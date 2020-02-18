"ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ንትግራይ ዓብይ ዕድል'ዩ"
ድሕሪ እቲ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዘጋጠመ ፍኑው ህዝባዊ ናዕብታትን፡ በቲ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቁርቁስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብገዛእ ፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ክእለ ብዘቕረቦ ሓሳብ መሰረት ተኣልዩ።
ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ን27 ዓመታት ናይ ቀላሳይነት ተራ ዝነበሮ ህወሓት፡ ድሕሪ ምውራደ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም፡ ኣብታ ሃገር ዝነበሮ ጽልዋ ሃንደበት ወሪዱ።
ላዕለዎት ፈደራላዊ መንግስቲ ዝነበሩ መራሕቲ ህወሓት፡ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር የፈራርሕዎን፡ ውሳነታት ክወስድ ወይ ከይወስድ የገድድዎ ነይሮም ዝብል ዝረባ ብቐጻሊ ይስማዕ ነይሩ'ዩ። ይኹን እምበር፡ ኣቶ ዳሳለኝ ምሉእ ስልጣኑ ክጥቀመሉ እንዳኻኣለ ይተጠቕመሉን ብምባል መራሕቲ ህወሓት፡ ክነቕፉ ይስምዑ'ዮም።
ኣቶ ሃይለማርያም፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ምስ ሓደ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ ስልጣኑ ክጥቀም "ናጽነት ኣይነበረንን" ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
ንሱ፡ ከም ኣቦመንበር ኣብ ኢህወዴግ ዝነበሮ መዝነቱ፡ ካብ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ወረደ፡ ብኣባል ውድብ ዴሞክራስያዊ ህዝብታት ኦሮሞ ዝኾነ ኣቶ ኣብይ ኣሕመድ ክትካእ ተገይሩ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ መራሒ እታ ሃገር ኮይኑ፡ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ፡ ድሕሪ ናይ ኣምቦን ጅግጅጋን ጉዕዝኡ ናብ ትግራይ መቐለ እንተቕንዕ፡ ህዝቢ ትግራይ ከም መራሒኡ ንምቕባል ጻት ኣይወሰደሉን ነይሩ። እኳ'ድኣስ ብቋንቋይ ዝዛረብ መራሒ ረኺበ ኢሉ ሰተ ሰምሃል ነስኒሱ ከምዝተቐበሎ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ።
ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት ዕንይንይ እናበለ ሓሳረ መከርኡ ይርእሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፤ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ፈቲሑ ዶባት ተኸፊተን ህዝቢ ካብን ናብን ንግዲ ምስጀመረ "መጺኻለይ'ዶ ክጽበየካ ተባሂሉ ተደሪፉሉን ተወዲሱን"።
ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ግን ነቲ ኩሉ ፌስታ ዘፈልፈለሉ መደረታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ቀጺሉን ብሽም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ገለ ተወለድቲ ትግራይ ናብ ቤት ማእሰርቲ እንትወርዱ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብሰለማዊ ሰልፍን ሚድያን ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ተቛውሞታት ከስምዕ ጀሚሩ።
እቲ ብዛዕባ'ቲ ሓድሽን መንእሰይን ቀዳማይ ሚኒስተር ተፈጢሩ ዝነበረ፡ ተስፋን ኣድናቖትን፡ ነዊሕ ከይጸንሐ በኒኑስ፡ ብዙሓት ተጋሩ ንኣብዪ ብዓይኒ ጥርጠራን ተቓውሞን ክርይዎ ጀሚሮም።
ኣቶ ሙሉብርሃን ማሾ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ እንስሳ ዝተወፋረ ነጋዳይ እዩ።
"ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ ብስሩ ስርዓተ መንግስቲ ተዋሂብዎ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ እዩ ኢለ ንኽጽውዖ እዩ ዝኸብደኒ። ምኽንያቱ ኣብ ዘካይዶም ኣኼባታት ዝጥቀመሎም ቃላት ከንተ መንቱ፣ መጸዋዕታ ኵናት እናገበረ ዝውዕል ሕማቕ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ መራሒ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ" ብምባል ኣብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መሪሕነት ተስፋ ከምዘይብሉ እዩ ዝገልጽ።
