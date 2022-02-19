ዙር ርዋንዳ 2022 'ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግቡ'ዮም' ኣሰልጣኒ ኣክሊሉ ሃይለ
ዙር ርዋንዳ 2022 'ኤርትራውያን ተቕዳደምቲ ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግቡ'ዮም' ኣሰልጣኒ ኣክሊሉ ሃይለ
ኣኽሊሉ ሃይለ፡ ንብዓል ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ያቆብ ደበሳይ፡ መትከል ምስጉንን ነፍስሄር ደሴት ኪዳንነ ዘፍረየ ኮይኑ፡ ኣብ ሃገረ ርዋንዳ 'መይ ስታርስ' ዝተበሃለት ኮንቲነንታል ቲም ብምምስራት ከም ኣሰልጣንን ስፖርት ዳይረክተርን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ'ዩ።
ዙር ርዋንዳ 2022፡ ገምጋም ብዛዕባ ተሳተፍቲ ዙር ርዋንዳ ብኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ነበር
ተቐዳዳማይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ጋንታ ኤሪ ቴልን ዝነበረ ከምኡ'ውን ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ጋንታ ዞባ ደቡብ፡ ጋንታ ንኡስ ዞባ በሪኽን ዋርሳይን ዘሰልጠነ ኣኽሊሉ ሃይለ፡ ብዛዕባ እቶም ኣብ ዙር ርዋንዳ 2022 ዝወዳደሩ ኤርትራውያን፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መትከል እዮብን ንህሉው ብቕዓቶም ኣመልኪቱ ሓሳቡ ኣካፊልና ኣሎ።