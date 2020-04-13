ዓለማዊ ትካል ስደተኛታት፡ ኣብ የመን ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን፡ 'ንሓደጋ ኮሮናቫይረስ ከይሳጥሑ' ሰጊኡ
ዓለም-ለኸ ትካል ስደተኛታት፡ ኣብ ራጎ የመን፡ ኣሻሓት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንሕማም ኮሮናቫይረስ ከይቃልዑ ስግኣት ከምዝሓደሮ ገሊጹ።
ሓላፊት ኮሙኒኬሽንን ፡ ዓለም-ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን፡ ሄዶን ኦሊቭያ፡ በኣሸሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዶብ የመንን ስዑዲ ዓረብን ኣብ መጻብብ ውሽጢ ከምዝርከቡን ኩነታቶም ዘስግእ ከምዝኾነን ንቢቢሲ ገሊጻ።
እታ ሓላፊት ብኢመይል ኣብ ዝሃበትና ምላሽ፡ "ትካል ስደተኛታት ዓለም: ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሰሚዑ እዩ። በቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ሰጊኡ ኣሎ" ኢላ።
እቲ ትካል ቁጽሮም ብዕሊ ዘየረጋገጸ እንተኾነ'ኳ: ብግምት ልዕሊ 5 ሺሕ ዝኾኑ እዞም ስደተኛታት፡ ኣብ ግዝኣት ሰዓዳ [ምስ ስዑዲ ዝዋሰን ምምሕዳር የማን]፡ ናብ ስዑዲ ዓረብ ክሰግሩ ክብሉ ምስ ሕማም ኮሮናቫይረስ ብዝተፈጥረ ጥርጣረን ስግኣታትን ተኸልኪሎም ንሓደጋ ከምዝተቓልዑ ይግለጽ።
ሓደ ካብ መንጎ እቶም ስደተኛታት፡ "ጠያይቲ ብርእስና ይዘንብ ኣሎ" ኢሉ ከምዘረጋገጸሎም'ውን ሓቢራ።
ኣስታት ኣርባዕተ ሺሕ ዝኾኑ፡ቅድም ክብል ናብ ስዑዲ ዓረብ ሰጊሮም ዝነበሩ ድማ፡ እቲ ዝርከብሉ ኩነታት [ዳየር ቤት ማእሰርቲ] ሕማቕ ከምዝኾነ ምንችታትና ይገልጹ።
ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሑትን፡ ብሓይልታት ስምረት ዝድገፉ ናይ መንግስቲ የመን ሓይልታት ጸጥታን፡ ሓያል ኲናት እዩ ዝካየድ። ብሰንኪ እቲ ጎንጺ፡ ብፍላይ እዚ ግዝኣት የመን ዕጡቕ ዝበዝሖን ተኩሲ ዘይፈልየሉን ከምዝኾነ ይዝረብ።
ነቶም ስደተኛታት ዘጋፍዑ ዘለዉ ምምሕዳር እታ ግዝኣት ዝተቖጸዓጸሩ ሓይልታት ሑቲ ከምዝኾኑ ድማ ምንጭታት ይገልጹ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት፡ ውግእ ጠጠው ናይ ምባል ውዕል ይፈራረሙ 'ምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዘንጸላለወ ሓደጋ ግን ከምዘይንክዮ እቲ ትካል ይገልጽ።
ምኽንያቱ ድማ፡ እቲ ስግኣት ምስቲ ውግእ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ዘይኮነስ ምስ ፍርሒ እቲ ሕማም ብምዃኑ፡ እዩ ትብል ኦሊቭያ።
እቲ ትካል እንታይ ገይሩ?
እቲ ትካል በቲ ኩነታት ኣዝዩ ስግኣት ዝሓደሮ ኾይኑ፡ ብዛዕባ ክገብሮ ዝግባእ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት እናተዘራረበ ከምዝርከብ ፡ ኦሊቭያ ገሊጻ። ቀዳማይ ነገር፡ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንጹር ሓበሬታን ስእልን ንምርካብ ይሰርሕ ከምዘሎ እያ ትዛረብ።
ይኹን'ምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ጠጠው ክብልን፡ ብፍላይ ምስ ሕማም ኮሮና ተኣሳሲሩ፡ ዜግነቶምን ሕጋዊነቶምን ብዘየገድስ፡ ምስ ዜጋታት ማዕረ ዝግልገልሉ ናይ ጥዕና መስርሕ ክዝርጋሕ ጸዊዑ።
እንታይ ዝኣክል ጉድኣት በጺሑ?
ዛጊድ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ ጥቕዓት እናገደደ ምምጽኡ እዩ ዝዝረብ። ብፍላይ ሕዚ ድማ፡ ናብቲ ከባቢ ምግቢ ኮነ ዝኾነ ምምልላስ ስለዘይከኣል ብጥሜት ከይረግፉ ዓብዪ ስግኣት ከምዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ምንጭታት ቢቢሲ ይገልጹ።
ሄዶን ኦሊቭያ፡ ገለ ስደተኛታት ሞይቶም ክኾኑ ከምዝኽአሉ ገሊጻ፡ ብፍላይ ጉድኣት ዝበጽሖም ድማ ብዙሓት ከምዝኾኑ ኣረዲኣ።
ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰመረን።