ፈሩዝ ቀይሲ፡ 'ድሕሪ ናጽነት ዝተፈጥረ ኵነታት ንኹሉ ደምሲሱዎ'
"ፈለማ ተዘክሮታት ስድራኺ'ዶ ክንጅምር? እስከ ብኣቦኽን ኣደኽን ንጀምር" ብምባል ኢና ንዝሓለፈቶ ጉዕዞ ሂወታ ከተዘንትወልና ሓቲትና'ያ። ዛንታኣ ካብቲ ዘገርምን ዝተሓላለኸን ታሪኽ ሂወት ወለዳን፡ መትዓብይታን ዝፍለ ስለዘይኮነ፡ ብድሕረ-ባይታ ስድራቤታ ነቲ ዛንታ ምፍላሙ ዝቐለለ ከይኮነ ኣይተርፍን ብዝብል'ዩ።
"ኣቦይ ኣሕመድ ኣል-ቀይሲ ይበሃል፣ ኣደይ ከኣ በላይነሽ ኣርኣያ። ክልቲኦም ተጋደልቲ 'ዮም ነይሮም" ኢላ ዛንታኣ ትጅምር።
"ኣብ ሜዳ ኤርትራ ደቂ ተጋደልቲ ምስ ስድራና ኣይኰናን ንነብር ኔርና። ኣደይ ኣብ ስርሓ፡ ኣቦይ ኣብ ስርሑ፡ ኣነ ኸኣ ኣብቲ ኵሎም ደቂ ተጋደልቲ ዝዓብዩሉ ቦታ እዓቢ ነበርኩ። ይዅን'ምበር ስድራይ ኣብ ኣተዓባብያይ ዕዙዝ ተራ ነይሩዎም ክብል እኽእል" ትብል እታ ኣብ ሓደ ካብቶም ንሂወት በዳህቲ ዝኾኑ ስንጭሮታት ኤርትራ ዝተወልደንትን ዝዓበየትን ፈሩዝ።
እቲ "ስራሕ" ክትብል ዝገለጸቶ ዕማም ክልቲኦም ወለዳ ግን፡ ንቡር ዓስቢ ዝርከቦ ሽቕለት ዘይኮነስ፡ ንሂወቶም ዓስቢ ዝገብር ዘይንቡር'ዩ ነይሩ- ዓስቢ ሃገር።
ፈሩዝ ብቖልዓኣ ናብ ኣቦኣ ክትከይድ ከላ፡ መብዝሕትኡ እዋን ምስኡ ዘይኰነስ ምስ'ቶም ኦፐረይተራትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ትውዕል ከም ዝነበረት ይዝከራ።
ኣሕመድ ቀይሲ ዓቢ ሓላፍነት ዝነበሮ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ምስኣ እኹል ጊዜ ከጥፍእ ዕድል ኣይነበሮን፣ ሃለዋታ ክገብር ግን ኣብ ጊዜ ምሳሕን ድራርን ንጓሉ ንኽርኢ ካብቲ ቤት-ጽሕፈቱን/መንበሪኡን ዝነበረ እምባ ወሪዱ ክመጽእን ክኸይድን ትዝክሮ።
"ኣቦይ ክዝክር ከሎኹ ቀስተደበና ይርኣየኒ ... የሐንቅቐኒ ስለ ዝነበረ። ብባህሪኡ ኩሉ ጊዜ ድሱት፡ ካሪዝማ (ግርማን ሞጎስን) ዝነበሮ፡ ንሽግር ብፍሕሽው-ገጽ ዝገጥም ሰብ፡ መትከላዊ፡ ኣሉታዊ መንፈስ ዘይስዕሮ፡ ክወግሕ'ዩ ዜስምዕ ኣቕዋም ሒዙ ዝጐዓዝ ስለ ዝዀነ" ትብል ፈሩዝ።
"ንሕናስ ንሜዳ ብፍቶትና ወሪድና ንቃለስ ኣሎና፡ እቶም ደቅና ግን ንምንታይ ይልከሙ?" ዜስምዕ ኣተሓሳስባ ከምዝነበሮ'ውን ፈሩዝ ትዛረብ። "ካብ ምሒር ምፍታው ግዲ ኰይኑ ኣብ በረኻ ብምውላደይ ከምዚ ዝድንግጸለይ ዝነበረ ኰይኑ ይስምዓኒ ነበረ" ትብል።
ኣብ ጊዜ ሰውራ ኣሕመድ ኣል-ቀይሲ ኣብ እንዳ ዜና'ዩ ዝሰርሕ ነይሩ፣ ንሱ ሓደ ካብ'ቶም ኣብ ምምስራት ህዝባዊ ግንባር ዓቢ ተራ ዝነበሮ ገዲም ተጋዳላይ ምንባሩ ይፍለጥ።
