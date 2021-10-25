ኣብ ሱዳን ሎሚ 'ዕልዋ መንግስቲ' ከምዝተኻየደን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ገዛ ከምዝተሓየረን ተገሊጹ
ኣብ ሱዳን ዕልዋ መንግስቲ ከምዝተኻየደ ዝሕብሩ ጸብጻባት ይወጽኡ ኣለዉ።
መደበር ተለቪዥን ኣል ሓዳዝ መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቓት ናብ መንበሪ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ብምእታው ከምዝሓይርዎን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንኣርባዕተ ካቢነ ሚኒስተራትን ንሓላፊ ኣባል ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከምዝኣሰርዎን ገሊጻ።
ሮይቶርስ ንኣባላት ስድራ ብምጥቃስ ኣብ ዘውጽዞ ጸብጻብ፡ እቶም ዕጡቓት ናብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ብምእታው ንዓብደላ ሓምዶክን ንኣማኻሪኡን ሎሚ ሰኑይ ከምዝኣሰርዎም ገሊጹ።
ኣብ መላእ ካርቱም ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምሉእ ንምሉእ ተዓጽዩ ኣሎ።
ንዑመር ኣል በሽር ካብ ስልጣን ንምዕላው መሪሕ ተራ ዝነበሮ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን፡ ኣብ ሱዳን ንዝፍጸም ዝኾነ ወተሃደራዊ ዕልዋ ንምቅዋም ህዝቢ ናብ ጎዶናታት ክወጽእ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣብ ሞንጎ ወተሃደራውያንን ሲቪላውያንን መራሕቲ ንህዝቢ ቅሉዕ ዝኾነ ምትፍናን ጸኒሑ እዩ።
እዞም ካብ 2019 ጀሚሮም ኣካል ናይቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝኾኑ ኣካላት፡ ኣብ ሱዳን ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ንምትካልን ዲሞክራስያዊ ምርጫ ንምክያድን ባይታ ከጣጥሑ ተባሂሉ እዩ ተኣሚንሎም ነይሩ።
ብሰሉስ ብኣሽሓት ኣሽሓት ናብ ጎዶናታት ብምውጻእ ነቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም፡ ብኣንጻሪ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዕዉት ኣይኮነን ብምባል ሰራዊት ሱዳን ስልጣን ንኽርከብ ዝጽውዑ ኣሽሓት ሰባት'ውን ናብ ጎዶናታት እታ ሃገር ወጺኦም ነቲ ዘሎ መንግስቲ ዘለዎም ተቃውሞ ኣስሚዖም።
ሎሚ ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት ነቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ወተሃደራውያን መራሕቲ ከምዘካየድዎን ነቲ ዕልዋ ንምቅዋም ዝዓለመ ሰለማዊ ሰልፊ ይወዳደብ ከምዘሎ ይጠቅስ።
ብሰንበት ወኪል ኣመሪካ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጅፍሪ ፌልትማን፡ ኣባላት እቲኡ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝኾኑ ሲቪላውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ተሳንዮም በቲ ናይ መሰጋገሪ ሕጊ ክምርሑ ጸዊዑ ነይሩ።
ሱዳን ኣብ ታሪኻ 15 ግዜ ፈተነ ዕልዋ ከምዝተኻየደን ካብዚኦም እቶም 5 ዕውታት ከምዝነበሩን ይግለጽ።
እቲ ናይ መወዳእታ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 2019 ን30 ዓመታት ንሱዳን ንዝመርሓ ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ንምእላይ ዝተኻየደ እዩ ነይሩ።