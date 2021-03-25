ኢትዮ-ኤርትራ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሖ ጉጅለ ኣስመራ ኣትዩ
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት "ናይ ስራሕ ምብጻሕ" ንምፍጻም፡ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ትዊተር ሓቢሩ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤተመንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን፡ ብዛዕባ "ክልታኣዊ፡ ከምኡ'ውን ዞባዊ ምዕባለታት" ከምዝተዘራረቡ ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል ጠቒሱ።
ክልቲኦም መራሕቲ፡ ድሕሪ'ቲ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ጎንጺ ንፈለማ እዋን እዮም ብወግዒ ዝራኸቡ ዘለው።
እቲ ጉጅለ ልኡኽ፡ ንሚኒስተር ምክልኻል ዶ/ር ቀኒያ ያዴታን፡ ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶ/ር ኣብራሃም በላይን ዝሓቖፈ'ዩ።
መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ሓሙሽተ ወርሒ፡ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ከም ዘብጽሑ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ምስ ጀመረ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኲናት ተሳትፎ ኣለዎም ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ክልዓል ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።
መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ነዚ ክነጽግዎ እኳ እንተጸንሑ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ፡ ብዛዕባ'ቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኣመልኪቱ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቡ ቦታታት ተቐጻጺሩ ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ተኣሚኑ ነይሩ።
ኣብ ትግራይ ወተሃደራት ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግህሰት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰድ'ዩ ብምባል፡ መንግስቲ ኤርትራ'ውን ከምዝኹንኖን፡ ግፍዒ ዝፈጸሙ ወታሃደራት እንተልዮም ክሕተቱ ምዃኖም ቃል ከምዝኣተወሉን ተዛሪቡ።
ክልቲአን ሃገራት ንምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ይኹን፡ ሓይልታቶም ፈጺሞሞም ዝብሃሉ ግፍዕታት ክነጽግዎ ምጽንሖም ይፍለጥ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ድሒሩ ኣብ ዘውጽኦ ኣፈናዊ ጸብጻብ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ፡ ከተማ ኣክሱም ልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉን እዚ ድማ 'ገበን ኲናት' ክኸውን ከም ዝኽእልን ገሊጹ'ሎ።
ሚኒስተር ዜና ኤርትራ፡ ብዛዕባ'ቲ ጸብጻብ ሎሚ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ግብረመልሲ፡ እቲ ብሃገራዊ ኮሚሽን ሰባዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝወጸ ኣፈናዊ ጸብጻብ "ስኑዕ ዛንታ'ዩ" ክብል ነጺግዎ።
እቲ ብዛዕባ'ቲ ኣብ ኣክሱም ተፈጺሙ ተባሂሉ ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት "ግጉይ" ምዃኑ ብምግላጽ፡ "እቲ ዕላማ ንጹር'ዩ፡ ሰኒዕካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ "ጠቐነ" ብምድርዳር ነቲ ዝፈረሰ ጉጅለ ህወሓት ሂወት ንምዝራእ'ዩ" ድማ ኢሉ።