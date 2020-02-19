"ትግራይ ዓርሳ ዝኻአለት ሃገር እያ ኢልኩም ኣውጁ ወይ ስጉምቲ ውሰዱ" ዶ/ር ደብረጽዮን
ኣቦ መንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፡ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ትግራይ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ እዋን ብመራሕቲ ዝተገበሩ መደረታት ክኹንኑ ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር ምዃና ክእውጁ ሓቲቱ።
ንሱ መበል 45 ምስረታ ዓመት በዓል ምስረታ ህወሓት ምኽንያት ብምግባር ሎሚ ኣብ ዝገበሮ መደረ፡ "ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ሃገር ዝተውሃበኩም ኮንትራት ውዕሊ ስልጣን ክዛዘም ቀሪቡ ስለዘሎ ቅድሚ ምብታንኩም ታሪኽ ስርሑ። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኢድ ኣእታውነት፡ ትግራይ ብዝምልከት ብመራሕቲ ዝተገበሩ ጸረ ሃገርን ህዝብን መደረታት ብዕሊ ኮንኑ። ወይ ትግራይ ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ ኢልኩም ወስኑ ኣውጁ፤ ወይ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዝእርም ስጉምቲ ውሰዱ" ክብል ሓቲቱ።
"በዚ ኣጋጣሚ ዓዲ ኣብ ምብታን ብታሪኽ ኔርኩም ከይትበሃሉ ግቡእኹም ፈጽሙ"
እንተኾነ ሽም እቶም ኣብ ትግራይ ኢዶም ኣእትዮም ዝበሎም መራሕቲ ኣይጠቐሰን።
ህዝቢ ትግራይ ኣብታ ሃገር ዝጸንሕ መዓርነታዊ መሰል እንተሃልዩ እምበር መሰል ዓርሰ ወሳንኡ ኣብ ኢዱ ከምዘሎ ብምጥቃስ ነቲ ቅድሚ ሐዚ ዝተዛረቦ "ወይ ተኸኣኢልና ንንበር ተዘይኮይኑ ንፈላለ" ዝመሳሰል መደረ 'ውን ኣስሚዑ እዩ።
ብተወሳኺ "ኣብዝተፈላለየ ክፋላት ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ዘይእውጅ ወታደራዊ ወፍርን ዝበጽሐ ጉድኣትን ተሓታቲ ክህሉን ግቡእ ስጉምቲ ክወሰድ" ከምዘለዎ ገሊጹ።
ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብዝምልከት ድማ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ናብ ዳግም ኲናት ክኣቱ ዝደልዩን ዝሰርሑን ሓይልታት ከምዘለዉ ገሊጹ።
" እዞም ክልተ ህዝቢታት ብደም ዝተኣሳሰሩ እምበር ብደም ዝተኣላለሹ ኣይኮኑን" ዝበለ ዶ/ር ደብረጽዮን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኮነ ተባሂሉ ክጓተት ይስረሐሉ ኣሎ ኢሉ።
"ተኸፊቱ ዝነበረ መገዲ ምዕጻው ከይኣክል ኣብ ቀረባ ድማ ብሽርሒ መንግስታትና ናብ ትግራይ ከይመጹ፡ ዘሎ መዓስከር ኡርትራውያን ክዕጾን ሓደሽቲ ከይክፈትን ይግበር ኣሎ" ብምባል ኤርትራውያን ናብርኦም ኣብ መዓስከር ስደተኛታት እንተይኮነስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምዝኾነ ተዛሪቡ።
"ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኤርትራውያን ብኣና ዝዕጾ በሪ የለን፡ ትግራይ ገዛኹም እዩ፡" ብምባል ድማ ነቲ ተፋሒሱ ዝበሎ ሽርሒ ሓቢሮም ክኣልይዎ ጸዊዑ።
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ናጽነት ኤርትራ ዘየወላውል መርገጺ ከምዘለዎም ዘዘኻኸረ ዶ/ር ደብረጽዮን፡ "ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ምስ ናጽነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ሓይልታት እንከይተረፈ ፖለቲካዊ ሽርሒ ይእለም" ከምዘሎ ኣብ መደርኡ ኣስምዑ።