ፈሩዝ ብኣዲኣ'ውን ምዉቕ ተዘክሮታት ኣሎዋ። ኣዴታት ተጋደልቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ዘሕለፍኦ መሪር ናብራ ብቐሊሉ ዝስገር ጕዳይ ከም ዘይኰነ ብምጥቃስ ሓደ መዓልቲ ከተዘንትወለን ተስፋ ኣለዋ፣ ብቕዓት ዘሎዋ ሰብ ስለ ዝዀነት።
ሰውራዊ 'መውዓሊ ህጻናት'
ኵነታት ኣዲኣ፡ ልክዕ ከም'ተን ካልኦት ተጋደልቲ ኣዴታት፡ ሓዲግ ስለ ዝነበረ ከም ኣደ፣ በዓልቲ ሓዳር፡ ከምኡ'ውን ተጋዳሊት ኰይና ዘየቕስን ናብራ ከም ዝነበራ ርኡይ ሓቂ ከም ዝነበረ ትዛረብ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ንዉሉድካ ባዕልኻ ከተዕብዮ ስለ ዘይክኣል (ፍቑድ ስለ ዘይነበረ) ብማዕዶ ክዓቢ ምርኣይ ምስ ፍርቂ ልበን ይነብራ ከም ዝነበራ ዘርኢ መዳይ ምንባሩ ትገልጾ።
ኣብ ሜዳ ካብ ተጋደልቲ ዝተወልደ ቈልዓ እግሪ ምስ ተኸለ ካብ ሕቝፊ ኣዲኡ ተወሲዱ ናብ እንዳ ህዝቢ ይልኣኽ ነበረ። ፈሩዝ ከኣ፡ ቀልጢፋ እግሪ ስለ ዝተኸለት፡ ዓመት ከይመልአት ናብ እንዳ ህዝቢ ተላእከት፣ ኣዲኣ ኸኣ ናብ ስርሓ ተመልሰት። እቲ ኵነታት ንኣዲኣ ተጋዳሊት በላይነሽ ብዙሕ ከም ዘሕዘና ድሒራ ፈለጠት።
በላይነሽ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ናይ ስራሕ ቦታ ተመዲባ ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ንጓላ ክትርኢ፡ ወይ ከኣ ኣብ ቀራጺ ዕድመ ጓላ ብግቡእ ክትዋሳእ እኹል ዕድላት ኣይነበራን።
ብኣጋጣሚ ዀይኑ ግን እቲ መዕበያ ቈልዑ ጥቓ ናይ ስራሕ-ቦታ ኣቦኣ ስለ ዝነበረ ብዝያዳ ንኣቦኣ እናረኣየት ዓበየት።
ፈሩዝ ኣብ እንዳ ህዝቢ (መዕበያ) ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብመነንጃይቲስ ስለ ዝተጠቕዐት ኣሰር ሞይታ ነይራ። ሽዑ ኣቦኣ ሓላፍነት ብምውሳድ ምስኡ ከም ትነብር ገበረ። ብክንክን ናይ ኣቦኣን ካልኦት ተጋደልትን ከኣ ክትዓቢ ጀመረት። ዕድሚኣ ዕድመ-ትምህርቲ ምስ በጽሐ ኸኣ ናብ ቤት ትምህርቲ-ሰውራ ተላእከት።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበረትሉ እዋን ብኣሽሓት ዝቝጽሮም ደቂ ተጋደልቲ ተኸቢባ ብምዕባያ ጽቡቕ ተዘክሮታት ኣሎዋ።
