ብዓልቲ-ቤት ህቡብ ተዋሳይ ሆሊዉድ ዊል ስሚዝ ምስ ካልእ ሰብኣይ ዝመድና ከምዝነበራ ሓቢራ
ብዓልቲ-ቤት ህቡብ ተዋሳይ ሆሊዉድ ዊል ስሚዝ፡ ጃዳ ፒንከት ስሚዝ: ምስ ራፐር ኣጋስታስ ኣልሲና ዝምድና ከምዝነበራ ሓቢራ።
እታ ተዋሳኢት፡ ኣብ 'ሬድ ቴብል ቶል' ኣብ ዝተባህለ ናይ የፌስቡክ መደብ ምስ ስብኣያ ዊል ስሚዝ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ-መሕተት እያ ነዚ ዝገለጸት።
ንሳ፡ እቲ ዝምድና ካብኡ ተፈሊያ እንከላ ከምዝፈጸፈጸመቶ'ውን ወሲኻ ሓቢራ።
"ተፈላሊና ነርና። ምስ ግዜ ድማ ኣብ ካልእ ዝተፈልየ ምጥንናግ ምስ ኣጋስት ጀሚረ" ክትብል ተዛሪባ።
ዊል ስሚዝ፡ ምጥንናግ ድዩ ነይሩ ወላ ጾታዊ ዝምድና ኢሉ ምስ ሓታታ፡ "ኣብቲ እዋን ኣብ ጓሂን ልበይ'ውን ተጎዲአ ነይረ" ክትብል መሊሳ።
እዞም መጻምዲ፡ ኣብ 1997 ተመርዒዮን ክልተ ቆልዑት ወሊዶም ተፈላሊዮም ነይሮም። ኣብዚ እዋን ድማ ብሓንሳብ ከምዘለው ብወግዒ ሓቢሮም።
እዞም ስድራ፡ ነዚ ሓበሬታ ክህቡ ዝተገደዱሉ ምኽንያት፡ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝናፈስ ዘሎ ወረን ግምታትን ግልጺ ንምግባር ምዃኑ ኣብቲ ዝገበርዎ ሸው ገሊጾም።
ኣብ ቀረባ እዋን፡ ራፕር ኣጋስት ኣልሲና ምስ ሓደ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕተት፡ ምስ ጃዳ ፒንከት ዝምድና ከምዝነበሮም ዊል ስሚዝ ድማ ምስኣ ርክብ ክገብር ፍቃድ ሂቡኒ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ።
"ኣብቲ ዝነበረ ፍሉይ ኵነታት፡ ኣነ ጥራሕ እየ ፍቃድ ክህብ ዝኽእል" ብምባል ጃዳ ፒንከት መሊሳ።
ዊል ስሚዝ፡ ኣብቲ ቅድሚ ዓርባዕተ ዓመት ዝነበረ ዝምድና እንታይ ዓይነት ስምዒት ትደልዩ ኔርኪ ኢሉ ምስ ሓተታ፡ "ጽቡቕ ክስመዓኒ ኢዩ ነይሩ ድልየተይ፡ ጽቡቕ ስምዒት ከይተሰመዓኒ ነዊሕ ግዜ ገይረ ነይረ" ክትብል መሊሳ።
ኣብዚ እዋን እታ ስድራ-ቤት ብሓንሳብ ከምዘላን፡ ኣብ "ፍጹም ፍቕሪ" ከምዝነበሩ ጃዳ ፒንከት ወሲኻ ሓቢራ።
ዊል ስሚዝ'ውን ምስኣ ብምስምምማዕ፡ ጽቡቕ ናብራ ከምዘለዎም ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ እቲ ምርኢት ድማ "ብሓንሳብ ክንጋልብ ኢና፡ ብሓንሳብ ክንወት ኢና። ክሳብ መወዳእታ ሕማቕ ሓዳር" ካብ ባድ-ቦይስ ዝተወስደ ጥቕሲ ወዲኦም።