'በራሪ ቤተመንግስቲ' ተባሂላ እትጽዋዕ ነፋሪት ጋዳፊ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ናብ ትሪፖሊ ተመሊሳ
ውልቃዊ ነፋሪት መራሒ ሊቢያ ነበር: ሙዓማር ጋዳፊ ድሕሪ ዓሰርተ ዓመት ትማሊ ኣብ ትሪፖሊ ኣትያ።
እታ ነፋሪት ሓላዋን ጽገናን እናተገበረላ ኣብ ፈረንሳ ከም ዝጸንሐት ማዕከናት ዜና ጸብጺበን።
እታ ኤየርባስ ኤ340 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዓለምለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ሚቲጋ ቅድሚ ምዕላባ ኣብ ሰማያት ትሪፖሊ ትዛውን ነይራ ክብል ቴሌቪዥን ፓን ዓረብ ኣል ዓረቢያ ጸብጺቡ።
ብዙሓት ማዕከናት ዜና ቐዳማይ ሚኒስትር ዓብዱል ሃሚድ ዲበባህ ንዝሃቦ መግለጺ ከጣቕሳ እንከለዋ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ተራእዩ።
ንሱ፡ ጽገናን ካልእ መስርሓትን እታ ነፋሪት ተወዲኡ'ዩ ኢሉ። እቲ ጊዝያዊ ምምሕዳር ድማ እታ ነፋሪት ናብ ሊቢያ ንክትምለስ ዘድሊ ክፍሊት ከም ዝኸፈለ ቤት ጽሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፌስቡክ ሓቢሩ።
ወሲኹ ካልኦት 14 ነፈርቲ ውግእ ኣብ ፈረንሳ ከም ዘለዋ ብምግላጽ እተን 12 ናብ ሊቢያ ንምምላስ መደብ'ኳ እንተነበረ መንግስቲ ግን እተን ክልተ ዝበለጻ ካብ ወጻኢ ንምምጻእ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ኢሉ።
ከም ጸብጻብ ኣልጄዝራ: ነፋሪት ጋዳፊ "በራሪት ቤተመንግስቲ" ተባሂላ ትጽዋዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሊቢያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ነፋሪት ሰብ መዚ'ዶ ይጠቐሙላ ዋላስ ንኻልእ ህዝባዊ ኣገልግሎት ትውዓል ዝብል "ዕጫ እታ ነፋሪት ዝውስን ህዝቢ ሊቢያ'ዩ" ኢሉ ክብል ኣል ዓረቢያ ጸብጺቡ።
ንሽዱሽተ ዓሰርታት ዓመታት ንሊቢያ ዝመርሐ ጋዳፊ፡ ኣብ ዓለም ብናይ ባዕሉ ፍሉይ ቅዲ ዝፍለጥ'ኳ እንተነበረ ብ2011 ኣብ ዝተላዕለ ዓመጽ ተቐቲሉ።
ሓድሽ ምምሕዳር ሊቢያ፡ ኣብ ትሪፖሊ ካብ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ዝተኻየደ መረጻ ስልጣን ብዝወሰደ ቐዳማይ ሚኒስትር ዲቢባህ ዝመርሖ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት'ዩ ዝምራሕ።