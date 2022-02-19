ዙር ርዋንዳ 2022 'ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግቡ'ዮም' ኣሰልጣኒ ኣክሊሉ ሃይለ

ዙር ርዋንዳ 2022 'ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግቡ'ዮም' ኣሰልጣኒ ኣክሊሉ ሃይለ

ኣኽሊሉ ሃይለ፡ ንብዓል ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ያቆብ ደበሳይ፡ መትከል ምስጉንን ነፍስሄር ደሴት ኪዳንነ ዘፍረየ ኮይኑ፡ ኣብ ሃገረ ርዋንዳ 'መይ ስታርስ' ዝተበሃለት ኮንቲነንታል ቲም ብምምስራት ከም ኣሰልጣንን ስፖርት ዳይረክተርን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ'ዩ።