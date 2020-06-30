ጃዋር መሓመድ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ጃዋር መሓመድ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ።
ሓለውቱ ዕጥቆም ከውርዱ ብሓይልታት ጸጥታ ንዝቐረበሎም ትእዛዝ ድሕሪ ምእባዮም ከም ዝተኣስረ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ።
እቲ ኣብ መጀመርታ ደጋፊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝነበረ ጃዋር፡ ኣብ መወዳእታ ግን ቀንዲ ተቓዋሚኡ ኮይኑ ምጽንሑ ይፍለጥ።
ካብ ኣመሪካ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምላሱ፡ ናብቲ ብፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ዝምርሕ ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ብምጽንባር፡ ሓደ ካብ መራሕቲ ናይቲ ውድብ ብምዃን ናይ ምርጫ ጎስጓስ ከካይድ'ዩ ጸኒሑ።
ንሱ፡ መስራቲ ኦሮሚያ ሜድያ ኔትዎርክ (OMN) ኮይኑ፡ ነቲ ኣንጻር መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝግበር ዝነበረ ህዝባዊ ተቓውሞታት ዝመርሕ ዝነበረን'ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ሰብመዚ ጸጥታ ነቶም ብመንግስቲ ዝተዋህብዎ ሓለውቲ ክስሕብዎም ፈቲኖም ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝተወልዑ ናዕብታት ልዕሊ 80 ሰባት ምቕታሎም ይዝከር።
ኣብቶም ናይ ሽዑ ተቓውሞታት፡ ናዕበኛተት ነቲ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝተጻሕፈ "መደመር" ዝብል መጽሓፍ ከንድዱ ተራእዮም።