"ንማሕሙድ ሸሪፎ፡ ኣብ ቀይዲ መንግስቲ ኣትዩ ዝተሸርበ ነባር ተጋዳላይ፡ ባባ እንበልኩ'የ ዓብየ፣ ንበዓል ወይኒ (ሰይቲ የማነ) ማማ እናበልኩ'የ ዓብየ ... እወ፡ ንዘርከብና ማማ፡ ባባ እናበልና ዓቢና፣ እቶም ዘዕበዩና ተጋደልቲ ይዅኑ ኣብ ኣሃዱታት ስድራና ዝነበሩ ተጋደልቲ ኸኣ ከም ደቆም ገይሮም ይርእዩና ነይሮም ... ከምዚ ሕጂ ከንቱነት ከየርከበ፡ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ማሕበራዊ ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ዝትክእ ጸጋ ኣይረኣኹን" ትብል ፈሩዝ።
ቤት ትምህርቲ ሰውራ ካብ 01 ክሳብ 06 ክፍልታት ተኸፋፊሉ እቶም ተምሃሮ ቍጽሮም ኸኣ ብኣሽሓት'ዩ ዝቝጸር ነይሩ። ፈሩዝ ጌና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ከላ'ዩ ናጽነት ኣርኪቡ።
"ናይ ቈልዑ ነገር፡ ህይወትና ብጸወታን ዕንደራን'ዩ ተኸቢቡ ነይሩ። ሕማም ክኣቱ ብሓባር ንገጥሞ፡ ደብዳብ ነፈርቲ ከጓንፍ ብሓደ ነዕቝብ ኔርና ... ኵሎም ጽንኩራት ኵነታት ከም ዋዛን ጸወታን ኰይኑ ይስምዓና ነይሩ" እናበለት ነቲ ሓጸልጸል ዝመልኦ ህይወታ ትገልጾ።
እቲ መዕቈቢኦም ብዚንጎ ዝተኸድነ፡ ካብ ዓይኒ ጸላኢ ዝተኸወለ፡ ዓቢ ኣደራሽ'ዩ ነይሩ። ወዶም ጓሎም ኣብ መሬት ለም ኢሎም ይድቅሱ ኔሮም። ወጋሕታ ሰዓት ሽድሽተ ተንሲኦም፡ ተሓጻጺቦም፡ ኣስናኖም መዊጾም፡ ንቁርሲ (ሻህን ባንን) ይስርዑ።
ብድሕሪኡ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኰይኖም ክመሃሩ ይውዕሉ። ድሕሪ ሓጺር ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ እቲ ትምህርቲ ይቕጽል፣ ሰዓት 3-4 ድሕሪ ቀትሪ ኸኣ ትምህርቲ ተወዲኡ ኣብ ጸወትኦም ይኸዱ፡ ሩባን ሓመድን ሳሕል መጻወቲ ሜዳኦም ከም ዝነበረ ፈሩዝ ብናፍቖት ትዝክሮ።
"ሐደ ነገር ይዝከረኒ" ኢላ ነቲ ዕላል ወሰኸትሉ፡ "ኣብ ጊዜ ዕረፍቲ (ሓምለ/ነሓሰ) ስድራና መጺኦም ክወስዱና ይዝከረኒ ... እቶም ደቂ ስዉኣት ግን ዝወስዶም ወላዲ ስኢኖም ንበይኖም ምስ'ቶም ዘዕብዩና ዝነበሩ ተጋደልቲ ክተርፉ ይዝከረኒ ... ሕጂ ክሓስቦ ከሎኹ ክሳብ ክንደይ ይህሰዩ ከም ዝነበሩ ኣይስሕቶን" እናበለት ተዘንቱ።
ፈሩዝ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብማሕበራዊ-ስራሕ (ብዛዕባ ግዱዓት ወገን ሕብረተሰብ ዚምልከት ሞያ - ኣውራ ብቆልዑ) ስለ ዝሰልጠነት ቆልዑ ደቂ ተጋደልቲ፡ ብዘበን ብረታዊ ቃልሲ ንድሕሪት ተመሊሳ ክትርእዮ፡ ሽዑ ዜጓነፎም ወጽዓ ንድሕሪት ተመሊሳ ክትዝክሮ እንከላ ከቢድ ከምዝነበረ ትገልጽ።
"ኣቦይ ዝተሰውአ እመስለኒ ነይሩ ..."
