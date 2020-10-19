ኢትዮጵያ፡ ተቓወምቲ ውድባት ወጥሪ ኣብ ዝዓብለሎ ምትፍናን ብልጽግናን ህወሓትን እንታይ ይብሉ?
ካብ ውህደት ኢህወዴግ ናብ ብልጽግና ዝጀመረ ወጥሪ ኣብ ሞንጎ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትግራይን (ብልጽግናን ህወሓትን)፤ ብማእሰርቲ ተጋሩ ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣንን፣ ምንዋሕ 6ይ ሃገራዊ መረጻ፣ ምክያድ ክልላዊ መረጻ ትግራይን ካልኦት ምኽንያታትን እናተኻረረ ብምምጽኡ እቲ ዘሎ ምትፍናን ልጓም ኣልቦ ኮይኑ ይርከብ።
በዚ ምኽንያት ከኣ ክሳብ ናብ ኲናት ዘምርሕ ጎንጺ ክፍጠር ከምዝኽእል ስግኣቶም ዝገልጹ ብዙሓት'ዮም።
ብፍላይ ብድሕሪ ክልላዊ መረጻ ትግራይ ምክያዱን ዘመነ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ ዘብቅዐሉ መዓልቲ [25 መስከረም 2013 ኣ.ኢ] ምብጽሑን ክህሉ ዝኽእል ኩነታት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት ነይሩ።
መንግስቲ ትግራይ ብፍሉይ ሓይልን ምሊሻታትን ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ምርኢት ብተኸታታሊ ከቕርብ፤ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ድልውነት ሰራዊት ምክልኻል፣ ፖሊስ ፌደራልን ሓለዋ ቤተመንስቲ ('ሪፐብሊካን ጋርድ)ን ከርእይ ክፍትን ከሎ ናብ ዘይተደለየ ምፍሳስ ደም ክእተው ይኽእል'ዩ ዝብሉ ኣይተስኣኑን።
እቲ ወጥሪ . . .
ኣመንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ (ኢዴፓ) ኣይተ ኣዳነ ታደሰ፡ እቲ ኣብ ሞንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ዘይምርድዳእ ካብ እዋን ናብ እዋን እናረሰነ ይመጽ ከምዘሎን ሃገራዊ ስግኣት ከምዝፈጠረን ይዛረብ።
ንሱ ከምዝብሎ እቲ ፖለቲካዊ ዘይምስናይ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለያ ፓለቲካዊ ሰልፍታት እታ ሃገር ዝረኣ'ኳ እንተኾነ ብፍላይ ግን እቲ ኣብ ሞንጎ ብልጽግናን ህወሓትን ዘሎ ዘይምቅዳው "ኣብ ህልውናን ድሕነትን ሃገር ሓደጋ ከንጻላሉ" ዝገበረ ኮይኑ'ሎ።
"እቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ዘሎ ወጥሪ ከይዱ ከይዱ ናብ ምፍራስ ህልውና ሃገር ከብጽሕ ከምዝኽእል ብተደጋጋሚ ክንዛረብ ጸኒሕና ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ከም ፓርቲ ነቲ ኣብ ሞንጎኦም ዝተፈጠረ ዘይምውዳው ንምፍታሕ ኣብ ዘኽእል መስርሕ ሽምግልና ንምስታፍ ድልዋት ምዃንና እናገለጽና መጺእና ኢና" ይብል።
ኣቦ መንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንሓሳብ ኣይተ ኣዳነ ዘጎልብት ገምጋም'ዩ ዘለዎም።
"እቲ ምትፍናን ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ይበጽሕ ኣሎ" ብምባል የረድኡ።
"እቲ ምትፍናን ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ደረጃ የምርሕ እዩ ዘሎ። ኲናት ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን። ውጽኢቱ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ዝረብሕ ኣይኮነን" ክብሉ ድማ እቲ ረስኒ ናብ ከመይ ዝበለ ኩነታት የምርሕ ከምዘሎ ይዛረቡ።
እቲ "ናብ ዘየድልይ ምቁርራጽ ምእታው" ዘምስል ኣካይዳ ዝረብሕ ከምዘይኮነ ብምሕባር ድማ ናብ ዘይተደለየ ጎንጺ ክእተው ከምዝኽእል ዘለዎም ስክፍታ ይገልጹ።
ሃገራዊ መራጻ ምንውሑ ትኽክል ከምዘይኮነን ትግራይ ክልላዊ መረጻ ብምክያድ መንግስቲ ክተጣይሽ ምኽኣላ ግን ሕጋውነት ከምዘለዎን ዝዛረብ ምኽትል ኣቦ መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ (ሳወት) ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ፡ እቲ ብደረጃ ብልጽግናን ህወሓትን ዘሎ ወጥሪ ግን ብቕልጡፍ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ከምዝኾነ ይኣምን።
ንሱ "ኣብ ሞንጎ ፓርቲታት ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ብደረጃ መንግስቲ ክኸውን ብምግባር ህዝባዊ ጎንጺን ዘይምስናንይን ምፍጣር ከም ዓብዪ ጸገም ኢና ንሪኦ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ክልላዊ መንግስቲ ፓርትን መንግስትን ክፈላለ ኣለዎ" ይብል።
እቲ ጸገም ኣብ ሞንጎ ብልጽግናን ህወሓንት እንተኾይኑ ባዓለን ክፈትሕኦ ከምዝግባእ ነዚ ክገብራ እንተዘይክኢለን ከኣ ብሕጋዊ መገዲ ክፍታሕ ከምዘለዎ መርገጺ ውድቦም ምዃኑ የረድእ።
ህወሓት ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝነበራ ልዕልና ካብ ዝሰኣነትሉ እዋን ጀሚራ ዝወሰደቶም ስጉምትታት ክትንጸል ዝገብርን ካብቲ "ሃገራዊ ለውጢ" ዘርሓቓን ከምዝኾነ ዝዛረብ ወሃቢ ቓል ውድብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ (ኢዜማ) ኣይተ ናትናኤል ፈለቀ ብወገኑ እዚ ድማ ናብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ ንኽብጻሕ ምኽንያት ከምዝኾነ ይኣምን።
"ብልጽግና ንፌደራል ዝመርሕ ህወሓት ድማ ንክልል ዝመርሑ መንግስታት ምዃኖም እናተፈለጠ፤ እቲ ሕዚ ዝረኣይ ዘሎ ግን መንግስቲ ምስ መንግስቲ ናብ ምትፍናን ዝኣተዉ'ዩ ዘምስል። እዚ ከኣ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ ህዝቢ ናብ ዝሃስይ ደረጃ ዝበጽሐ ይመስል" ክብል ድማ ዘረዎም ገምጋም ይገለጽ።
ውሳነታት መንግስታት ፌደራልን ትግራይን
