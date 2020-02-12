መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት ብድምቀት ንምብዓል ምሽብሻብ ይውገን ኣሎ
መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት፡ ብዝተፈላለዩ ምስንዳኣት ንምብዓል ፍሉይ ጠመተ ረኺቡ ኣሎ። ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት፣ መብራህትን ጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ። ሪፖርተርና ኣብ ጎደናታት መቐለ ዝተዓዘቦ ብስእሊ ልኢኹልና።
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ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት ብጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ።
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ብርክት ዝበሉ ነጋዶ ነቲ በዓል ተደሪኾም: ካብ ሕብሪ ባንዴራ ትግራይ ተጣቢቦም ዝሰፍይዎም ክዳውንቲ: ሃይሃይታ ዕዳጋ ረኺቡ ኣሎ።
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ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት ትግራይን ኢትዮጵያን: መብራህትን ጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ።
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ብርክት ዝበሉ ነጋዶ ነቲ በዓል ተደሪኾም: ካብ ሕብሪ ባንዴራ ትግራይ ተጣቢቦም ዝሰፍይዎም ክዳውንቲ: ሃይሃይታ ዕዳጋ ረኺቡ ኣሎ።
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ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት ትግራይን ኢትዮጵያን: መብራህትን ጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ።
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ካብ ሕብሪ ባንዴራ ትግራይ ተጣቢቦም ክዳውንቲ ይሰፍዩ ኣለዉ።
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ብርክት ዝበሉ ነጋዶ ነቲ በዓል ተደሪኾም: ካብ ሕብሪ ባንዴራ ትግራይ ተጣቢቦም ዝሰፍይዎም ክዳውንቲ: ሃይሃይታ ዕዳጋ ረኺቡ ኣሎ።
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ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት ትግራይን ኢትዮጵያን፣ መብራህትን ጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ።
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ጎደናታት መቐለ: ብባንዴራታት ትግራይን ኢትዮጵያን: መብራህትን ጭርሖታትን ማዕሪጎም ይረኣዩ።
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