"ኣቦይ ካብ ዓራርብ ወሪዱ ክርእየኒ ክመጽእ፡ ንዓይ ዓቢ ፌስታ ከም ዝነበረ ይዝከረኒ" ትብል ፈሩዝ። ቀይሲ መልክዑ ጽቡቕ፡ ቀይሕ ስለ ዝነበረ እቶም መታዓብይታ ቈላዑ "ጀርመናዊ መጺኡ" እናበሉ ደድሕሪኡ ይጐዩ ነይሮም ትብል።
ሓደ እዋን፡ ፈሩዝ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣቦኣ ብሃንደበት ተሰወራ። ሽዑ ጓል 7-8 ዓመት 'ያ ነይራ። ኣቦኣ ናፊቓ ኣብ ሻቕሎት ኣተወት። "ኣቦይ ኣበይ ጠፊኡ? ንምንታይ ከም ቀደሙ ዘይበጽሓኒ?" ንዘኣመሰሉ ሕቶታት ብቑዕ መልሲ ዝህባ ሰብ ሰኣነት። ኣዲኣ ኸኣ ኣብ ርሑቕ ስለ ዝነበረት ክትውከሳ ኣይከኣለትን። ምጥፍኡ እናነውሐ ምስ ከደ ተሰዊኡ ይኸውን ኢላ ክትሓስብ ተገደደት።
ምስ ፈሩዝ፡ ደቂ ስዉኣት ስለ ዝነበሩ መስዋእቲ ይርድኣ ነይሩ። ኣቦኣ ካብ ህይወታ 2-3 ዓመታት ተኸዊሉ ክነብር ግን ንዓኣ ቀሊል ኣይነበረን ... እቲ እትሕበነሉን ብፍስሃ ትዛረበሉን ዝነበረት ወላዲኣ ቀቢጻ ክትነብር ከቢድ'ዩ ነይሩ።
እቲ ሓቀኛ ኵነታት ኣቦኣ ግን ካልእ'ዩ ነይሩ። ድሒራ ከም ዝፈለጠቶ፡ ኣቦኣ ኣብ ቀይዲ ስለ ዝኣተወ 'ዩ ተሸሪቡ።
ቀይሲ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ደስኪሉ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ነታ ብዉሽጣ ኣብ ሻቕሎት ኣትያ ዝነበረት ጓሉ'ውን ክርኢ ኣይከኣለን። ኣዲኣ ኸኣ "ኣቦኺ ገይሹ" እናበለት ካብ'ቲ ክዉንነት ክትክልላ ትፍትን ነበረት።
"ዘሐንቀቐኒ ኣቦይ ስለ ዝሰኣንኩ ባህርየይ ተለወጠ፡ ልበይ ብሕርቃን መልአ፡ ኣብ ትምህርቲ ኸኣ ሰነፍኩ" እናበለት ነቲ ሕማቕ እዋን ትዝክሮ። ቀይሲ ኣብ ማሕዩር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከኣ ናጽነት ኣርከበ።
መዓልቲ ናጽነት
"ኣብ መዓልቲ ናጽነት ደቂስና ከሎና ቶዅሲ-ንቶዅሲ ስለ ዝዀነ ጸላኢ ኣትዩ ኢልና ሰንቢድና ክንትንስእ ይዝከረኒ። ኣብ ሞንጎ እንትሳርን (ጓል ዓብደላ ኣደም) ሰላምን (ጓል ሃይለ መንቀርዮስ) ደቂሰ ነይረ። ዕግርግር ኰይኑ እንታይ ከም ዝተረኽበ ሽዓ'ኢሉ ዝነግረና ሰብ ኣይረኸብናን። ብሙቐት ምኽንያት ኣብ ግዳም ደቂስና ስለ ዝነበርና ቶዅሲ ምስ ሰማዕና ብድድ ኢልና መዕቈቢ ንክንረክብ ሸበድበድ በልና" እናበለት ነቲ ናይ ሽዑ ህሞት ትገልጾ።
"ኣስመራ ኣትዮም! ኣስመራ ኣትዮም! ክብሉ ይዝከረኒ። ከም ሓቁ ትርጉም ኣስመራ ኣይርድኣንን ነይሩ ... ቆልዓ'የ ነይረ፣ ሓደ እዋን ንኣደይ ክበጽሕ ኣብ ኣቝርደት ኣትየ ነይረ፡ ግናኸ ካብኡ ሓሊፉ ዓቢ ከተማ ርእየ ኣይፈልጥን" ትብል። "ዝዀነ ኰይኑ፡ ሓጎስን ደስታን ኰይኑ፡ ምስ ተጋደልቲ ኴንና ከነብዕልን ክንስዕስዕን ትምህርቲ ተረሲዑ ወዓለ" እናበለት ነቲ ጽንብል ትዝክሮ።
ለካ ንሳ ከይፈለጠት፡ ኵሉ ክሕጐስ፡ ኣቦኣ ግን እቲ ጊዜ ጽንብል ተኣሲሩ'ዩ ነይሩ ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ፡ ፈሩዝ ድሒራ ከም ዝተነግራ፡ ንቀይሲ ብእሱሩ ናብ ኣስመራ ኣስጊሮም ሕዩር-ገዛ ገበርዎ። ፈሩዝ ግን ሒደት ኣዋርሕ ጸኒሓ ምስ ኣሃዱ ኣዲኣ ንኣስመራ ገዓዘት፣ ኣብ መዓስከር ራድዮ ማሪና ኸኣ ኣተወት።
ኣብቲ እዋን'ቲ፡ ፌሩዝ ሓደ ስግንጢር ዝባህሪኡ ጕዳይ ክትዕዘብ ከኣለት። እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ተጋደልትን ደቂ ተጋደልትን ዝወረደ ፍልልይ ነበረ። ብዙሓት ተጋደልቲ ኣብ ፍጹም ድኽነት ወደቑ። እቶም ደቂ ርኹባት ኣብ ድሓን መነባብሮ ክኣትዉ ብዙሓት ግን ክንዮ ወሰናስን ሕብረተሰብ ወደቑ።
ንፈሩዝ ሓንቲ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰውራ መታዓብይታን መማህርታን ዝነበረት መሰትኣ ምስ ተጋዳሊት ኣዲኣ ኣብ ገዛ ታኒካ ተደርብያ ምስ ረኣየት ሓዘነት።
ናብ ቀይሲ ክንምለስ ...
ንምዃኑ መእሰሪኡ ጕዳይ እንታይ ነበረ? ፈሩዝ ከም እተዘንትዎ፡ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ቀይስን ኣብ መሪሕነት ዘይምርድዳእ ከምዝነበረ እያ እትገልጽ።
ቀይሲ ኵሉ ተጋዳላይን ሓፋሽ ህዝብን ንናጽነት ክጽንብል ንሱ ኣብ ማሕዩር ኰይኑ ነቲ ጽንብል ብማዕዶ ይዕዘብ ነበረ። ኣብ ኣስመራ'ውን ከምኡ - ተገሊሉ ሕዩር-ገዛ ኰይኑ ይነብር ነበረ። ካብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ሰውራ ናብቲ ክቱር መዓሙቝ ወደቐ።
ጽንብል ናጽነት ተወዲኡ፡ ኣዋርሕ ጸኒሑ ቀይሲ ተፈትሐ። እቲ ተሰዊኡ ዝበለቶ ኣቦኣ ብህይወቱ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ረኣየቶ። እቲ ሽዑ ዝተፈጥረ ዜደንጹ ኵነታት ምግልጹ ኣሸጋሪ'ዩ፣ ሽዑ ፈሩዝ ጓል 9-10 ዓመት'ያ ነይራ።
ኣብ ጊዜ ናጽነት እቲ ምስ ኣቦኣ ዜሕለፈቶ ዝበለጸ እዋን ብዙሕ'ኳ እንተዀነ እቲ ኣውራ ዝዝከራ ግን ኣብ ኣስመራ ብጥቓ ቤት-ትምህርቲ ጃልያ ክሓልፉ ነበረ፣ "ክንዳኺ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ'ዚ እኳ'የ ተማሂረ" እናበለ ደጋጊሙ ከዕልላ ይዝከራ። ካብታ ህሞት ጀሚሩ እቲ ተዘክሮ'ቲ ኣብ ኣእምሮኣ ተቐሪጹ ተረፈ።
እቲ ኵነታት ኣቦኣ ኣብኡ ኣይተወድአን። ንሓጺር እዋን ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ወጺኡ ኣብ ስራሕ'ኳ እንተ ኣተወ፡ ካብ ስርሑ ከም ዝድስክል ተገብረ።
ሕጂ ንድሕሪት ተመሊሳ ንኵነታት ክትመዝኖ ...
