ንጆርጅ ፍሎይድ ብምቕታል ተጠርጢሩ ዝተኣስረ ፖሊስ ብሓደ ሚልዮን ዶላር ዋሕስ ተፈቲሑ
ንጆርጅ ፍሎይድ ብምቕታል ተጠርጢሩ ዝተኣስረ ዴሪክ ቻውቪን፡ ትማሊ ረቡዕ ብሓደ ሚልዮን ዶላር ዋሕስ ተፈቲሑ።
እቲ ውልቀ ሰብ ብ25 ግንቦት ንጸሊም ኣመሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ፡ ከተንሰፍስ ኣይክእልን ኣለኹ ኢሉ እናተጣረዐ ንሸሞን ደቓይቕ ኣብ ክሳዱ ዝረገጾ ዝቐተሎ እዩ።
ሞት ጆርጅ ፍሎይድ፡ ብላክ ላይቭስ ማተር፤ "ጸሊም ህይወት እውን ክብሪ ይግበኦ እዩ" ዝብል ሰፊሕ ዓለማዊ ናዕብን ምንቅስቓስን ኣኸቲሉ።
ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ካብ ስርሑ ዝተባረረ ዴሪክ ቻውቪን፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብኻልኣይ ደረጃ ቅትለት፡ ብዘይተሓለነ ቅትለት ብይን ክወሃቦ እዩ።
እቶም ካብ ስርሖም ዝተባረሩ ምስኡ ዝነበሩ ሰለስተ መኮንናት፡ ጄ አሌክሳንደር ኩዬንግ፡ ቶማስ ሌንን ቱ ቱን ኣብ ቅትለት ብምትሕብባር ዝብል ክሲ ተመስሪቱሎም ኣሎ። እቶም መኮንናት እውን ዋሕስ ኣቕሪቦም ክሳብ ንዓመታ ዝፍረዱ ካብ ማእሰርቲ ወጺኦም ኣለው።
ቻውቪን፡ ካብ ግንቦት ኣትሒዙ ኣብ ሚኒሶታ፡ ኣብቲ ብጽኑዕ ዝሕሎ ቤት ማእሰርቲ ኦክ ፓርክ ሄይትስ እዩ ተታሒዙ ጸኒሑ።
ዳኛ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ብ$1.25 ሚልዮን ዋሕስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክወጽእ ከምዝኽእል ፈሪዱ ነይሩ።
ሕጂ ከኣ ብሓደ ሚልዮን ዶላር፡ ግን ከኣ በዚ ዝስዕብ ቅድመ ኩነት፡ ማለት ናብ ስድራ ቤት መዋቲ ከይቀርብ፡ ኩሉ ዕጥቁ ከረክብ፡ ኣብ ዝኾነ ትካላት ጸጥታ ከይሰርሕ ብዝእግድ ዋሕስ ክሳብ ዝፍረድ ተፈቲሑ ኣሎ።
ሚር ቻውቪን ኣብ ዕለተ ቖጸራ ፍርዲ እንተዘይተረኺቡ እቲ ገንዘብ ናብ መንግስቲ ኣመሪካ ኣታዊ ክኽውን እዩ።
ወኪል ጆርጅ ፍሎይድ፡ ጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት በን ክራምፕ፡ ናይ ሚስተር ቻውቪን ምፍታሕ፡ ካብቲ ስድራ ጆርጅ ፍሎይድ ዝጽበዩዎ ዘለው ፍትሒ ኣዚና ርሑቕ ከምዘለና "ዘቐንዙ መዘኻኽሪ'ዩ" ኢሉ።
ክራምፕ " ዋላ'ካ ጆርጅ ፍሎይድ ብህይወት ናይ ምንባር ፍትሒ እንተተነፍገ፡ ንሕና ግን ክሳብ ምሉእ ፍትሒ እንረክብ ኣይክንድቅስን ኢና" ክብል ቁጠዐኡ ገሊጹ።
ኣብዚ እዋን ኩሎም ክሱሳት ኣብ ዝመጽእ መጋቢት ክቐርቡ እኳ እንተተወሰነ፡ ዳኛ ግን ኣብ ክንዲ ኩሎም ብሓንሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ክፍረዱ ምዃኖም ሓቢሩ።
እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከምዝቐርቡ ዝገበሮም ክስተት ኣብ ኣመሪካ ኣብ ዓሌታዊ ኣድልዎን ፍልልይን ዓሚቚ ቁስሊ ከምዘሎ ኣርእዩ እዩ።
እቲ ብላክ ላይቭ ማተር ዝብል ኣብ ገሊኡ ናብ ህውከት ዝተቐየረ ሰልፍታት ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ኣብ አሜሪካ ዝግበር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዓቢ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ።