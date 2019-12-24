ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ፡ "ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣቀባብላ ገይሩልና"
ብሚኒስተር ድኤታ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ ዝምራሕ 60 ኣባለት ዝሓዘ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ምርኢት ሙዚቃ ከቕርብ ቐንዩ።
እቲ ኣብ ከረን፡ ባጽዕን ኣስመራን ምርኢት ዘቕረበ ጉጀለ እቲ ዑደት ውጺታዊ ከም ዝነበረ ገሊጹ።
ምስ'ዚ ጉጅለ ዝተጉዓዙ፡ ስልቲ ሙዚቃ ሮክ ዝጻወቱ ኣባላት ጉጅለ ሙዚቃ 'ጃኖ' ብርክት ዝበለ ስራሕቶም ኣብ ባጽዕን ኣስመራን ኣቕሪቦም'ዮም።
ካብቶም ንኤርትራ ዝኣተዉ ስነ-ጥበባውያን፡ ተጻዋቲ ጊታር ጃኖ ባንድ ሳሙኤል ኣሰፋ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ዝናፍቕን ፍቅሪ ሰብ ዘለዎን እዩ ይብል።
ኣብታ ሃገር ብዙሕ ሰብ ከም ዘየለ ዝዛረብ ሳሙኤል፡ "እቲ ዝርካቡ ግን ሰላማውን ፈታዊ ሰብን ሃገርን እዩ" ክብል ይገልጾ።
ኤርትራ ኣዝያ ሰሓቢት ሃገር'ያ ዝብል ሳሙኤል፡ ብፍላይ ድማ ገማግም ባሕሪ ባጽዕን ዳህላክን ኣዝዮም ውቁባትን ንኽትርዮም ዘብህጉን ምዃኖም ሓቢሩ።
እቶም ኣባላት ጉጅለ ባህሊ፡ በቲ ኣብ ኣስመራን ከረን ባጽዕን ዘቕረብዎ ምርኢትን ዝተገብረሎም ኣቀባብላን ኣዝዮም ከም ዝተሓጎሱ ሓቢሮም።
እዚ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ፡ ሎሚ መዓልቲ ናብ ሃገሩ ክምለስ'ዩ።
ሓደ ካብ ዘቕርቡዎ ሙዚቃ ክቋረጽ ተገይሩ ድዩ?
ኣብ 2011 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ] ዝተመስረተ ባንድ ሙዚቃ'ዩ።
እዚ ባንድ ሙዚቃ፡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ውሩያት ሙዚቀኛታት ዝርከቡዎ ኮይኑ፡ ካልኦት ቤዝ ጊታር፣ ሪትም ጊታር፣ ከበሮን ኪቦርድን ዝጻወቱ ሽዱሽተ ሙዚቀኛታት ዝሓቖፈ ዓብዪ ኢንተርፕራይዝ ሙዚቃ ኢትዮጵያ'ዩ።
ጃኖ ባንድ ኣብ 2012 'ኤርታዕለ' ዝሰመዩዎ ፈላማይ ኣልበሞም ናብ ህዝቢ ከቕርቡ እንከለው፡ ፍርቆም ግጥምታት ብስሙይ ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ይልማ ገብረኣብ ፍርቆም ድማ ብኣባላት ጃኖ ዝተጽሓፉ'ዮም።
ኣብ ሃገራት ወጻኢ እናተዘዋወሩ ስራሕቶም ምርኣይ ቅድሚ ምጅማሮም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ሒዞምዎ ዝመጽኡ ስልቲ ሙዚቃ ሮክ ንህዝቢ የላልዩ ነይሮም።
ድሕሪኡ ናብ ጥልያን፣ ስዊድን፣ ኔዘርላንድስን፣ ኣሜሪካ፣ እስራኤልን ማእኸላይ ምብራቕን ብምኻድ ህቡብነት ከጥርዩ ዝኽኣሉ ጉጅለ'ዮም።
ኣብ 'ኮክ ስቲድዮ' ኣትዩ ስርሑ ዘቕረበ ፈላማይ ኢትዮጵያዊዊ ባንድ'ውን እዩ። ክሳብ ሕጂ ድማ ክልተ ናይ ሙዚቃ ኣልቡማት [ኤርታዕለን 'ለራስ መሆን'ን] ሰሪሖም ኣለው።
ካብዞም ኣልቡማት ወጻኢ፡ 'ይነጋል'፣ 'ኣይኔማ ወዳጅሽ'፣ 'ዳሪኝ' ዝብሉ ዝርከቡዎም ነጸላ ዜማታት ሰሪሖም።
ምስቲ ብ16 ታሕሳስ 2019 ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ጉጅለ ባህሊ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ብምዃን ናብ ኣስመራ ዝኣተወ እዚ ባንድ ሙዚቃ፡ 13 ደርፍታቱ ኣብ ባጽዕን ኣስመራን ኣቕሪቡ።
