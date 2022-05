ኣብ ኤርትራ ስለምንታይ ብቝዕ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክኣቱ ዘይተደልየ?

ኣብ ቍጠባዊ ዕብየት ኣብ ሐደ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ዝዀነ፡ መሰረታዊ ፍልጠታት፡ ሰባት ብዛዕባ ነብሶም፡ ጥዕናኦም፡ ታሪኾም፡ ከባቢኦምን ዓለምን ብንቕሓት ክፈልጡን፡ ኣብኡ ብከመይ ኣትዮም ክዋስኡ ይኽእሉን፣ ኢንተርነት ዕድል ከም ዝኸፍት፡ ማርታ፡ ኣብቲ 'The impact of Internet connectivity on economic development in Sub-Saharan Africa' [ኢንተርነትን ጽልዋኡ ኣብ ቍጠባዊ ምዕባለ ሃገራት ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ] ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፋ ኣቕሪባቶ ከም ዘላ፣ ኣብ ለንደን ዝምቕማጡ ብዮሃንስ ሃይለ ክጽዋዕ ዝመረጸ ኤርትራዊ ምሁር የመልክት።