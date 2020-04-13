ኤርትራውያን ተቐማጦ መቐለ ኣብ መዓስከራት ንዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ሓገዝ ገይሮም
ኣብ መቐለ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕደት ሰሙናት ኣብ መቐለ ብዘካየድዎ ኣኼባ መሰረት፡ ኣብ ዓለም ኣሻቓሊ ኮይኑ ዝርከብ ኮሮናቫይረስ ብፍላይ ኣብ መዓስከራት ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛይዳ ክሃሲከምዝኽእል ተረዳዲኦም።
ንሳቶም ብዓቕሞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ድማ እቶም ስደተኛታት ካብ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል የኽእሎም'ዩ ዝተብሃለ ናውቲ ሕክምና ከብጽሕሎም ኣብ ስምምዕ በጺሖም።
ኣርባዕተ ኤርትራውያን መናእሰይ ብዘካየድዎ ጎስጓስ፡ ኣብ ደገ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብዓብይኡ ድማ ተጋሩ ሰብሃብትን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይን ብዝገበርሎም ሓገዝ ሳሙና፣ 'ማስክ' መሸፈኒ ኣፍን ኣልኮልን ዓዲጎም ናብ ሸራሮን ሕጻጽን ዝርከቡ ስደተኛታት ከምዘብጽሕሎም ኤርትራዊ መንእሰይ ዘርኣይ ደረስ ገሊጹ።
እቲ ዝገበርሎም ሓገዝ በብር እንትትመን ልዕሊ 171 ሽሕ ብር ከምዝግመት ዝሓበረ ኣቶ ዘርኣይ፡ እቶም ኣብ ሸራሮ ግዝያዊ ቤት ትምህርቲ ኣዕቝቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስደተኛነት ምዝገባን ወረቐትን ዝተነፍጉ ከምዝኾኑን ንግዚኡ ብሓገዝ ቀይሕ መስቀልን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ከምዝርከቡ ሓቢሩ።
ካብቶም ኣብቲ ናይ ወለንታዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኤርትራውያን መናሰእይ ሓደ ዝኾነ ፊልሞን ኤርምያስ ብግድኡ እቶም ኣብ ሸራሮ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናይ ስደተኛነት ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ስለዝርከቡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ፡ ደገፍ ክገብርሎምን ዝሃብዎ ሓገዝ ድማ ኣብ መዓልኡ ምውዓሉ ከረጋግጹን ጸዊዑ።
ካብቶም ኣብ ሸራሮ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣዕቝቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ዳርጋ 80 ምኢታዊት ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻውንትን ከምዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ዘርኣይ ገሊኤን ኣደታት ከኣ ኣብ ቀረባ ግዜ ብኦፕርስያን ዝሓረሳን ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝጠልባን ከምዝኾና ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ካብ ሸራሮ ተበጊሶም ናብ ማዕሰከር ስደተኛታት ኤርትራ ሕጻጽ ዘምርሑ እቶም ወለንታውያን ንኣስታት 5700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ማስክ፣ ኣልኮልን ደረቕ ሳሙናን ንዋታዊ ሓገዝ ከምዝገበሩ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣብያተ ጽሕፈት እንዳ ኣራ ይዕጸዉ ስለዘለዉ ናይ ድሕነት ስግኣት ኣንጸላሊይዎም ከምዝርከብ ትዕዝብቶም ኣካፊሎም።
ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ተኽላይ ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣብ ሸራሮ ዝርከብ ግዝያዊ መዕቖቢ ስደተኛታት ኤርትራ ተረኺቡ፡ ማእኸላይ መንግስቲ ዘይተቐበሎም ኤርትራውያን ብሓገዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቀይሕ መስቀልን ኣዕቝቦም ከምዝርከቡን መንግስቲ ፌደራል ተረኪቡ ናብተን ናይ ኤርትራውያን ማዓሰከር ስደተኛታት ክውዝዖም ጻኦዊዒት ምቕራቡ ዝዝከር'ዩ።
ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቕመጡለን ኣርባዕተ ማዕሰከራት ከምዘለዋ ይፍለጥ።