"ኵነታት ድሕሪ ናጽነት ዘምጽኦ ሰበብ ንስድራይ ኰነ ንዓይ ኣብ ግዳም ንክንነብር ዝቐሰበ ክውንነት ምዃኑ ንሰባት ይገርሞም ይኸውን፡ ግናኸ እቲ መሪር ሓቂ ንሱ'ዩ" ትብል ፈሩዝ።
ኣብ ታሽዓይ ዙርያ ተዓሊማ ... እቲ እዋን'ቲ ዉግእ ባድመ ኣብ ምውድኡ'ኳ እንተነበረ ንውግእ ክትወፍር ነበራ። ብኣጋጣሚ ግን ናይ ማትሪክ ፈተና ልዑል ነጥቢ ስለ ዝረኸበት ኣብ ክንዲ ንውግእ ናብ ዩኒቨርሲቲ ተላእከት።
እናለበመትን ኵነታት ሃገር እናተዓዘበትን ምስ ከደት ግን ኣብ ኤርትራ ክትነብር ከም ዘይትኽእል ተረድኣ።
ብጥሪ 2001 ናብ ስደት ኣምርሐት። ኣዲኣ'ውን ኣብ'ቲ ዓመት'ቲ ናብ ዓዲ ስደት ኣምርሐት። ቀይሲ ድማ ሒደት ዓመታት ጸኒሑ ናብ ስደት ከምርሕ ተገደደ።
"ተዘክሮታት ቤት-ትምህርቲ ሰውራ ከቶ ዘይርስዖ'ዩ" ትብል ፈሩዝ። ኣብ ቤታ ኣብ መንደቕ ተሰቒሎም ዘሎዉ ኣሳእል ንገዛእ ርእሶም ናቶም ዛንታ ኣሎዎም። ካብ ብቖልዓኣ ክሳብ ትዓቢ ኣብ መንጎ ስድርኣን ተጋደልትን ዝተሳእለቶም ስእልታት ተር ኢሎም ተሰቒሎም ኣለዉ።
ፈሩዝ ኣብ ሓደ ብማዕርነታውነት ዝተሓጽረ ማሕበረሰብ ከም ዝዓበየት ተዘንቱ። "ኣብ ጊዜ ሰውራ ኣብ ሞንጎ ሰባት ፍልልያት ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ነይረ፣ ኣይርድኣንን'ውን ነይሩ ... ኣብ ብመርኣያታት ዝተኸበ ከባቢ ኣይዓበኹን፣ መንነተይ ብምህርቲ-ሰውራ'የ ክገልጾ ዝኽእል። ኣቦይ ሰውራዊ፡ ኣደይ ሰውራዊት፡ ሰውራ እምነተይ፡ ሰውራ ዓደይ፡ ሰውራ ኸኣ ሃይማኖተይ ... ብከምዚ'የ ዓብየ" ትብል።
"ሕጂኸ ንመንነትኪ ብከመይ ትገልጽዮ?" ንዚብል ሕቶና ብሕርቃን ኰነ ምረት ኣይመለሰቶን። ብዙሕ ዝሓሰበትሉን ቅድሚ ሕጂ'ውን ዝመለሰቶን ከይኰነ ኣይተርፍን፣ ሃዲኣ ብኣስተንትኖ "ድሕሪ ናጽነት ዝተፈጥረ ኵነታት ድኣ ንኹሉ ደምሲሱዎ ... እንኮላይ ንመሰረታት እምነተይን ኣተዓባብያይን" ብምባል ሓጺር መልሲ ሃበትሉ።
ኣብዚ ዋን'ዚ፡ ፌሩዝ ተማሂራ ንሰለስተ ደቃ ኣብ ምዕባይ ትርከብ። እታ ዓባይ ጓላ ድሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትያ፣ እተን ክልተ ንኣሽቱ ድማ ብጽቡቕ ተዕብየን ኣላ።