ሎሚ፡ ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ ተማሃሩኡ ኣመሪቑ
ኮሌጅ ምሕደራ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን ዓዲ ቐይሕ፡ ሎሚ ቀዳም 17 ጥቅምቲ፡ ን244 ተማሃሮ ብዲግሪ፡ ን376 ከኣ ብዲፕሎማ፡ ብዓውዲ ቁጠባ፣ ምምሕዳር ቢዝነስ፣ ሕግን ኣርኪዮሎጅን ካልእ ዓውድታት ሂዩማኒትን ከምዘመረቐ ምኒስተር ዜና የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ።
ናይ ለብዘበን ስርዓተ ምረቓን ጽንብልን ብሰንኪ ምክልኻል ዝርገሐ ኮሮናቫይረስ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ውዕውዕን ድምቑን ጽንብል ክኸውን ከምዘይከኣለ እውን ኣረዲኡ።
ዓሚ ቀዳም ሽዱሽተ ሓምለ 2019፡ ኮሌጅ ዓዲ ቐይሕ፡ ሓደ ሲሶ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም 523 ተማሃሮ ብድሙቕ ጽንብልን ኣመሪቓ ነይራ።
እቲ " ትምህርቲ ንኹሉ" ብዝብል ቴማ ዝተጸምበለ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት፡ ዲን እቲ ኮሌጅ ዶክተር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም፡ "መጻኢና ብኹሉ ሸነኻቱ ውሑስ ንምግባር ልዕሉ ኩሉ እንሰርዖ ዛዕባ ትምህርቲ እዩ።
ትምህርቲ ንኹሉ ከም ሕቶ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝረአ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ምዕሩይ ሕብረተሰብ ንምፍጣር ኣገዳሲ እዩ" ክብል ኣብ መኽፈቲ መደርኡ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር።
ለብዘበን ግን ብሰንኪ ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ኣሰካፊ ብምዃኑ ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ምረቓ ዩኒቨሪሲታት ብማንዛዊ ርክብ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ደቂ ሰባት ከም ሎሚ ገይሮም ካብ መኣዲ ትምህርትን ቁጠባዊ ማእቶትን ተሰናኺሎም ኣይፈልጡን እዮም።
ኣብ ብዙሓት ዝማዕበላን ጸጋታት ቴክኖሎጂ ብቐሊሉ ክረኽባ ዝኸኣላን ሃገራት ነዚ ብኮቪድ ዝተኸስተ ጸገማት ብኢንተርነት ብዝወሃብ ትምህርቲ ይትክአኦ ኣለዋ።
ኣብ ኤርትራ ግን ርኡይ ሕጽረት ዝርገሐ ኢንተርነት ብምህላው ተማሃሮ ከም መዘናታቶም ተመሃሮ ካልእ ዓለም ተመሳሳሊ ዕድላት ከምዘይረኽቡ ርዱእ ኮይኑ፡ ብዝተኻእለ መጠን መጻሕፍቲ ብምንባብ ነብሶም ክምህሩን ከማዕብሉን ክመዓዱ ጸኒሖም ዘለው።