ምሁር ስርዓት ፌደራሊዝም ዝኾነ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ ብግድኡ፡ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ፈለማ እዋናት ናብ ትግራይ እውን ተጓዒዙ ተስፋ ዝሃበን ቂመኛ ዘይመስልን እኳ እንተነበረ፡ ድሓር ተግባሩ ቀይሩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ርክብ ኣብ ውጥረት ዝተመስረተ ክኸውን ገይርዎ እዩ በሃላይ እዩ።
"መንግስቲ ፈደራል ኣብ ዝቆጻጸረን ማዕከናት ዜና፡ ተዛረብቲ ትግርኛ ዝብል ሰነዳዊ ፊልምታት ብምስንዳእ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት መንገዲ እዩ ተኸቲሉ ኢልና ኢና" ከም ውድብ ገምጊምና ዝበለ ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፡ ኣቶ ሃያሉ ጎድፋይ፡ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእኸላይ መንግስቲ፡ ኣንጻር ረብሓታት ትግራይ ደው ዝበለ መንግስቲ እዩ ክብል ይምጉት።
ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓድግራት መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ፡ ኣቶ ግርማይ ታደለ ብወገኑ፡ "ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይመራሕይን ክሳብ ዝብል እዩ ኮይኑ" ክብል ቅቡሉነት ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ከምዘይኮነ ኣብሪሁ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ንትግራይ ዕድል'ዶስ ፈተና?
መራሕቲ ህወሓት ናብቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልጽግና ኣይንኣቱን "ጨብረቕረቕ" እዩ ስለዝበሉ ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ላዕለዋይ ጸፍሒ ስልጣን ዝነበሩ ኣባላት ህወሓት ቀስ ብቐስ ክሰጎም ጀሚሩ።
መራሕቲ ህወሓት እውን እንተኾነ ኢህወዴግ ክሳብ መጻኢ መረጻ በትረ ስልጣን ክጭብጥ ብህዝቢ ዝተመረጸ ውድብ ስለዝኾነን ብልጽግና ሕጋዊ ወራሲ አህወዴግ ክኸውን ስለዘይኽእል ኣባላቱ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስጓጎም ቅቡል ከምዘይኮነ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ።
ህወሓት ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ ዝነበራ ብጽሒት እናመንመነ መጺኡ ድሕሪ 27 ዓመታት ናብቲ ኣቃሊሳ ግን ድማ በትረ ስልጣን መስዓተረት ረሲዓቶ ነይራ ተባሂሉ ዝዝረበላ ማሕበረሰባዊ መሰረታ ህዝቢ ትግራይ ኣንሳሒባ ማእኸላ ኣብ ትግራይ ክትገብር ተገዲዳ እያ።
ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጻእ ንትግራይ ዓብይ ዕድል እዩ። ምኽንያቱ ተበቲኑ ዝነበረ ሓይሊ ህወሓት ናብ ማሕበረሰባዊ ሽኻሉ ተመሊሱ ምስ ህዝቢ ኢሂን ምሂን እናበለ ሕቶታት ህዝቢ ክምልስ ዕድል ዝሃቦ እዩ ዝመስለኒ ዝብል እምነት ዘለዎ ዶክተር ኣሰፋ፡ እቲ ብዓቕሙ ዝሓሸ ዝበሃል ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ውድብ መብዛሕቲኡ ኣብ ማእኸል ሃገር ተበቲኑ ዝነበረን ብንጽጽር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ጽቡቅ ስራሕ ዝወገነን ኮይኑ፡ እቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘይብሉ ኣብ ማእኸላይ ጸፍሒ መሪሕነት እቲ ውድብ ዝኾነ እዩ ትግራይ ከመሓድር ጸኒሑ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጋሕመጥመጥ ዝበሉ ጸገማት ምሕደራ እዮም ነይሮም።
ስለዚ እቲ ተበቲኑ ዝነበረ ዓቕሚ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸገማት ህዝቢ ብቐረባ እናተኸታተለን እናገምገመን ዝኸዶ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዓብይ ዕድል ገይረ እየ ዝወሰዶ ድማ ይብል።
