ኮቪድ-19፡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ዝተርኣየ ሓድሽ ዓሌት ንብዙሓት ሃገራት ኣሻቒሉ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ሆንኮንግን እስራኤልን ዝተርኣየ ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ተወሳኺ ዓለምለኻዊ ስግኣት ብምፍጣሩ ሓያሎ ሃገራት በረራታት ኣየር ክእግዳ ጀሚረን ኣለዋ።
እዚ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተርኣዩ ዓሌታት ኮሮናቫይረስ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ።
ሓደ ተማራማሪ፡ "ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተርኣዩ ቫይረሳት እቲ ዝሓሰመን ዘሰንብድን'ዩ" ክብል ገሊጽዎ።
ዋላ'ኳ ዝበዝሑ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት ኣብታ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዋን ዓበይቲ ከተማታት ጆሃንስበርግን እርእሰከተማ ፕሪቶርያን ዝርከባላን ዞባ ዃውቴንግ (ደቡብ ኣፍሪቃ) እንተ ተረኽቡ፡ ኣብ ሆንግ ኮንግ፡ እስራኤልን ቦትስዋናን ከምዝተራእየ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ'ሎ።
ናይዚ ሓድሽ ቫይረስ ቅልጣፈ ልብዒ፣ ብኽታበት ናይ ምግታእ ተኽእሉኡን ክውሰድ ብዛዕባ ዝግባእ ጥንቃቐን ዝምልከቱ ብዙሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት'ኳ እንተለዉ፡ ተመራመርቲ ግን ዘለዎም ሻቕሎት ይገልጹ ኣለዉ።
ውድብ ጥዕና ዓለም ከምዝበሎ፡ ጽልዋ ናይዚ ተቐልቂሉ ዘሎ ዓሌት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ንምፍላጥ ብውሕዱ ክልተ ሳምንታት ክወስድ'ዩ። ክሳብ ክንደይ ብናህሪ ክላባዕ ይኽእል ንምርግጋጽ ድማ ተመራመርቲ ሓያል ጻዕሪ የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ።
ኣዝዩ ዝተቐየረ ዓሌት ብምዃኑ፡ እቲ ነቲ ካብ ከተማ ዉሃን (ቻይና) ዝተበገሰ ፈላሚ ዓሌት ንምቁጽጻር ፈርዩ ዘሎ ክታበታት ኣድማዒ ክኸውን ከምዘይክእል ተመራመርቲ ኣሚቶም ኣለዉ።
እዚ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ B.1.1.529 ዝብል ስም ተጠሚቑ ኣሎ።