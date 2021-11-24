ኣፕል፡ ኩባንያ ቴክኖሎጂ እስራኤል ንዓማዊሉ ከምዝሰለለ ኣፍሊጡ
ኣፕል ኤንኤስኦ ግሩፕ [NSO Group] ዝተብሃለ ኩባንያ ቴክኖሎጂ እስራኤል ንዓማዊለይ ዒላማ ብምግባር ክስርስር ፈቲኑ ክብል ከሲሱ።
ኩባንያ ኤንኤስኦ ግሩፕ [NSO Group] ዘፍርዮ ናይ ስለላ ሶፍትዌር ፔጋሰስ፡ ንስልክታት ኣይፎንን ኣንድሮይድን ዘጥቅዕ እንትኾን፡ ሓፀርቲ ናይ ፅሑፍ መልእኽትታት፣ ስእልታትን ኢመይላትን ንምስርሳርን ናይ ስልኪ ወግዕታት ንምጥላፍ፡ ከምኡ'ውን ብሚስጥር ካሜራታትን መቕድሒ ድምፅን ንምኽፋት ዝተዳለወ'ዩ።
ኤንኤስኦ ግሩፕ ግና፡ ንግብረ ራዕዳውያንን ገበነኛታትን ዒላማ ከምዝገበረ'ዩ ዝገልፅ።
እንተኾነ ፔጋሰስ፡ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ተሓለቕቲ መሰላት፡ ጋዜጠኛታትን ጠበቓታትን ዒላማ ዝገበረ እዩ ብዝብል እዩ ዝኽሰስ።
ኩባንያ ኤንኤስኦ ግሩፕ [NSO Group]፡ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ፅቡቕ ታሪኽ ንዘለወን ሃገራት፡ ንወተሃደራዊ ዕላማ፣ ሕጊ ንምኽባርን ንትካላት ስለያን፡ ፔጋሰስ ከምዘቕርብ ይገልፅ።
እንተኾነ ሰብመዚ ኣሜሪካ፡ እቲ ሶፍትዌር "መንግስታት ወፃኢ ዓለምለኻዊ መፅቀጥቲ ክገብሩ ፈቒዱ'ዩ፤ እዚ ድማ ውልቀመለኽቲ መንግስታት ኣብ ልዕሊ ተቓወምቲ፣ ጋዜጠኛታትን ነጠፍትን ዝትግብርዎ'ዩ" ብምባል፡ ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ነቲ ትካል ኣብ ፀሊም መዝገብ ኣስፊረምዎ'ዮም።
ኩባንያታት ማይክሮሶፍት፣ ሜታ፣ ኣልፋቤትን ሲስኮ ሲስተምን ነቐፌታ ምቕራቦም ስዒቡ'ዩ፡ ኣፕል ንኤንኤስኦ ግሩፕ [NSO Group] ከሲስዎ ዘሎ።
ኣፕል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ ኣሓት ኩባንያታት ኤንኤስኦ ግሩፕን ኦኤስዋይ ቴክኖሎጅን ንዓማዊል ኣፕል ዒላማ ብምግባሮም ተሓተትቲ ክኾኑ ይግባእ" ኢሉ።
ኣብ ዓማዊሉ ከምዚ ዓይነት ግህሰትን ሃሰያን ንምክልኻል ድማ፡ ኩባንያ ኤንኤስኦ ዝኾነ ዓይነት ምህርቲ ኣፕል ከይጥቀም ይተኣገድ ይብል።
ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከብ ቤት ፍርዲ ክሱ ዘቕረበ ኣፕል፡ ኤንኤስኦ፡ "ኣብ ሞባይላት ዜጋታት ኣሜሪካ ስፓይዌር ብምትካል ሰልዩ" ኢሉ።
ኤንኤስኦ ንዓማዊል ኣፕል ንምጥቃዕ ልዕሊ 100 ስኑዓት መዝገብ መለለይ ኣፕል ከምዝፈጠረ ድማ ገሊፁ።
ዋላ'ኳ እቲ ኩባንያ ንዓማዊል ኣፕል ንምስርሳር እንተፈተነ፡ ሰርቨር ኣፕል ከምዘይተተንከፈ'ውን ኣፍሊጡ።
ኤንኤስኦ ግሩፕ [NSO Group] ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ፡ "ምስጋና ንኤንኤስኦ ግሩፕ ቴክኖሎጂ፡ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ካብ ሞት ድሒኖም'ዮም። ንሓቂ ምድጋፍ ድማ ክንቅፅለሉ ኢና" ዝብል ግብረመልሲ ሂብሉ።