ከም ኣገላልጻ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ፡ከምቲ ኣብ ቀረባ እዋናት እንርእዮ ዘለና ዝተመረቑ ህንጸት መሰረተ ልምዓታትን ብሰንኪ እቲ ከም ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካው ቅልውላው ስግኣት ዝሓደሮ በዓል ሃብቲ ትግራዋይ ኣብ ምንቅስቓስ ኢንቨስትመንት ትግራይ ንምንጣፍ ኣብ ዝሓተሉ እዋን ተመያይጥካ ጥጡሕ ባይታ ኢንቨስትመንት ኣብ ምፍጣር ጽቡቅ ክያዶ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ።
ብፍላይ ካብ ድሕሪ ስግግር መንግስቲ ጀሚርካ ኣብ ትግራይ ካብ ህዝቢ ክለዓሉ ዝጸንሑ ናይ ወረዳን ጣብያን ማሕውር ምትዕርራይ ሕቶ መጽናዕቲ ተገይሩ ምላሽ ንምሃብ ዝተኸየደሉ መንገዲ እውን እቲ ካሊእ ጽቡቕ ነገር ከምዝኾነ ኣብሪሁ።
ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝኸፈሎ መስዋእትን ዘካየዶ ቃልስን ፍረ ጻምኡ ኣይረኸበን፡ እኳድኣስ ንምኽባርን ምዕቃብን መንነቱን ቋንቁኡን ተቓሊሱ እንከሎ ቁጠባዊ ሕትኡ ክምልስ ክብል መንነቱ ክሳብ ምጥፋእ እዩ ከይዱ ዝብል ገምጋም ዘለዎ ኣቶ ሙሉብርሃን ማሾ ህወሓት ካብ ምንግሕጣጥ ወጺኣ ሽኻላ ኣብ ትግራይ ክትገብር ምኽኣላ ኣዝዩ ከምዘሐጎሶ እዩ ዝገልጽ።
ትግራይ ግዳማውያን ተጻብኦታት ኣለውዋ ድዮም?
መራሕቲ ህወሓት ድሕሪ ናይ ኣብይ ምምሕዳር ምምጻእ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ግዳምውያን ሓይልታት ከምዝተኸበበት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ክገልጹ ጸኒሖም'ዮም።
ይኹን እመበር ኣባል ብልጽግና ዝኾነን ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስትር ሳይንስን ምህዞን ኮይኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሸመ ተወላዲ ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም በላይ "መራሕቲ ህወሓት ስልጣኖም ስለዝሰኣኑ ኣብቲ ህዝቢ ተኸቢብና እናበሉ ስልጣኖም ከናውሑ ስለዝደለዩ እምበር ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓሊ መራሒ እዩ" ክብል ምስ ኣውራምባ ታይምስ ኣብዘካየዶ ቃል ምልልስ ገሊጹ ነይሩ።
ይኹን እምበር 'ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ' ዝተባህለ ዓለምለኻዊ ትካል ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእኸላይ መንግስቲ ትግራይ ዘጓነየ ኣካይድኡ ሓደገኛ ስለዝኾነ ብኣጋ ደው ኢሉ ክሓስበሉ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ኣብ ባህርዳር፣ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ማእኸል ዝገበረ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ንህወሓትን ነቲ ክልልን ብዘገልለለ መልክዑ ክሳብ ስጉምቲ ንምውሳድ ሓሰባት ካብ ዝጅምሩ ጸኒሖም'ዮም ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ፡ በዚ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይ ተኸባብነት ስምዒት ክሓድሮን ካብ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ወጺኡ ንገዛእ ርእሱ ንምክልኻል ኣብ ዘኽእልዎ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ምጥንኻር ክኣቱ ኣገዲድዎ እዩ ይብል።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሃገሩ ተንቀሳቒሱ ሰሪሑ ሃብቲ ከየጥሪ መንገድታት ምዕጻው፡ መንግስቲ ፈደራል ንዝተዓጸወ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምኽፋት እኳ'ድኣስ ኮነ ኢልካ ክጋደድ ምግባር ተርእዮታት ከምዝነበረ ዘዘኻኸረ ምሁር ስርዓት ፌደላዝም ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ፡ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናብ ትግራይ እናለኣኽካ ትግራይ ክንጭብጣ ኢና እናበልካ ኣብ ስነ ልቦና ህዝቢ ታህዲድ ምፍጣር እውን ኣሎ።
ይኹን እምበር መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብዝተዋደደ መልክዑ ነዚ ጸገም ክሰግሮ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ በሃላይ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ግዳማዊ ተጻብኦታት ከምዘለውዎ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ዝበለ ኣቶ ሃያሉ ጎድፋይ ብወገኑ ንሱ ዝመርሖ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፡ "ኣንሕና እውን ኣብ ከባቢና ዓቕሚ ዘይብሎም መንግስታት ስለዘለዉ ከይልክሙና ኢና ነታ መንግስታ ዝዓቀበት ትግራይ ኢና እንድግፍ ዘለና" ብምባል ውድቡ ኣብ ምውሓስ ሃለዋት ትግራይ ምስ እቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይሓብር ከምዘሎ ኣብሪሁ።
