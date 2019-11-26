ናይጀርያ፡ ነበርታ ብስማ ዘይሕጎሱላ ኣፍሪቃዊት ቁሸት ካልእ ስም ቀይራ
እታ ቁሸት ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ እትርከብ ኮይና ቅድሚ 70 ዓመታት ብዝተወሃባ ስም ክትጽዋዕ ጸኒሓ። ነበርታ ግን በዚ ምኽንያት ርእሶም ከድንኑ ከምዝተገደዱ ይገልጹ።
ትርጉም ስም ናይታ ቁሸት እንዳዓያሹ [Area of Idiots] ዝብል'ዩ። ነበርታ በዚ ሕጉሳት ብዘይምዃኖም ድማ፡ ሓድሽ ስም ተዋሂብዋ'ሎ።
ንስምዒት ነበርቲ ዝተገንዘቡ ኣሚር ወይ ከባቢያዊ መራሒ ናይታ ዓዲ፡ ነቲ ሓድሽ ስም ወግዓዊ ምስ ገበሩ፡ ነበርታ ሓጎሶም እናገለጹ ይርከቡ።
ስም ናይታ ከተማ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዝርከቡ ቋንቋታት ሓደ ብዝኾነ 'ሃውሳ' እዩ ዝጽዋዕ። 'ኡንጉዋር ዋዋየ'፡ እንዳ ዓያሹ ወይ ድማ መንደር ዓንጃላት ዝብል ትርጉም ኣለዎ።
ዓሚር ናይታ ቁሸት ከምዘፍለጦ ስያመኣ ካብቲ ዝነበሮ 'ኡንጉዋር ዋዋየ' ናብ 'ያልዋር ካዳና' [እንዳ ሕልፍን ትርፍን /ብርኩት] ብዝብል ተተኪኡ'ሎ።
- 41 ሽሕ ዶላር ናብ ዋንኡ ዝመለሰ ናይጀርያዊ ማዕርግ ተወሲኹ
- ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ 14 ሰባት ብዕጡቓት ተቐቲሎም
- ፕሬዚደንት ናይጀርያ ብዛዕባ 'ጸያፍ' ቃላት ትራምፕ ተሓቲቱ
እቶም ነበርቲ ከምዝብልዎ እንተኾይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝኸዱሉ እዋን 'ካበይ መጺእኹም?' ዝብል ሕቶ ክቐርበሎም ከሎ፡ ብዝህብዎ መልሲ ንዓመታት ክሓፍሩ ጸኒሖም'ዮም።
"ንካልኦት ሰባት ካብ ከተማ 'ኡንጉዋር ዋዋየ' [እንዳዓያሹ/ መንደር ዓንጃላት/ዝንጉዓት] መጺኤ ክትብሎም ከለኻ ብጣዕሚ'ዩ ዘሕፍር። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ካብ 'ያልዋር ካዳና' [እንዳ ሕልፍን ትርፍን] መጺኤ ክትብል ከለኻ ብኹርዓት'ዩ" ክብል ነባሪ'ታ ቁሸት ባላ ሳኒ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቲ ኣሚር ነዚ ተበግሶ ክወስድ ብምኽኣሉ ድማ ምስጋና ከምዝግብኦ ገሊጹ።
እታ ቁሸት ኣብ ናይጀርያ ግዝኣት ካኖ እትርከብ ኮይና ነቲ ክትጽውዓሉ ዝጸንሐት ስም ቅድሚ 70 ዓመታት'ያ ረኺባቶ።
ሰባት ኣብ ጥቓ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሩባ ዕሽነት/ሃላይነት ወይ ዝንጉዕነት ክነብሩ ምስጀመሩ ስያመኣ ካብኡ ክነቅል ከምዝኸኣለ ይዝረብ።
እቲ ሩባ ከመይ ነቲ ስም ክረክብ ከምዝኸኣለ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን።