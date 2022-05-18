ኒውዮርክ፡ ፕሬዝደንት ባይደን ልዕልነት ጻዕዳ "ስሚ" እዩ ክብል ነቒፉ
ፕሬዝደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን ልዕልነት ጻዕዳ "ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ዝዘውር ስሚ'ዩ" ክብል ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ከተማ ቡፋሎ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኑ።
እቲ ፕሬዝደንት ኣብታ ከተማ ምብጻሕ ብምግባር ምስ ስድራ ግዳያት ተራኺቡ።
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም፡ ሓደ ጻዕዳ ውልቀሰብ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሱፐርማርኬት ብዘብጽሖ መጥቃዕቲ ዓሰርተ ሰባት ምሟቶም ይዝከር።
እዚ፡ ዓሌታዊ መሰረት ዘለዎ መጥቃዕቲ ብምባል ሰብ መዚ እታ ሃገር ኮኒኖምዎ'ዮም።
እቲ ወዲ 18 ዓመት ጥርጡር፡ ንርእሱ ፋሽሽትን ኣምላኺ ልዕነት ጸዓዱን ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሰነድ ኣብ ኦንላይን ጠቂዑዎ'ዩ።
ፕሬዝደንት ባይደን ትማሊ ምስ ስድራ ግዳያት ዝተራኸበ ኮይኑ፡ እቲ ጥርጡር ካብ ሞንጎ "ብጽልኢ ዝዓወሩ'ዩ" ክብል ነቒፉ። ወሲኹ "ልዕልነት ጻዕዳ ቦታ የብሉን" ኢሉ።
ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ፡ እቲ ጥርጡር ናብቲ ብብዝሒ ጸለምቲ ዝነብርሉ ከባቢ 320 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዙ ከም ዝመጽአ ብምግላጽ፡ ኮነ ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ሓቢሮም።
እቲ ውልቀሰብ 'ማኒፌስቶ' ኢሉ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ዝዘርግሖ ሰነድ "ጨፍጫፍ ጻዕዳ" ከምኡ'ውን "ምትካእ ጸዓዱ" ዝብሉ ናይ ውዲት ሓተታት ክትንትን ይርኣይ።
ባይደን፡ እቲ ውልቀሰብ ዝፈጸሞ ተግባር "ካብ ፍርሕን ዓሌታውነትን ዝነቅል" እዩ ብምባል ኮኒኑዎ።
እቲ ፕሬዝደንት ብ2017 ኣብ ቨርጂንያ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንፕሬዝደንትነት ክወዳደር ከም ዘለዓዓሎ ብምግላጽ፤ ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ከቢድ ሓዘን ኣሕሊፉ ዝፈልጥ ባይደን ስድራ ግዳያት ንክጸናንዑ ሓቲቱ።
"በቶም ፈተውቲ ኣመሪካ ዘምስሉ ሰባት ጽልእን ፍርሕን ኦክስጅን ኮይኑ'ዩ፤ ግን ንኣመሪካ ኣይተረድኡዋን። ኩሉ ኣመሪካዊ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ክነጽጎን ሓሶት ብምስራጽ ፖለቲካዊ ከስቢ ክረኽቡ ዝጽዕሩን ክነጽጎ ይጽውዕ" ኢሉ።