"ከም ተጋሩ ብዙሓት ተጻብኦታት ተጻዊዶሙልና ከምዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዘጠራጥር የብሉን" ዝብል ኣቶ ሙሉብርሃን ማሾ እውን ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ምሉእ እምነት ከምዘለዎን፡ ይኹን እምበር ኣብቲ ታሕተዋይ መሪሕነት ብሽም ተኸቢብና ኢና ዘለና ዝብል ፖለቲካዊ ፕሮፖጋንዳ ልክዕ ከምቲ ህግደፍ ዝጥቀመሉ ውሽጣዊ ድክመታትካ ንምዕፋን ዝግበር ኣካይዳ ግን ከምዘሰክፎ እዩ ዝሕብር።
ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ኣብቲ ፈለማ እዋናት ዶባት ተኸፊቶም ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ብብኽያት ተሰነየ ርክባት ተኣምር ብዝመስል መልክዑ ክራኸብ ምኽኣሉን፡ ኣብ ድፋዕ ኣትዮም 20 ዓመታት ተፋጢጦም ዝነበሩ ሰራዊት ኢትዮ ኤርትራ ብረቶም ኣቐሚጦም ብሓንሳብ ክስዕስዑ ምኽኣሎምን ከም ጽቡቕ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቐመጠ ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ፡ እንተኾነ እቲ ርክብ ቀስ ብቐስ ግልጽነት ብዝጎደሎ መንገዲ መራሕቲ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን በብጽባሕ ገለገሊኡ እውን እቲ ማእኸለይ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ናብ ኣስመራ ምምልላስ ነይሩ።
እንታይ ውዕላት እዮም ነይሮም፡ ኣየንኡ ሰነድ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጸዲቑ ተዘትይሉ ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ምልልስከ እንታይ ዕላማ ነይርዎ ጭቡጥ ነገር የለን። ብስሩ'ኸ ንምንታይ እዩ ክሕባእ ተደልዩ? ዝብል ሕቶታት የልዕል።
ዶባት ክልቲኤን ሃገራት ግልጽነት ብዘይብሉ ኣገባብ ክዕጾ ምኽኣሉን ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ህዝብታት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምጥንኻር ብኣንጻሩ ክሕርፍፍ ናይ ምግባር ዝንባለታት ከምዘሎ እውን ዶክተር ኣሰፋ ኣብሪሁ።
እቲ ኻሊእ ኣብ ቀረባ እዋን ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ መራኸብቲ ሓፋሻት ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ "መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ኣጣሚሩ ኮፍ ከምዘይብልን ኢዱ ከእቱ ከምዝኽእልን ምግላጹ፡ ከም ከማይ ኣብ ኢትዮጵያ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ እንተዝህሉ ነይሩ ብመግለጺ ደረጃ ሓሳብ እቲ ፕረዚደንት ክኹንኖ ነይርዎ።
"ከምቲ ገለገሊኦም ዝብልዎ ዘለዉ እንተኾይኑ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገዛእ ርእሱ ከሕልፎ ዘይደለየ ሓሳብ ብወኪሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣቢሉ እዩ ዘሕልፍ ዘሎ። እዚ ድማ ግልጺ እዩ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ጸቕጢ ፈጢርካ ህወሓት ምንብርካኽ ዝብል ዕላማ እዩ ዘለዎ" ብምባል እቲ የየ ከበባ እስታራተጂ ማእኸሉ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣስመራን ባህርዳርን እዩ ክብል ይምጉት።
ብተመሳሳሊ፡ ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ነበር፡ መራሕቲ ህወሓት ንኣመሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ንቀዳማይ ሚኒስተር የሻድንዎን የጋግይዎን ኣለዉ ብምባል ክነቕፉ ይስምዑ'ዮም።
እንታይ ማለቶም ከም ዝኾነ'ኳ ብንጹር እንተዘይገለጹ፡ ነቲ ህወሓትን ገዛኢ ጥምረት ኢህወዴግን ዝምራሓሉ ዝነበረ ወያናይ (ሰውራዊ) ዴሞክራሲ ብምንጻግ፡ ንቁጠባ'ታ ሃገር ንምዕብላል ዝዓለመ ምዃኑ የተንብሁ።
ህወሓት ዴሞክርስያዊት ድያ?