25 መስከረም ምስበጽሐ፡ መንግስቲ ትግራይ "ካብ ሎሚ ንደሓር ምስ መንግስቲ ፌደራል ስሩዕ ርክብ ኣይክህልወናን፤ ዝወጽኡ ሓደሽቲ ኣዋጃትን መምርሕታትን ድማ ኣብ ትግራይ ተፈጻምነት ኣይክህልዎምን" ክብል ወግዓዊ ምግባሩ ይዝከር።
ብወገን መንግስቲ ፌደራል ድማ "ካብ ሕዚ ንደሓር ድጎማ በጀትን ካልኦት መንግስታዊ ርክባትን ዝምልከት ብቐጥታ ምስቲ 'ሕጋውነት ዘይብሉ መንግስቲ ትግራይ' ክፍጽም ኣይክእልን። ርክበይ ምስ መሪሕነትን ወረዳታትን ቀበሌታትን ትግራይ እዩ" ዝብል መግለጺ'ዩ ኣውጺኡ።
ኣቦ መንብር ኢዴፓ ኣይተ ኣዳነ ከምዝብሎ እንተኾይኑ እቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝውሰኑ ዘለዉ ውሳነታት "ሃገር ናብ ምፍራስ ደረጃ" ከብጽሕ ዝኽእል'ዩ።
"ክንስና ዘይብልና ሃገር ናይ ምስኣን ሓደጋ ከምዘንጸላለወ ኢና ንኣምን። ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምቲታት ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎም እዮም። ነቲ ክልል እናደፍኡ ናይ ምንጻል ሕቶ ከቕርብ ይገብርዎ ኣለዉ" ዝብል እቲ ኣቦ መንበር፡ ብወገን ትግራይ ድማ ኮነ ኢልካ ነቲ ጸገም ክሰፍሕ እናገበርካ ምቅርራብ ናይ ዘይከኣለሉ ደረጃ ንኽብጻሕ ዝውሰዱ ስጉምትታት ከምዝረኣዩ ይገልጽ።
ወሃቢ ቃል ኢዜማ ኣይተ ናትናኤል ግን እቲ ቀንዲ ጸገም ብወገን ህወሓት ከምዝነቕሉ'ዩ ዝዛረብ።
"መሪሕነት ህወሓት ንነብሶም ካብ መስርሕ ለውጢ ኣውጺኦም፤ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ልዕልና ክረኽቡ እንተዘይኪኢሎም ሃገራዊ ስርዓት ኣብ ምህናጽ ንምስታፍ ፍቓደኛታት ከምዘይኮኑ ዘርእዩ ተግባራት ክፍጽሙ ጸኒሖም'ዮም" ይብል።
በዚ ምኽንያት ከኣ ናብ ሰላም ዝመርሑ መገዲታት ኩሎም ይዕጸዉ ከምዘለዉ ይዛረብ ናትናኤል።
"መንግስቲ ፌደራል ምስቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘይኮነስ ምስ ታሕተዎት መሓውር ርክብ ክገብር'የ ምባሉ ዘጸገም ዘለዉ ውሳነ ኣይኮነን" ብምባል ድማ ንሕጋውነት ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ቅቡል ይገብር።
ኣካይዳ መንግስቲ ፌደራል ካብ መበገሲኡ ንጉዳይ ሉኣላዊ ስልጣን ክልላት ኣብ ሕቶ ክወድቕ ከምዝገበረ ዝገልጽ ምኽትል ኣቦመንበር ውድብ ሳወት ኣይተ ኣሉላ ብወገኑ፡ "ህዝቢ ባዓሉ ንባዓሉ ከመሓድር ከምዘለዎ ኣብ ሕገመንግስቲ ዝሰፈረ መሰል'ዩ። ፌደራል መንግስቲ ግን ንክልላት እናፍረሰ ኣብ ትሕቲኡ ይገብሮም'ዩ ዘሎ። ንመራሕቲ ክልላት ናብ ኢዱ ክኣትዉ ብምግባር ኣሃዳዊ ስርዓት ንምምስራት'ዩ ዝሰርሕ ዘሎ" ክብል ይዛረብ።
ዕምሪ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኣብቂዑ እናሃለወ ኣብ ቤተመንግስቲ ክጸንሕ ምኽኣሉ ግቡእ ከምዘይኮነ ብምግላጽ ከኣ "መንግስቲ ትግራይ ካብ ሕዚ ንደሓር ንፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ኣይህብን ምባሉ ንሕና'ውን ንቐበሎ ውሳነ እዩ" ይብል።
ኣስዒቡ ድማ "እንተ እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል 'ምስ መንግስቲ ትግራይ ርክብ የብለይን፤ ርክበይ ምስ ቀበሌታትን ወረዳታትን እዩ" ብዝብል ዝተወሰነ ውሳነ ግን ንፌደሬሽን ዘይኮነስ ንባህርያት ኣሃዳዊ ስርዓት ዘርእይ እዩ። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንዘሎ ስልጣን ንምቁጽጻር ዝግበር ጻዕሪ እዩ" ክብል የረድእ።
"ዝመርሓካ ካልእ እኽሊ ወይ ቀለብ ዝሰፍረልካ ካልእ፡ ፈጺሙ ክኸውን ዘይከኣል ነገር'ዩ" ብምባል እቲ መንግስቲ ፌደራል 'ርክበይ ምስ ቀበሌን ወረዳን እዩ' ብዝብል ዝወሰኖ ውሳነ ግብራውነቱ ዕውት ክኸውን ከምዘይክእል ዘለዎም እምነት ዝገልጹ ድማ ፕሮፌሰር መረራ'ዮም።
"ነቲ ክልል ብላዕለዋይነት ዘመሓድሮ ህወሓት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ንህወሓት ሰጊሩ ምስ ታሕተዋይ ኣወዳድባ ወይ ከኣ ምስ ህዝቢ እንታይን ብኸመይን ክሰርሕ ከምዝኽእል ንምፍላጥ ዘጸግም'ዩ። ነቲ ውሳነ ናብ ስራሕ ምትርጓም ቀሊል ክኸውን'ዩ ዝብል ግምት የብልናን። ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ ክኸውን" ይብሉ።
ፍታሕ. . . ብመንን እንታይን?
እቲ ኣብ ሞንጎ መንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ብፍላይ ውድባት ብልጽግናን ህወሓትን ዘሎ ከቢድ ምትፍናን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይበጽሕ ብምስጋእ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዕርቅን ስምምዕን ንምስላው ተፈቲኖም'ዮም።
ካብቶም ዝተገበሩ ጻዕርታት እቲ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሕቲ፣ ዓበይቲ ዓድን ፍሉጣት ሰባትን ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ-መቐለ እንተመላለሱ ዝገበርዎ ተደጋጋሚ ፈተነ እዩ።
እንተኾነ ካብቲ መድረኽ እዚ ዝበሃል ውጽኢት ክረከብ ከምዘይከኣለ ዝገልጹ ብዙሓት'ዮም።
ካብቶም ፓለቲካዊ መራሕቲ ዝወሃብ መልሲ'ውን "ብወገነይ ንምርድዳእ ድልው እየ" ካብ ዝብል ብዝሰገረ ናብ ተግባር ተሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ዝተዛተዩሉ ኣጋጣሚ ኣይተፈጠረን።
ፕሮፌሰር መረራ ሕዚ'ውን መራሕቲ እተን ውድባት ተራኺቦም ፖለቲካዊ ድርድር ክፍጽሙ ምኽኣሎም እንኮ ኣማራጺ ከምዝኾነ ይኣምኑ።
"ኣብ ክልቲኦም ወገናት ጸገማት ከምዘለዉ ዝፍለጥ'ዩ፤ ስለዝኾነ ክዘራረቡን ኣብ ስምምዕ ክበጽሑን ኣለዎም" ይብሉ።
ውድቦም ኦፌኮ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት "ብሄራዊ ዕርቂ" ክካየድ ሓሳብ ከቕርብ ምጽንሑ ዘዘኻኽሩ ፕሮፌሰር መረራ "ሕዚ'ውን ነዚ ምግባር እንተዘይተኻኢሉ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያን ህዝብታታን ዝኸፍአ ከምዝኸውን ልክዕ ከም መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ምስባኽ ጥራይ እዩ ዝተርፈና" ክብሉ ይገልጹ።
