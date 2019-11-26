ናይጀርያ፡ ነበርታ ብስማ ዘይሕጎሱላ ኣፍሪቃዊት ቁሸት ካልእ ስም ቀይራ

  • 26 ኖቬምበር 2019
ኣሚር ወይ ከባቢያዊ ኣመሓዳሪ ስም ናይታ ከተማ ከምዝተቐየረ ወግዓዊ ገይሩ
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣሚር ወይ ከባቢያዊ ኣመሓዳሪ ስም ናይታ ከተማ ከምዝተቐየረ ወግዓዊ ገይሩ

እታ ቁሸት ኣብ ምዕራብ ናይጀርያ እትርከብ ኮይና ቅድሚ 70 ዓመታት ብዝተወሃባ ስም ክትጽዋዕ ጸኒሓ። ነበርታ ግን በዚ ምኽንያት ርእሶም ከድንኑ ከምዝተገደዱ ይገልጹ።

ትርጉም ስም ናይታ ቁሸት እንዳዓያሹ [Area of Idiots] ዝብል'ዩ። ነበርታ በዚ ሕጉሳት ብዘይምዃኖም ድማ፡ ሓድሽ ስም ተዋሂብዋ'ሎ።

ንስምዒት ነበርቲ ዝተገንዘቡ ኣሚር ወይ ከባቢያዊ መራሒ ናይታ ዓዲ፡ ነቲ ሓድሽ ስም ወግዓዊ ምስ ገበሩ፡ ነበርታ ሓጎሶም እናገለጹ ይርከቡ።

ስም ናይታ ከተማ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዝርከቡ ቋንቋታት ሓደ ብዝኾነ 'ሃውሳ' እዩ ዝጽዋዕ። 'ኡንጉዋር ዋዋየ'፡ እንዳ ዓያሹ ወይ ድማ መንደር ዓንጃላት ዝብል ትርጉም ኣለዎ።

ዓሚር ናይታ ቁሸት ከምዘፍለጦ ስያመኣ ካብቲ ዝነበሮ 'ኡንጉዋር ዋዋየ' ናብ 'ያልዋር ካዳና' [እንዳ ሕልፍን ትርፍን /ብርኩት] ብዝብል ተተኪኡ'ሎ።

እቶም ነበርቲ ከምዝብልዎ እንተኾይኑ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝኸዱሉ እዋን 'ካበይ መጺእኹም?' ዝብል ሕቶ ክቐርበሎም ከሎ፡ ብዝህብዎ መልሲ ንዓመታት ክሓፍሩ ጸኒሖም'ዮም።

"ንካልኦት ሰባት ካብ ከተማ 'ኡንጉዋር ዋዋየ' [እንዳዓያሹ/ መንደር ዓንጃላት/ዝንጉዓት] መጺኤ ክትብሎም ከለኻ ብጣዕሚ'ዩ ዘሕፍር። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ካብ 'ያልዋር ካዳና' [እንዳ ሕልፍን ትርፍን] መጺኤ ክትብል ከለኻ ብኹርዓት'ዩ" ክብል ነባሪ'ታ ቁሸት ባላ ሳኒ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

እቲ ኣሚር ነዚ ተበግሶ ክወስድ ብምኽኣሉ ድማ ምስጋና ከምዝግብኦ ገሊጹ።

እታ ቁሸት ኣብ ናይጀርያ ግዝኣት ካኖ እትርከብ ኮይና ነቲ ክትጽውዓሉ ዝጸንሐት ስም ቅድሚ 70 ዓመታት'ያ ረኺባቶ።

ሰባት ኣብ ጥቓ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሩባ ዕሽነት/ሃላይነት ወይ ዝንጉዕነት ክነብሩ ምስጀመሩ ስያመኣ ካብኡ ክነቅል ከምዝኸኣለ ይዝረብ።

እቲ ሩባ ከመይ ነቲ ስም ክረክብ ከምዝኸኣለ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን።

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