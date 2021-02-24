ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሱዳን ዕቑባ ይሓቱ ኣለው ኢሉ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ኣስታት ሸውዓተ ሽሕ ኢትዮጵያውያን ካብ መተከል ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ።
ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ተመዛቢሎም ናብ ሱዳን ኣትዮም ኢሉ።
ወሃቢ ቃል እቲ ኮሚሽን ብባር ባሌክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ግዝኣት ሱዳን ዝኾነት ብሉ ናይል ኣስታት ሸውዓተ ሽሕ ኢትዮጵያውያን ተዓቚቦም ኣለው ኢሉ።
ክሳብ ሕጂ እቶም ሰለስተ ሽሕ ከም ዝተመዝገቡ ዝገለጸ እቲ ወሃቢ ቃል፡ ኩሎም ተመዛበልቲ ምምዝጋብ እንተተኻኢሉ እዚ ቑጽሪ ሓፍ ክብል ይኽአል ኢሉ።
ኣብ ቀረባ ሳምንታት ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ካልኦት ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ብምትሕብባር ንኣስታት ሓደ ሽሕ ስደተኛታት ረድኤት ከም ዘብጽሐ ዝገልጽ ብባር ባሌክ፡ ናይ መግቢ፣ ማይን መናጽህን ከምኡ'ውን ካልኦት ሓገዛት ከም ዝተገብረሎም ሓቢሩ።
እቶም ዝተረፉ ካብ ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝኾኑ ሱዳናውያን ይሕገዙ ምህላዎም ገሊጹ።
ኣብ ዞባ መተከል ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ክኽሰት እንከሎ፡ ብፍላይ ካብ ወርሒ መስከረም 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ግን ተደጋጋሚ ብሄር ተኮር መጥቃዕታት ክፍጹ ተራእዩ።
እዚ ብኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝመሓደር ዘሎ ዞባ፡ ተወለድቲ ኦሮሞ፣ ሺናሻ ከምኡ'ውን ኣምሓራ ዝነብሩሉ ኮይኑ፡ ተደጋጋሚ ቕትለት፣ ኣካላዊ መጉዳእቲ. ዕንወት ንብረትን ምምዝባል ሰባትን ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ክገልጽ ጸኒሑ'ዩ።
መንግስቲ፡ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክሰፍን ተሳተፍቲ እቶም ዝፍጸሙ ጸገማት ጸጥታ ዝበሎም ኣመራርሓ ብሕጊ ይሓቶም ምህላው ይገልጽ።
ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ንኣዋርሕ ብዝቐጸለ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ነበርቲ ግዳያት ከምዝኾኑ ይግለጽ። ብ13 ታሕሳስ 2013 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ጥራይ ዕጡቓት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 200 ሰባት ከምዝሞቱ ይፍለጥ።
ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ዞባ መተከል ዝፍጸሙ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ደው ንምባል ከኣ ብቐዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝቖመ ሓይሊ ዕማም ንስራሕቲ ጸጥታን ምኽባር ሕግን እቲ ክልል ተረኪቡ ይሰርሕ ምህላዉ ይግለጽ።
ባይቶ እቲ ክልል ምስቲ ብ13 ታሕሳስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዝተሓሓዝ 'ተሳትፎ ኣለዎም' ብዝብል ዝተጠርጠሩ ኣርባዕተ ኣባላት ቤትምኽሪ ክልል ቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሎም ከምዝቐንጠጠ ይዝከር።