ምኽትል ኣቦ መንበር ውድብ ሳወት ኣይተ ኣሉላ ግን እቲ መስርሕ ምርድዳእ ብቐሊሉ ክሰምር ከምዘይክእል ብምግላጽ "ክልተ ማዕዶ ንምዕዶ ዘለዉ ኣካላት'ዮ ዝቃለሱ ዘለዉ። ናይ ስርዓት ድልየት ተጻብኦታት ኣለዉ። ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ፌደራል እንተሪኢና ጊዜ ናይ ምግዛእ ጉዳይ እምበር ኣሃዳዊ ስርዓት ናይ ምምስራት ድልየት እዩ ዘሎ" ክብል የቐምጥ።
ግዚያዊ ፍታሕ እንተተገይሩ'ውን መሊስካ ናብ ጎንጺ ዘእትው ከምዝኸውን ዝዛረብ ኣሉላ፡ "ከምቲ ብሄርብሄረሰባት ኣብ 1987 ኣ.ኢ ተዋዓዒሎም ፌደሬሽን ዘቖሙ ሕዚ'ውን ብሓባር ኮይኖም 'ኢትዮጵያ ብኸመይ ክትቕጽል ኣለዋ?' ኣብ ዝብል ተመያይጦም ሓድሽ ውዕሊ ክፍጸም ኣለዎ ዝብል መርገጺ ኣለና" ይብል።
ፌደራል መንግስቲ በቶም ብሄርብሄረሰባት ዝቖመ ማእኸላይ ኣካል እምበር ዝውንኖ ህዝብን መሬትን ስለዘየለ ምሉእ ስልጣን ናይ ክልላት ወይ ህዝብታት ከምዝኾነ ድማ ወሲኹ የረድእ።
ህወሓት "ቅሩብ ካብ ዘይምዃኑ" ምኽንያት ናብ ምርድዳእ ከብጽሕ ዝኽእል ዝርርብ ምክያድ ኣጻጋሚ ከምዝኸውን ዝገልጽ ወሃቢ ቓል ውድብ ኢዜማ ኣይተ ናትናኤል ብወገኑ፡ "እቲ ወጥሪ ብምዝርራብ ንኽፍታሕ መንግስቲ ፌደራል ዝለዓለ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ነዚ ዝገብር ግን ንህወሓት ካብ ምፍራሕ ወይ ካብ ምሕላይ ብዝብገስ ዘይኮነስ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ብዝብል ክኸውን ኣለዎ" ክብል ሓሳቡ ይህብ።
ስለዝኾነ ከኣ መንግስቲ ፌደራል ዝኽተሎም ኩሎም ኣማራጽታትን ዝወስዶም ስጉምትታትን ብመንጽር ነቲ ጉዳይ ብሰላምን ብዝርርብን ምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ከምዘለዎ ርእይትኡ የቐምጥ።
ኣቦ መንበር ኢዴፓ ኣይተ ኣዳነ ከምዝሕብሮ ድማ ክልቲኦም ወገናት "ሓላፍነት ዝጎደሎ" መገዲ'ዮም ዝኽተሉ ዘለዉ። ስለዝኾነ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ብልጽግናን ህወሓትን ተቐራሪቦም ንምዝርራብ ሓላፍነት ክወስዱ ኣለዎም።
"ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ሃገርና ባህላውን ሃይማኖታውን ናይ ዕርቅን ሽምግልናን ስርዓት ስለዘሎ፤ ኣብዚ ሓላፍነት ዘለዎም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ነቲ ጸገም ተገንዚቦም ፍታሕ ንምምጻእ ክጽዕሩ ኣለዎም። መራኸቢ ብዙሃን እውን ሓቢርካ ምንባር ረብሕኡ እንታይ ከምዝኾነ፤ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ እንታይ ክትመስል ከምእትኽእልን ካልእን ኣብ ምርዳእ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ኣለዎም" ይብል።
ግደ ተቓወምቲ ፓርቲታት?
