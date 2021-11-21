ሱዳን፡ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ናብ ቦትኡ ክምለስ'ዩ
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ብመሰረት እቲ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት፣ ስቪላዊ መራሕትን ኣባላት ዕጡቓት ጉጅለታት ዝነበሩን ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ'ውን ክፍትሑ'ዮም።
ብ25 ጥቅምቲ ወተሃደራዊ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ሃንደት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ብምእዋጅ ነቲ ስቪላዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱዎ'ዩ።
እዚ ድማ ንሰሙናት ዝቐጸለ ህዝናዊ ናዕቢ ከስዕብ እንከሎ ኣብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ተቓውሞታት ሓይልታት ጸጥታ ብዝተኮሱዎም ጠያይቲ ሰባት ተቐቲሎም።
ሓላፊ ሰልፊ ኡማ ፋድላላህ ቡርማ ናስር ድማ፡ ትማሊ ምሸት ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐን ሎሚ ክታም ክዓርፎ ምዃኑን ኣረጋጊጹ።
ካብ ሙሁራት፣ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ዝተወጻጽኡ ኣዛተይቲ ድማ ነጥብታት እቲ ስምምዕ ዝምልከት መግለጺ ኣውጺኦም ኣለው።
እዚ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ክፍጸም እንከሎ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ቐዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ኣባላት ካቢንኡን ከም ዝፍትሑን ናብ ቦትኦም ከም ዝምለሱን ይሕብር።
ወሲኹ እቲ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲ ንምስግጋር ዝቖመ ምምሕዳር ስግግር ሱዳን ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ገሊጹ።
ካብ ወርሒ ነሓሰ 2019 ጀሚሩ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ሱዳንን ስቪላዊ ምምሕዳርን ግጭት ክፍጠር ከም ዝጀመረ ይዝከር።
እዚ ንኽልቲኦም ኣካላት ዝሓቖፈ ናይ ስግግር ምምሕዳር ድሕሪ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ምልካዊ ስርዓት ዖማር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ምእላዩ ዝቖመ እዩ።
ጀነራል ዓብደል ፈታሕ ኣልቡርሃን እቲ ስቪላዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ነቶም ኣባላት ክኣስሮም እንከሎ ሓያል ናዕብን ተቓውሞን ኣስዒቡ።
ንሱ "ዕልዋ" ኣይኮነን ብምባል፡ ኣብ ሞንጎ ስቪልን ሓይልታት ጸጥታን ጎነጽ ክልዓል ዝገበሩ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ስለ ዝነበሩ ነታ ሃገር ዘስግኣ ኲናት ሓድሕድ ንምክልኻል ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዃኑ ክዛረብ ጸኒሑ።
ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣንጻር እቲ ዕልዋ መንግስቲ ሰልፍታት ተቓውሞ እንተካየዱ፡ መብዛሕትኦም ዜጋታት እታ ሃገር እቲ ናብ ዴሞክራሲ ከሰጋግሮም እምነት ዘሕደርሉ ለውጢ ተጨውዩ ዝብል ስምዒት ሓዲሩዎም'ዩ።
ሰራዊት ድማ ነቶም ናዕብታት ንምብታን ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኲሱ ተባሂሉ ይኽሰስ።
እቲ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ሓድሽ ስምምዕ ንሎሚ ዓብዪ ሰልፊ ተቓውሞ ክካየድ መደብ ኣብ ዝተትሓዘሉ እዋን እዩ።
ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ክሓትት ጸኒሑ።
ባንኪ ዓለም ሱዳን ክትረኽቦ ዝነበረት ሓገዝ ገንዘብ ጠጠው ከብሎ እንከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ ካብ ኣባልነት ኣጊዱዋ።
ኣብ ሱዳን ዕልዋ መንግስቲ ሓድሽ ኣይኮነን።
ካብ 2019 ጀሚሩ ድማ ብዙሓት ዝፈሸሉ ፈተነታት ዕልዋ ነይሮም'ዮም።