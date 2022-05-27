ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፕሊኬሽን ኢትዮ-ቴሌኮም ዝነበረ ኣቶ ኢሳይያስ ዳኘው ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ
ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ተኸሲሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፕሊኬሽን ኢትዮ-ቴሌኮም ዝነበረ ኣቶ ኢሳይያስ ዳኘው ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተፈተሐ ጠበቕኡ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
ብኣቆጻጽራ ግእዝ 3 ሕዳር 2011 ምስ ሓላፊ ኮሮፖሬሽን ሓጺነ መጺንን ኢንጂነሪንግን (ሜቴክ) ዝነበረ ሓዉ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዘዘኻኸረ ጠበቓ ኣቶ ኢሳይያ ዝኾነ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ፡ ዓሚሉ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመትን ሸውዓተ ወርሕን ኣብ ቀይዲ ከም ዝጸንሐ ተዛሪቡ።
ኣቶ ኢሳያስ ኣብ መስርሕ እቲ መስርሕ ፍርዲ ብተደጋጋሚ ብዋሕስ ክወጽእ ተፈቒድዎ እኳ እንተነበረ ዛጊድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምጽንሑ ገሊጹ።
"ብተደጋጋሚ ማለት እውን ናብ ሽዱሽተ ግዘ ዝኸውን ዋሕስ ተፈቒዱሎም፤ ድሕሪኡ ገንዘብ ኣትሒዝና ክወጽኡ ክብሉ፡ ስሩዕ ክሲ ስለ ዝመስረቱሎም ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመትን ሸውዓተ ወርሕን ክንከራኸር ጸኒሕና" ኢሉ።
ኣቶ ኢሳይያስ ብሓዎው ንዝምራሕ ሜቴክ ስራሕ ብዘይ ውዕሊ ስራሕ ሂቡ ዝብል ምስ ብልሽውና ብዝተኣሳሰር ክሲ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ምእታዉ ጠበቕኡ ይዛረብ።
"ሽዑ ሓዉ ንዝመርሖ ሜቴክ ንዝተባህለ ኮርፖሬሽን ንምጥቃም ስራሕ ብዘይ ውዕል ስራሕ ሂቡ፤ ብሓንሳብ ኮይኖም (ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው) ሃገር ኣጥፊኦም፡ ብዝብል ተጠርጢሩ'ዩ ተታሒዙ።"
እንተኾነ ኣቶ ኢሳያስ ቤት ፍርዲ ብተደጋጋሚ ናይ ዋሕስ መሰል ከም ዝተፈቐደሉን ብካልኦት ክሲታትን ኣብ መወዳእታ ድማ ብስሩዕ ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝተዓገተን ይገልጽ።
"ንኣቶ ሲሳይያስ ዋሕስ ተፈቒዱሉ ነይሩ። ብሓደ ፋይል ሎሚ ዋሐስ ይፍቀደሎም፤ ብጽባሒትኡ ድማ ፖሊስ ብኻልእ ይጥርጥሮም እየ ኢሉ የቕርቦም። ብኸምዚ ኣብ መጀመርታ ኣብ ዝነበረ ቤት ፍርድን፡ ኣብ ይግባይ ዝሰምዕ ቤት ፍርድን ሸውዓተ ግዘ ተመላሊስና፡ ሸውዓተ ግዘ ዋሕስ ተፈቒዱሎም ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ገንዘብ ኣትሒዝና ከንወጽእ፡ 13 ለካቲት 2011 ዐቃቢ ሕጊ ስሩዕ ክሲ መስሪቱሎም" ይብል።
ወሲኹ፡ "ንናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲታት ዘራኽብ ኔትወርክ ክህነጽ እንከሎ ብዘይ ጨረታ ንዜድቲኢ ሂብካዮ ኢሎም ከሲሶምዎ፤ ካልኣይ ድማ ኣብ ክልል ሶማል ንዝተሃነጸ ናይ ሞባይል መስፋሕፍሒ ብዘይ ጨረታ ንሜቴክ ሂብካ ዝብል ናብ ክሲ ቀዪሮም ካልኣይ መዝገብ ኣምጺኦምሉ ነይሮም" ኢሉ።
ሓው ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝኾነ ኣቶ ኢሳያስ፡ ቤት ፍርዲ ንክልተ ዓመት ክእሰር እኳ እንተፈረዶ፡ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ጸኒሑ ።
ኣብዚ ሰሙን ዝተሰየመ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሳልሳይ መጋባእያ ብልሽውና፡ ዚያዳ ዝተዋህቦ ፍርዲ ስለ ዝተኣሰረ ክፍታሕ ከም ዝወሰነን ኣቶ ኢሳይያስ ትማሊ ከም ዝተፈተሐን ጠበቕኡ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
"15 ግንቦት 2014 ብክልተ ዓመት እስራትን ናይ ሓደ ሽሕ ብር ቅጽዓትን ተወሲንዎ፤ ኮይኑ ግና ሰለስተ ዓመትን ሸውዓተ ወርሕን ካብ ዝተፈረዶ ንላዕሊ ስለ ዝተኣሰረ 'ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ክትፈትሕዎ ዝብል ትእዛዝ ሂቡ።"
ኣይተ ኢሳያስ ዳኘው ካብ 1999 ኣብ ኢትዮ ቴሌኮም ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ።
ካብ 2003 ኣቀቆፃፅራ ግእዝ ንደሓር ድማ ዳይሬክተር ቤት ፅሕፈት ኔክስት ጀነሬሽን ኰይኑ ክሰርሕ እንከሎ፡ እቲ እዋን ኢትዮጵያ ቴሌኮምዩኒኬሽን ኮርፖሬሽን ፈሪሱ ናብ ኢትዮ-ቴሌኮም ዝተሰጋገረሉን ፍራንስ ቴሌኮም ነቲ ትካል ዘመሓድረሉ ዝነበረን ግዘ እዩ።