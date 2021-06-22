ዜግነት ኣመሪካ ንምርካብ ኣታሊሉ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
ዜግነት ኣመሪካ ንምርካብ ሓስዩ ዝተባህለ ኣብ ጆርጂያ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኣመሪካ ዘውጽኦ መግለጺ ኣመልኪቱ።
እቲ ኣቶ መዘምር ኣበበ በላይነህ ዝተባህለ ወዲ 65 ዓመት ውልቀሰብ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ኣብ ዝነበረ ቀይሕ ራዕዲ ተሳትፎ ከም ዝነበሮ ኣይተዛረበን ተባሂሉ።
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ዲላ ኣብ ዝነበረ ቤት ማእሰርትን ናይ መሳቐዪ ማእከልን ብደረጃ ውልቀሰብ መርማሪ ኮይኑ ከም ዘገልገለ እቲ ቤትጽሕፈት ፍትሒ ዘቕረቦ ክሲ የረድእ።
ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣቶ መዘምር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝተኣሰሩ ውልቀሰባት ኣካላዊ ስቅያት ክበጽሖም ገይሩን ኣንገላቲዑን ዝብል ክሲ'ውን ይቐርበሉ።
እቲ ክሲ ከም ዝብሎ ኣቶ መዘክር ዜግነት ኣመሪካ ዝረኸበሉ መገዲ ሕጋዊ ኣይኮነን።
ነዚ ከም ሓደ ምኽንያት ዝቐርብ ዘሎ እቲ ውልቀሰብ ኣብ ስጉምቲ ቀይሕ ራዕዲ ከም ዝተሳተፈ እንተዝፍለጥ ነይሩ ዜግነት ክረክብ ኣይኽእልን፤ ስለዚ ነዚ ሓቂ ሓቢኡዎ'ዩ ዝብል እዩ።
ብተወሳኺ ብምኽንያት ፖለቲካዊ እምነቶም ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ በደል ኣይፈጸምኩን ኢሉ ሓስዩ እዩ ይብል።
ብመሰረት ሕጊ ኣመሪካ፡ ዜግነት እታ ሃገር ዝረኽቡ ሰባት ገበን ዘይፈጸሙን ዘይተኣሰሩን ክኾኑ ኣለዎም።
"ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፍጽሙ ሰባት ኣብ ኣመሪካ ቦታ የብሎምን" ብምባል ኣብ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ጊዝያዊ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዝኾነ ኒኮላስ ኤል ማክ ካይድ ተዛሪቡ።
"ዋላ'ኳ እቶም ዝተፈጸሙ ግህሰታት ነዊሕ ዓመታት ዘቑጸሩ እንተኾኑ ቤት ጽሕፈትና ግን ኣብ ሃገሮም ግህሰት ዝፈጸሙን ናብ ኣመሪካ ንምእታው ትኽክለኛ መንነቶም ዝሓብኡን ውልቀሰባት ኣሊሹ ይቐጽዕ'ዩ" ኢሉ።
ጊዝያዊ ዓቃቢ ሕጊ ግዝኣት ሰሜን ጆርጂያ ኩርት ኣር ኤርስኪን ብወገኑ "ኣመሪካ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ንዝበጽሖም ውልቀሰባት ዕቑባ ትህብ'ያ፤ እዞም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ግን ስቕ ኢላ እይትሓልፎምን" ኢሉ
"ናይ መዘመር ሕሶትን ዝሰርሖ ክፉእ ተግባርን ሕጂ ተቓሊዑ ኣሎ። ተሓታቲ ከኣ ክኸውን'ዩ። እዚ ንምቅላዕ ዝሰርሑ ኣካላር ጸጥታ፣ ሰብ ሞያ ሕጊ፣ ሰበስልጣንን ካልኦት ኣካላትን ከኣ የመስግኖም፤ ፍትሒ ክርከብ'ዩ" ክትብል ድሕነት ውሽጢ ዓዲ ኣላባማን ጆርጆያን እትመርሕ ካትሪና ደብልዩ በርገር ተዛሪባ።
ኣቶ መዘምር በቲ ዝቐርበሉ ዘሎ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ማእሰርቲ ዓሰርተ ዓመት ክፍረዶ'ዩ። ብተወሳኺ እቲ ዝተዋህቦ ዜግነት ከም ዝቕንጠጥ ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ ኣሎ።