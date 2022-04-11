ኣብ ሞንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ዝቐፀለ ውግእ ከቢድ ስግኣት ፈጢሩ
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ዝቐፀለ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ስግኣት ፀጥታ ከምዝፈጠረ ይግለፅ ኣሎ።
መንግስቲ እቲ ክልል ነቶም ዕጡቓት ንምድምሳስ ጀሚረዮ ኣብ ዝበሎ ወፍሪ፡ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ተዋፊሮም ዝብል ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ይርከብ።
መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ ነቲ ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ሓይሊ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ንምድምሳስ ተሪር ዝበሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከምዝጀመረ ወግዓዊ ምግባሩ ይፍለጥ። እቲ ወፍሪ ድማ ን30 መዓልታት ከምዝፀንሕ ኣነፂሩ።
ብክልላዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝኣወጆ መግለፂ፡ ነቲ ብባይቶ ወከልቲ "ኣሸባሪ" ዝተብሃለ ሓይሊ ምሉእ ብምሉእ ንምድምሳስ ሓይልታት ኦሮሚያ ምስ ናይ ፌደራል ሓይልታት ብምውዳድ ኣብ ወለጋ፣ ጉጂ፣ ምዕራብን ሰሜንን ሸዋ መጥቃዕቲ የካይዱ ምህላዎም ሓቢሩ'ዩ።
ዛጊድ ብዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ "ብዙሓት ኣባላት እቲ ጉጅለ ተደምሲሶም ኣለዉ" ዝበለ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተገለጸ 30 መዓልታት ነቶም ከባብታት ነፃ ከምዝገብር ኣፍሊጡ'ሎ።
ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ሞንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ከቢድ ውግእ ይካየድ ምህላዎ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዘረጋገፀ ወሃቢ ቃል እቲ ጉጅለ ኦዳ ተርቢ ብወገኑ፡ ኣብቲ ዝቐፀለ ውግእ ንዕወት ኣለና ኢሉ።
ንሱ ከምዝበሎ፡ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ምዕራብ ሸዋ፣ ደቡብ ኦሮሚያ ከምኡ'ውን ምብራቕን ምዕራብን ወለጋ ካብ ሞንጎ እቶም ኲናት ዝካየደሎም ከባብታት'ዮም።
ወሲኹ ድማ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ናብ ኦሮሚያ ብምውፋር ኣብ ጎኒ ሓይልታት እቲ ክልልን ፌደራል መንግስትን ተሰሊፎም ኣንጻር ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ይዋግኡ ኣለዉ ክብል ከሲሱ።
ላዕለዋይ ሹመኛ መንግስቲ ክልል ሶማሊ ኣይተ ኣብፊቃድር ራሺድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ኣንፃር እቲ ሸኔ ዝበሃል ጉጅለ ዕጡቓት ንምውጋእ ናብ ኦሮሚያ ዝኣተወ ሓይሊ ሶማሊ ከምዘየለ ገሊፁ።
ክሳብ ሎሚ ናብ ኦሮሚያ ዝተልኣኹ ዕጡቓት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ እንተዘይሃለወ'ኳ፡ ፃውዒት እንተቐሪቡሉ ግን ኣትዩ ሓገዝ ክህብ ከምዝኽእል ተዛሪቡ'ሎ።
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከባቢ ከተማ ሞያሌ፡ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዕጡቓት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ጎንፂ ተወሊዑ ከምዝነበረ ይግለፅ።
ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ጎንፂ ቅድሚ ምውልዑ ሒደት መዓልታት፡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ "ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ ዘየዳግም ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ" ክብል ኣብ ፌስቡኩ ሓበሬታ ዘርጊሑ ነይሩ።
ንኣተሓባባሪ ደጀን እዚ ደቡብ ኮሎኔል ግርማ ኣየለ ጠቒሱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ "እቲ ጉጅለ ሽበራ ክጥቀመሎም ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ኣፅዋርን ተተኮስትን ከምኡ ድማ ናብ መሪሕነት እቲ ጉጅለ ሽበራ ክበፅሕ ዝጓዓዓዝ ዝነበረ መድሓኒት ኣብ ቀይዲ ኣትዩ" ክብል ኣፍሊጡ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዓወት ረኺበ ኣለኹ ክብል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መግለታት'ኳ እንተዘርግሐ፡ እቲ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኪሳራ የብፅሕ ኣለኹ ክብል ይስማዕ።