ኣይተ ኣዳነ ከምዝብሎ እንተኾይኑ ዝበዝሓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባት መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ንኽወስድ ዝደፋፍኣ እየን።
እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘዕርጎ'ምበር ፍታሕ ዘምጽእ ከምዘይኸውን ይኣምን።
"በዚ መገዲ ነዚ ኩነታት ክንፈትሖ ኣይንኽእልን። እዛ ሃገር ከም ሃገር ክትቕጽል እንተኾይና ፖለቲካዊ ውድባት ተኣኻኺበን ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዘኽእል ድርድር ንኽጅመር ንኽልቲኦም ወገናት ከዘራርባ ኣለወን ዝብል እምነት ኣለና። እቲ ጸገም ናይ ክልትኤን ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ኣይኮነን" ክብል ሓሳቡ ይህብ።
ስለዝኾነ ድማ ኣብ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ተጠርኒፈን ዝርከባ ልዕሊ 100 ሰልፍታት ሓደ ጉጅለ ብምውዳብ ንኽልቲኦም ኣካላት ኣዘራሪቡ ፍታሕ ንምምጻእ ናብ ተግባር ክእተው ከምዘለዎ ድማ ጸቒጡ ይዛረብ።
ኣሉላ ግን ተቓወምቲ ውድባት ነቲ ዝድለ ምርድዳእ ንምፍጣር ዘኽእል ዕድል ከምዘይብለን'ዩ ዝኣምን።
"ዝነበረ ስርዓት [ኢህወዴግ] እተን ዝፍጠራ ተቓወምቲ ፓርትታት ድኹማት ንክኾና ይገብር'ዩ ነይሩ። ጥንኩራት ዝበሃላ እንተተፈጢረን'ውን በቲ ገዛኢ ውድብ ዝዕብለላሉ ኩነታት'ዩ ነይሩ። ስለዚ ክስምዓ ዝኽእላሉ ዕድል ዝተሓተ እዩ" ይብል።
ብዘይካ'ዚ ኣብ ሞንጎ ብልጽግናን ህወሓትን "ናይ ስልጣን ጻምእ" ስለዘሎ ካልኦት ውድባት ኣብ ሞንጎ ኣትየን ፍታሕ ከምጽኡ ከምዘይክእሉን ተሰማዕነት ከምዘይብሎምን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብኣብነት ብምጥቃስ የረድእ።
"ባህሪያት ብልጽግናን ህወሓትን ዴሞክራሲያዊ እንተዝኸውን እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ካልኦት ፓርትታት ተሓዊሰን ነቲ ዘሎ ወጥሪ ምፍታሕ ምተኽኣለ። ግን ከኣ ክልትኤን ኣብ ምትህልላኽን ድልየት ስልጣንን እየን ዘለዋ። ረብሓ ህዝቢ ዘይኮነስ ንስልጣን'ዮም ዘቐድሙ፤ ስለዚ እተን ካልኦት ውድባት ፓለቲካ ዝደለይኦ ዓይነት ሓሳብ እንተሃለወን ኣብቲ ዘሎ ምትፍናን ፍታሕ ዘምጽኣሉ ባይታ የለን" ክብል ይድምድም።
ወሃቢ ቓል ኢዜማ ኣይተ ናትናኤል ከምዝብሎ፡ ተቓወምቲ ውድባት እታ ሃገር፡ ነቲ ዘሎ ወጥሪ ብማዕዶ ኮይነን ካብ ምዕዛብ ፍታሕ ኣብ ምምጻእ ዘድሃበ ስራሕ ክሰርሓ ዓብዪ ሓላፍነት ኣለዉን።
"ንሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ተጠቒመን ብልጽግናን ህወሓትን ነቲ ብሓባር ዝፈረምናሉ ሰነድ ቃልኪዳን ከኽብራ ጸቕጢ ክገብራለን ይግባእ። ንሕና'ውን እቲ ቤት ምኽሪ ነዚ ንኸፈጽም ክንደፋፍኦ ኢና። ሓበራዊት ሃገር ስለዘለትና ነቲ ጉዳይ ብማዕዶ ኮይንና ክንርእይ የብልና" ክብል የረድእ።
ካብዚ ብተወሳኺ እተን ተቓወምቲ ፓርትታት ብሓባር ኮይነን ወይ ከኣ ብተናጸል ነተን ኣብ ምትፍናን ዝርከባ ስልፍታት [ብልጽግናን ህወሓትን] ናብ ምርድዳእ ክኣትዋ ብምግባር እቲ ኣብ ሃገር ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብኣጋ ክከላኸልኦ ጸዊዑ።