ተጻዋቲ ጊታር ጃኖ ባንድ ሳሙኤል ኣሰፋ፡ ጃኖ 19 ደርፍታት ንምቕራብ መደብ'ኳ እንተነበሮ ምስቲ ዝነበረ ሰዓትን ኩነታትን ግን ሽዱሽተ ደርፍታቱ ክንኪ ከም ዝተገደደ ይዛረብ።
እዚ ካብ ኣልዐልካስ፡ ኣብቲ መድረኽ ትጻወቱዎ ዝነበርኩም 'ይነጋል' ዝተሰምየ ስራሕኩም ክተቋርጹ ተነጊርኩም'ዩ ዝብል ወረ ኣሎ? ኢልና ሓቲትናዮ።
ሳሙኤል ግን፡ ካብቲ ዝተመደበሎም ሰዓት ወጻኢ ክጻወቱ ስለ ዘይክእሉ እምበር ጠጠው ኣብሉ ከም ዘይተብሃሉ ይገልጽ።
"ኣብ ባጽዕ ብዙሕ ደራፊ'ዩ ነይሩ፤ ነዚ ዝተውሃበ ገደብ ግዘ ድማ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ካብ ዝተውሃበና ሰዓት ግዜ ንላዕሊ ክንጻወት ኣይንክእልን፤ ናይ መወዳእታ ሓደ ደርፊ ግን ይተርፈና ነይሩ፤ ሰዓት ስለ ዝአሰኸለን ኣብቲ ዝነበርናሉ ከባቢ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ክተጻውት ስለ ዘይትኽእልን ጠጠው ኣብሉ ተባሂሉ። ጃኖ ስለ ዝኾነን ዘይኮነ እቲ ሰዓት ኣብኡ ስለ ዘእክል እዩ" ክብል የረድእ።
ወሲኹ፡ "ይነጋል ዝብል ደርፍና ኣቕሪብና ኢና፤ 'ዳሪኝ' ክንጻወት ክንብል ግን ይኣክል ተባሂልና። ቅድሜና ሸውዓተ ወይ ሸሞንተ ደረፍቲ ነይሮም፤ ንሳቶም ብዙሕ ሰዓት ወሲዶምልና። ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ድማ ጠጠው ኣብሉ ተባሂልና። ብምኽንያት እቲ ደርፊ ግን ኣይኮነን፤ ኣብ ጥቓና ሆቴል ስለ ዘሎ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሙዚቃ ክንጻወት ኣይንክእልን" ኢሉ።
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ፡ ነቲ ናይ ሓደ ሰሙን ዑደት ጉጅለ ባህሊ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ኣብ ሆቴል ኣስመራ-ፓላስ ናይ ድራር እንግዶት ከም ዝገበረሉ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ገሊጸን ነይረን።
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ባህላዊ ምልውዋጥ ኣብ ምርኢታዊ ጥበብ ከይተወሰነ፡ ክልትኣዊ ዝምድንአን ዘዕቢ ምዃኑን፡ ተመኵሮታት ኣብ ምልውዋጥ ከም ዝሕግዝን ሓቢሩ።
ሚኒስተር ዲኤታ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት'ውን እዚ ዝግበር ዘሎ ባህላዊ ዑደት፤ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ብጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ዝተጀመረ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኣን ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክዓቢን ክቕጽልን ከም ዘለዎ ገሊጻ ኢለን።
ጉጅለ ያታ ስብሪትን ገዳይምን መንእሰያትን ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ዝሓቘፈት ጉጅለ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምጽንባል፡ ሚያዝያ 2019 ባህላዊ ዑደት ንምክያድ ንኢትዮጵያ ኣትያ ነይራ።
እታ ጉጅለ ባህሊ፡ ኣብ ከተማታት ባህርዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳ ከምኡ'ውን ኣዲስ-ኣበባ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም ዝርኣየት ይፍለጥ።