ጠንቂ ናይቲ ሕጂ ንክልል ትግራይ ይኹን ንመላእ ኢትዮጵያ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ካብ ካልኦት ወገናት ጥራይ ዝነቅል ዘይኮነስ፡ ህወሓት ናቱ ኣሉታዊ ተራ ከም ዝተጻወተ ዝገልጹ'ውን ኣይተሳእኑን።
ኣብ ፖለቲካ ናይ እንካ ሃባ መስርሕ'ዩ ዘዋጽእ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ኣባል መሪሕነት ዓረና ንለኣላዉነትን ዴሞክራስን ትግራይ ኣቶ ገብሩ ኣስራት፡ ኣብ ህወሓት ብኔትወርክ ተኣሳሲርካ ምጥልላፍ ሕዱር ሕማም ከምዝኾነ ብምግላጽ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ መሪሕነት ህወሓት እውን እንተኾነ ካብዚ ጸገም ናጻ ከምዘይኮነ "ንኣብነት ንዓረና ባንዳ ክርዳድ ኢልዎ ኣሎ። ወ
እዚ ድማ መለስ ቅድሚ 10 ዓመት ዝበሎ እዮም ዝደግምዎ ዘለዉ። ስለዚ ሕዚ እውን ህወሓት ካብ ናይ ምጥልላፍ ሕማቕ ፖለቲካዊ ባህሊ ነጻ ክወጽእ ከምዘለዎ እዩ ዝምዕድ።
ኣቦ መንበር ተቓዋሚ ውድብ ፖለቲካ ሳወት ኣቶ ሃያሉ እውን ንሓሳብ ኣቶ ገብሩ ኣስራት እዩ ዘጠናክር።
"ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ከተማታት ትግራይ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምክያድ ኣዳራሽ ሓቲትና ዝፈቕደልና ኣካል መንግስቲ ኣይረከብናን፡ ሚድያታት መንግስቲ እውን እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ሃገር እንተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ትግራይ ግን የጓንዩና እዮም። ስለዚ ከም ባህሪ መራሕቲ ህወሓት ዲሞክራሲ ክዕምብብ እንተይኮነስ ነቲ ዘሎ ጸገም ንምሕላፍ ከም ስልቲ እምበር ከም እስትራቴጂ ዲሞክራሲ ንትግራይ ይጠቕም እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ይብል።
- ዳህሳስ ብረታዊ ተጋድሎ ህወሓት
- "ደጊም ብዘረባ ጥራሕ ዝኣምን ለዋህ ወለዶ የለን"
- ምስ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ህወሓት ተላለዩ
- "ህወሓት ተመሪፁ'ምበር ለሚኑ ዝመፅአ ውድብ ኣይኮነን" ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ
ቅቡሉነት ህወሓት ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል?
