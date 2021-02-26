መጥቃዕቲ ናይጄሪያ፡ ብኣማኢት ዝቑጸራ ደቂ ኣንስትዮ ተመሃሮ ተጨውየን
ኣብ ናይጄሪያ ብኣማኢት ዝቑጸራ ደቂ ኣንስትዮ ተመሃሮ ከምዝተጨወያ ተገሊፉ።
እቲ ጨውያ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣብ እትርከብ ከተማ ዛምፋራ'ዩ ተፈጺሙ።
ሓደ መምህር፡ ሎሚ ንጉሆ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣስታት 300 ተመሃሮ ተወሲደን ክብል ንቢቢሲ ገሊጹ።
ወሃቢ ቃል ምምሕዳር እታ ግዝኣት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ፤ እንተኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን።
ኣብ ናይጄሪያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት፡ ገንዘብ ደሊዮም ተመሃሮ ጅሆ ከምዝሕዝዎም ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ'ውን ልዕሊ 300 ኣወዳት ተምሃሮ ካብታ ኣብ ዞባ ካሲና እትርከብ ከተማ ካንካራ ተወሲዶም ምንባሮም ይዝከር። ምስቶም ዕጡቓት ድሕሪ ዝተገብረ ልዝብ ግን ድሒሮም ተፈቲሖም።
ዝሓለፈ ሰሙን'ውን መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት፡ ሓደ ቆልዓ ብምቕታል ካልኦት 27 ከምዝጨወዩ ኣማሓዳሪ ዞባ ኒጀር ገሊጹ ነይሩ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ኣስታት 600 ኣወዳት ቆልዑ ኣብ መደቂሲ ክፍልታቶም ከም ዝነበሩ ሓላፊ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳናሳበ ኡባይዱ ንቢቢሲ ሓቢሩ።