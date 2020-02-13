ሱዳን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ንምውጻእ ንኣመሪካውያን ካሕሳ ክትከፍል ተሰማሚዓ
ሱዳን ንቤተሰብ ናይቶም ኣብ የመን ዝተቐተሉ ኣሜሪካውያን ባሕረኛታት ካሕሳ ክትከፍል ተሰማሚዓ።
እቶም 17 ኣመሪካውያን ባሕረኛታት ኣብ ሓንቲ የመናዊት ወድብ፡ ኣብ 2000 ዓ.ም.ፈ እዮም ኣብ መርከቦም ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም።
እቲ ካሕሳ፡ ሱዳን ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ክትወጽእ፡ ብኣመሪካ ዝቐረበላ ቀንዲ ቅድመ ኩነት እዩ።
- ዋሽንግተን ንመራሒ ሱዳን ታሪኻዊ ዕድመ ኣቕሪባ
- ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ስለምንታይ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ 'ኢዱ ከእቱ' ዝደሊ?
- ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን፡ ርክብ መራሕቲ እስራኤልን ሱዳንን ብምቅዋም ስልጣኑ ገዲፉ
እንተኾነ እታ ሃገር ክንደይ ዝኣከል ገንዘብ ከምእትኸፍል ኣይተገለጸን።
ነቲ ኣብታ ወተሃደራዊት መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ኣልቃዒዳ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ፡ ኣመሪካ ግን እቶም ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃእቲ ዝፈጸሙ ክልተ ዕጡቓት፡ ኣብ ሱዳን ስለዝሰልጠኑ፡ ንሱዳን ተሓታቲት ትገብር።
ሱዳን ግን ነቲ ብኣመሪካ ዝቐረበ ክሲ ትነጽጎ።