ካብ ቀረባ እዋናት ንድሓር ኣብ ትግራይ ሰባት ባንዴራ ትግራይ ከምበልብሉ፣ ሓሰባቶም ብትግርኛ ክገልጹ መንነቶም ኣመና ክፈትዉ ይዕዘብ ከምዘሎ ዝገለጸ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ኣቶ ሙሉብርሃን ማሾ "መንነት ትግራይ ክተኽብር ግን ብኻልኦት ክትጽላእ፣ ክትድፋእን ክትፍንፈንን የብልካን። መንነት ትግራይ ክተኽብር ዘለካ ወዲ ትግራይ ስለዝኾንካ እዩ ክኸውን ዘለዎ" ዝብል መልእኽቲ ንህዝቢ ትግራይ ከሕልፍ ከምዝደሊ ሓቢሩ።
ህወሓት ቅድሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምጻእ እዩ ማእኸለይ ኣብ ትግራይ ክገብር ኣለኒ ኢላ እኒ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ ትግራይ ክመጽኡ ዝወሰነት ዝብል ሙሉብርሃን "መሪሕነት ህወሓት እታ እንብህጋ ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ይነጥፍ ስለዘሎ ኩላትና ክንድግፎ እዩ ዘለና" ክብል መንገዲ ህወሓት ቅኑዕ ከምዝኾነ ይርዳእ።
ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ኣቶ ግርማይ ታደለ ብግድኡ ህወሓት ድሕሪ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምምጻእ ዝቐየረቶ ወይ እውን ዘመሓየሸቶ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ከምዘየለ ድሕሪ ምግላጽ "ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተስፋ እናሰኣነን ናይ ተኸባብነት ስምዒት ስለዝሐደሮ እዩ ምስ ህወሓት ክዓስል ክኢሉ እምበር ህወሓት ብመሰረቱ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ኣይመጸአትን" በሃላይ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ተከባባእነት ስምዒት ተቐባልነት ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እናወሰኸ ከምዝመጽአ ግን ዝከሓድ ከምዘይኮነ ኣቶ ግርማይ ታደለ ኣብሪሁ።
"ህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ትግራይ እዩ ዝድግፍ ዘሎ እምበር ንህወሓት ኣይኮነን ዝድግፍ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና" ኢሉ ዝሟጎት ኣቶ ሃያሉ ጎዲፋይ ህወሓት ቅድምን ድሕርን ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ባህሪኡ ከምዘይቀየረ "ፖለቲካዊ ፕሮግራም ህወሓት ካብቲ ናይ ኢህወዴግ ዝተቐድሐ እምበር ዝቐየሮ ወይ ዘመሓየሾ ፕሮግራም ክሳብ ዘይረኣኹ ኣብ ህወሓት ለውጢ ኣሎ ኢለ ኣይወስድን" በሃላይ እዩ።
ናይ ወረዳ ንኹን ሕቶታት ኣብ ትግራይ እቲ ኣዝዩ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ከምዝነበረ ዘዘኻኸረ ዶ/ር ኣሰፋ፡ መንግስቲ ትግራይ መጽናዕቲ ዘካይድ ኤጄንሲ ኣጣይሹ ምስ ህዝቢ እናተማኸረ ክፈትሖ ምኽኣሉ ሓደ ዓብይ ለውጢ ከምዝኾነን ኣብ ካሕሳ ናይ ሐረስቶት ዝነበረ ጸገም ብክፋሉ ክፈትሖ ምጅማሩን ክንደየናይ ምስ እቲ ህዝቢ ተቐራሪብካ ናይ ምስራሕ ባህሊ ህወሓት ይዛይድ ከምዘሎ ዘመላኽት እዩ ኢሉ።
“ነዚ ድየ ተጋዲለ?” በዓልቲ ዲግሪ ሸያጢት ቆሎ ተጋዳሊት ህወሓት
'እናተናቖቱ ዝወዕሉ ውድባት ውህደት ክፈጥሩ ኣይክእሉን'
ህወሓት ተመሊሳ ኮር ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ክትከውን ትኽእል'ዶ?
