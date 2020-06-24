ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካይድ ንዘቕረቦ ሕቶ ነጺግዎ
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ባይቶ ክልል ትግራይ 6ይ ዙር ምርጫ ከካይድ ንዘቕረቦ ሕቶ ነጺግዎ።
እቲ ቦርድ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ክካየድ ንምውሳን ኮነ ንምፍጻም "ሕጋዊ መሰረት የብሉን" ኢሉ።
"ባይቶ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ውሳነ ኣፍልጦ ክህቦን ከካይደሉን ንዘቕረቦ ሕቶ ከም ዘይተቐበሎን፡ ዝጠለቦ ሓይሊ ሰብ፡ ሎጂስቲክስን ቀረብ ኣቚሑን ዝህበሉ ሕጋዊ ኣገባብ ከም ዘይብሉን የፍልጥ።"
ገዛኢ ሰልፊ ክልል ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት፡ ባይቶ ናይቲ ክልል ብመሰረት ሕገመንግስቲ ብደረጃ ክልል ባይቶኣዊ ምርጫ ኣብ ግዚኡ ክካየድ ምውሳኑ ይዝከር።
እቲ ኣብ ዝመጽእ ነሓሰ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንዘይተወሰነ እዋን ተወንዚፉ ይርከብ።
ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ እታ ሃገር፡ ዕደም ስልጣን መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መስከረም ከብቅዕ'ዩ ዝግብኦ ነይሩ።
ብ31 መጋቢት፡ ሃገራዊ ቦርድ፡ ነቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ እዋን ከካይዶ ከም ዘይክል ሓቢሩ።
ታሕተዋይ ባይቶን ቤት ምኽሪ ፈደራልን ብወገኖም ዕድመ ስልጣኖም ክናዋሕ ምውሳኖም ይዝከር።
እዚ ናይ ሎሚ ውሳነ ነቲ ኣብታ ሃገር ዝምዕብል ዘሎ ቅዋማውን ፖለቲካውን ውጥሪ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከዕርጎ ከም ዝኽእል ይግመት።