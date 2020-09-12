መስከረም ለብዘበን ምስ ተስፍኣ እያ
ነባሪ ገጠርን ከተማን፡ ዓዃይን ሸቃላይን፡ ክዋጃ ሰራሕተኛ መንግስቲ፡ መምህርን ተማሃራይን ኩሎም ንወርሒ መስከረም ብዓቢ ተስፋን ሃንቀውታን እዮም ዝጽበዩዋ።
ሓረስታይ፡ ኣብ መታሕት ይኩን ኣብ ከበሳ ዝነብር፡ ኣብ ሕዳርን ታሕሳስን ቀውዒ ግርሁኡ ምስ ኣከበ፡ ብዙሕ ከየዕረፈ ኣብ ለካቲተ-መጋቢት ግራውቲ ኣብ ምዝላይን ምድኳዕን እዩ ዝዋፈር።
መጋቢት ተወዲኡ ሚያዝያ እንክኣቱ ከኣ ዳጉሻን ዛንገዳን ምስ ሓመድ ጸንቢሩ ደበንኡ እናጠመተ ዝናብ ኣዝመራ ይጽበ።
ኣብ ምጅማር ግንቦት፡ ዕፉንን መሸላን፡ ኣብ ሓምለ ሰነ ከኣ ስገመ ስርናይ ከም ባልደንጓን ዓተርን ዝኣመሰሉ ጥረ ምረ ዘራሪኡ ነጉዲ ክራማት ክሰምዕ ይጸናጸን። ለይቲ ኣብ ምድቃሱ፡ ቀትሪ ኣብ ምግስጋሱ መስታ በርቂ ብነጎዳ እንክስነን ዝናም እንክሰርብን ክርኢ ርእሱ ኣንቃዕሪሩ ንፈጣሪኡ የመስግን።
ቡቕሊ አእካል ካብ መሬት ወጺኡ፡ ዘራእቱ ብርኪ ፈልዩ ምድሪ ምስ ከደነ፡ ዓዃይ ደፋእ ድንኩል ዓፋፉኑን መሸላን እናጉሰየ፡ ግራቱ ክጽሂ ጸሓይ በሪቓ ክሳብ ትሰቱኽ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ይውዕል።
ዲሚማ ክረምቲ ሃዲኡ ጭቃን ጨፈቃን ሃፊፉ ምድረ ሰማይ ምስ ጸሓየ ከኣ ምስ ጸሓይ ብራቕ ተስፍኡ ይደምቕ። ብጥሚቕ ክረምቲ ተባህዲለን ዝኸረማ ብሙቐት ጸሓይ ማᎁቐን ጸጒሪ ቆርበተን ኣርጊፈን ንብራቕ ጸሓይ ብባህታ ተቐቢለን፡ እተን መላኣት ነብሰን ብሒተን፡ መሓስኣተን፡ ዕያውተንን ምራኹተንን ኣብ ጎላጉል ይዕንድሩ። ጥሪቱ ፈርየን ተባዚሐን፡ ጸባን ልግዐን ኮይነን፡ ክርኢ ኩለንትንኡ ባህታ ይወርሶ።
መስከረም ወርሒ ተስፋ እያ። ኣብታ ወርሒ ስገመ ስርናይ ሸዊቱ ኣብ ገሊኡ ጭዕዩ፡ ንጽጉም ሓረስታይ ክረድእ ምስ ንፋስ መሮር ይወዛወዝ።
ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብጭሕምን ሰገንን ተስፋ ዘስነቐ ዓፋፉን ዝተዘርአ ገዳኑ ጉምቦታቱ ኣኾልኲሉ ኣኸልኩ ኣኸልኩ ይብል። ስኒ ብተይ ዝነበረ ጭልቅዕ ዕልቦ ተሪሩ፡ ኣዴታት ለንቂጠን ደይዐን ጓህሪ ዝመስል ሃንዛ ዕፉን ኣውጺአን ደቀን ይዕንግላሉ።
ዓበይትን ናእሽቱን ኣግራብ መሮር ዓንቢቦም ተፈንሺሮም፡ ኣናህብ ጽገን ምጸን ማእሪሮም መሶብ ጻዕራም ከመቅሩ ተቛደሱ ይብሉ። ኣብ ፈቐድኡ ኣግራብ መሮር ቆፋፈኦም ሰቒሎም፡ ዘሕረሱን ናብ ዝማእምኦም ዝግስግሱን ኣናህብ አዕሲሎም አህጢሮም ናብ ፍረ ዘብቅዑ ሓረስቶት መዓሮም በርቢሮም እቶቶም የሰስኑ።
እቶቱን ምህርቱን ከሰስን ላዕልን ታሕትን ክብል ኣብ ስራሕ ዝኸረመ ሓረስታይ ግርሁኡ እናኾለለ እቶት ምህርቱ ዝግምግመሉን ንቐውዒ ዝዳለወሉን እዋን እዩ መስከረም - ስለዝኾነ ከኣ እያ መስከረም ናይ ተስፋ ወርሒ እያ ትበሃል።
ክረምቲ ብቖጽለዋይ ሕብሪ ተጎልቢባ ዝጸንሐት ምድሪ፡ ኣብ መስከረም ብዝጭዕን ዝስውትን ሕብሪ አእካልን ብዕምበባታት ኣግራብ ዝተረከመ ንኽትርእዮ ባህ ዘብል ፍሉይ ክእለት፡ ቀባኦ ዝሓለፎ ስእሊ ክሳዕ እትመስል ባህታ እትምጡ ወርሒ እያ መስከረም።
ለብዘበን ዓድን ጎዶቦን ከባቢናን ህጡር ክራማት ስለዘሕለፈ፡ (ኣብ ከም ሱዳንስ እኳ ዕልቕልቕ ኣኸቲሉ ብዙሕ ሃስያ ኣውሪዱ ኣሎ) ሓረስቶት ኮቪድ ብዘስዓቦ ናይ ምንቅስቓስ ጸገማት እንተዘይተዓንቂፎም ጻማ ጻዕሮምሲ ኣይክስእኑን እዮም ይብሉ ብክረምቲ 2020 ዝዓገቡ ደለይቲ ደስታን ፍስሃን አህዛብ እዚ ኸባቢ።
ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣጉባዝ ዓዲ ሽግ ሆየ-ሆየ ወሊዖም ዓኾኻይ ዓኾኻይ - ገዓት ሓምሊ ውጻእ ገዓት ጠስሚ እቶ እናበሉ ብጓይላ አሕዋቶም ደሚቖም ንወርሒ ተስፋን መስተርሆትን ርሑስ ኣውድኣመት ዘበነ ሰላምን ቅሳነትን ትኾነልካ እናበሉ ይጽምብልዋ።