ነባር መሪሕነት ህወሓት ዝኮነ ኣቶ ዘርኣይ ኣስገዶም ህወሓት ኣብታ ሃገር ኣጋጥምዋ ኣሎ ዝበሎ ፖለቲካ ቅልውላው ህወሓት ኢዳ ኣእትያ ናይ ምፍታሕ ሓላፍነት ኣለዋ ድሕሪ ምባሉ ብገለ ብሄርተኛታት ተጓሩ ቁጥዐ ፈጢሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
"ህወሓት ተመሊሳ ኢትዮጵያ ናይ ምምሕዳር ዕድላ ዕጽው ኣይኮነን ግን ድማ ቀሊል ኣይክኸውንን" ዝብል ገምጋም ዘለዎ ዶክተር ኣሰፋ ኣተገባብራ ስርዓት ፌደራሊዝም ጸገም ከምዝነበሮን "ዝሰምዓና ስኢንና እምበር ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ክልላት ምሉእ ናጽነት ተዋሂብዎን ናይ መንግስቲ ፈደራል ወከልተን ባዕለን ክመርጻን ፍትሓዊ ውክልና ክህልወን ምግባርን እንተተኻኢሉ ህወሓት ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
ንስርዓት ፌደራሊዝም ዝጣበቑን ዝድግፉን ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ ሓደ መድረኽ ተኣኻኺቦም ነቲ ዝነበረ ጉድለት ኣተገባብራ ስርዓት ፌደራሊዝም ኣሪሞም እንተመጺኦም እሞ መረጻ እንተስዒሮም ህወሓት ተመሊሳ ናብ ማእከላይ መንግስቲ ተመሊሳ ጽልዋ ናይ ምፍጣር ዕድላ ዕጽው ከምዘይኮነ ፖለቲካዊ ትንታነ ዶክተር ኣሰፋ የረድእ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ "ዝተወሰኑ መራሕቲ ህወሓት ኣባሪርና ኣብ ክንድኦም ካልኦት ተጋሩ ኣእቲና ኣለና ዝበሎ ሓሳብ ንስርዓት ፌደራሊዝም ዝጻባእ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ክልላት ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝውክለን ሰብ ናይ ምምራጽ ምሉእ መሰል ኣለወን። እዚ ኣካይዳ እዚ ካብቲ ዝነበረ ብዝኸፍአ መልክዑ እዩ ዝትግበር ዘሎ" ክብል እውን ንኣካይዳ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቒፉ።
ሃጸይ የውሃንስ ምስ ደርቡሽ ኣብ መተማ ኵናት ገጢሞም ምስተሰውኡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ ሓይሊ ተበቲኑ ስለዝተረፈ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንኣስኣት 130 ዓመታት ድከቱ ኣትዩ ሓሳረ መከርኡ ክርእይ ከምዝተገደደ ዝገልጽ ዶክተር ኣሰፋ፡ "መራሕቲ ህወሓት ካብ ናይ ሃጸይ የውሃንስ ታሪኽ ክወስድዎ ዝግባእ ትምህርቲ ሓይልኻ ዘይምብታን እዩ" ክብል ኣስሚሩሉ።
ጽሕፍቶ ህወሓትን ትግራይን እንታይ ክኸውን ይኽእል?
"ህወሓት ዕድለኛ ውድብ እያ ምኽንያቱ ከምቲ ኣብ ኣብ ሱሳታት መንእሰይ ኣለኹልኪ ዝብላ ዝነበረ ደጊሙ ሎሚ ምሳኺ ኣብ ጎንኺ ኣለና ኢሉ ድጋፉ ይገልጸላ ኣሎ" ዝበለ ኣቶ ሙሉብርሃን ማሾ እዚ ዕድል ውሕሉል ብዝኾነ ኣካይዳ መሪሓ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝብህጎ ጸፍሒ ምዕባለ ከምእትወስዶ ተስፋ ሰኒቑ ይጽበ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
"ከም ሓደ ትግራዋይ ሰዓቱ'ድኣ ዘይኣኸለ ከይኸውን እምበር ባህገይ ትግራይ ሃገር ኮይና ምርኣይ እዩ። ዘላቒ መፍትሒ ኮይኑ ዝስመዐኒ እውን ትግራይ ሃገር እንተኾይና ጥራይ እዩ" ዝብል ጥንኩር መርገጺ ዝሓዘ ሙሉብርሃን ናቱ ባህጊ ምስ እዋናዊ ትግራይ ገጦምዋ ዘሎ ናይ 'ከበባ' ስምዒት ተታሓሒዙ ዝተፈጠረ እንተይኮነስ "ካብ ቀደመይ ተጋደልቲ ህወሓት ኣልውሃ ሓሊፎም ክሳብ ኣምቦን ወለጋን እንትቃለሱ ወዮ ደርጊ ጠቕሊሉ ክጠፍእ ስለዝነበሮ ቅቡል ገይረዮ እምበር እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ካልኦት ህዝብታት መጻምድትና ኮይኖም ኣይስመዕኑን'ዮም" ድሕሪ ምባል ትግራይ ሃገር ኮይና ምርኣይ ሕልሙ ከምዝኾነ ይዛረብ።
ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ምስ ህዝቢ ተወሃሂድካ ናይ ምስራሕ ዓቕሙ ደኺሙ ምስ ህዝቡ ዘለዎ ረኽቢ እናተመናመነ ዝመጽኣሉ ኣጋጣሚ እዩ ተፈጢሩ ዝብል ገምጋም ዘለዎ ዶክተር ኣሰፋ ብግድኡ ኣብ ትግራይ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ናይ ከተማታት ምስፍሕፋሕ መጠን ልዑል ስለዝኾነ ምስ እዚ ተዛሚዱ ነቲ ካብ መርየቱ ዝመዛበል ሓረስታይ ዝግብኦ መጠን ካሕሳ ከፊልካ ሰናይ ምምሓዳር ኣብ ምዕሳል ካብቶም ፈተናታት ምምሕዳር ትግራይ ከምዝኾነ ርዱእ ከምዝኾነ ሓቢሩ።
ኣብ ምሕደራ ከተማታት ብፍላይ ኣብ ቀረብ ማይን መብራህትን ከምኡ እውን ኣብ ዘበነ ኢህወዴግ ተማሂሩ ስራሕ ዝሰኣነ መዓት መንእስይ ኣሎ። ነዚ ዕድል ስራሕ ፈጢርካ ጸጸግዑ እንተዘይኣትሒዝካዮ እቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዘጋጠመ ናዕብን ዓመጽን ኣብ ትግራይ እውን ከምዘየጋጥም ዋላ ሓንቲ መረጋገጺ ከምዘየለ የጠንቅቕ።
ኣሽንኳይ'ዶ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝኣመሰለ ናይ ነዊሕ ዘበን ስልጣነን ታሪኽን ዘለዎ፣ ናይ ባዕሉ ቋንቋ ፊደልን ዝውንን ስሙር ህዝቢ ካሊእ ተመሳሳሊ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ህዝቢ እውን እንትጥቃዕ ናብ ሓደ ክእከብ ምኽኣሉ ዘገርም ከምዘይኮነ ዘዘኻኽር ዶክተር ኣሰፋ ፍስሃ፡ ኣብ ኣውሮጳ ብሄራዊ ስምዒታት ብዝግባእ ስለዘይተመርሐ ናብ ፋሺዚም ገጹ ዝኸደሉ ኩነታት ስለዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ብሄራዊ ስምዒት ንልምዓትን ምዕባለን ድኹዒ እዩ ግን ድማ ብዝግባእ ክምራሕ ከምዘለዎ ምዒዱ።
ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣብ ቀጻሊ መረጻ 100 ምኢታዊት ከምእትስዕር ዘጠራጥር ኣይኮነን ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ መረጻ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ናይ ምቕያርን ንፉዓት መራሕቲ ናብ ቕድሚት ኣምጺኣ ትግራይ ናይ ምምራሕን ኩነታታ ድኹም ስለዝኾነ መራሒት ትግራይ ኮይና ናይ ምቕጻል ዕድላ ኣዝዩ ዝጸበበ ከምዝኾነ ዝትንትን ከኣ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ ዩኒቨርስቲ ዓድግራት ኣቶ ግርማይ ታደለ እዩ።
"ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ዝጠቅም ፕሮግራም ቀሪጽና ንንቀሳቐስ ስለዘለና ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ነጊሳ እትቕጽለሉ ኩነታት ኣይክህሉን'ዩ። ብስሩ እውን ወጢርና እንተሰሪሒናሉ ኮይንና ህወሓት ኣብ ክልተ ሰለስተ መረጻታት ክትሰዓር ትኽእል እያ" ይብል ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃያሉ ጎድፋይ ብወገኑ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተመስረተትሉ መበል 45 ዓመት ልደታ ጽባሕ ዕለት 11 ለካቲት ድሙቕ ብዝኮነ መገዲ ንምኽባር ትሸባሸብ ኣላ።