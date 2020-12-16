ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንላዕለዋይ ልኡኽ ስዑዲ ዓረብ ትማሊ ምሸት ተቐቢሉ
ብሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሱዑዲ ዓረብ ኣሚር ፋይሳል ቢን ፈርሓን ኣል ሱዑድ ዝተመርሓ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ኣትዩ።
ፕረዚደት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ነቲ ብሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሱዑዲ ዓረብ ዝተመርሓ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ትማሊ ምሸት 15 ታሕሳስ 2020 ተቐቢሉ'ሎ።
እቲ ፕረዚደንት ንኣባላት እቲ ልኡኽ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብትዊተር ሓቢሩ።
ካብ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣል ሱዑድ ከምኡ'ውን ካብ ኣሚር መሓመድ ቢን ሳልማን ንዝተልኣኸሉ መልእኽቲ ከም ዝተቐበለ'ውን ኣቶ የማነ ዝጠቅዖ ሓበሬታ የመልክት።
ኣብ'ቲ ርክብ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን ዝህሉ ኣብ ሓባራዊ ጥቕምታትን ሽርኽነትን፡ ኣተኹሮም ከምዝዘተዩን ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ከምዝበጽሑን ተገሊጹ።
ነቶም ዝተበጹሑ ስምምዓት እተከታተል ናይ ሓባራዊ ኮሚቴ ከቑሙ ከምእተሰማምዑ'ውን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ኣፍሊጡ።
ብዛዕባ እቶም ዝተበጽሑ ስምምዓት ግን ዝተዋህበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን።