'ንሰብኣይካ ብኸመይ ትቐትሎ’ ክትብል ዝጸሓፈትን ንሰብኣያ ዝቐተለትን ደራሲት
ኣቐዲማ "ንሰብኣይካ ብኸመይ ትቐትሎ" ዝብል ዳሕራይ ንዝፈመቶ ገበን፡ትንቢታዊ ጽሑፍ ዝጸሓፈት ናይ ፍቕሪ ደራሲት፡ ብቕትለት ዳሕረዋይ መጻምድታ ንሕልፈት ተፈሪዳ።
ጓል 71 ዓመት ክራምፕተን ብሮሚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብኻልኣይ ደረጃ ቅትለት፡ ገበነኛ ኮይና ተረኺባ፤ ናይ ኦሪገን ዳኛ ድማ ንሕልፈት ፈሪዳታ።
ብ2018 ዳያኑ ሓደ ቤት-ፍርዲ፡ ን26 ዓመት ሓቢሩዋ ዝነበረ በዓል ቤታ 1.5 ሚልዮን ዶላር ናይ ሂወት መድሕን (ኢንሹራንስ) ክፍሊት ንምርካብ ከም ዝቐተለቶ ፈሊጡ ።
ክራምፕተን ሮቢል ቅድሚ እቲ “ ንሰብኣይካ ብኸመይ ትቐትሎ” ዝብል ጽሑፍ ምሕታማ ኣብቲ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝምልከት ልቢ ዘንጠልጥል ጽሑፋታ “ ዘይቃዶ በዓል ቤት” ከምኡ እውን "ግጉይ ኣፍቃሪ" ዘርእስቱ ልቢ ወለድ ዝጸሓፈት ደራሲት እያ።
እቲ ብገበን ዝተቐትለ በዓል ቤታ ዳንኤል ብሮፍይ፡ ኣብ ኦሪገን ዝርከብ መግቢ ዝስረሓሉ ትካል ሕፉርን ክቡርን መምህር እዩ ነይሩ ።
ብሰነ 2018 ከኣ፡ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ትካል፡ ኣብ ክሽነ ክልተ ሳዕ ብጥይት ተሃሪሙ ሞይቱ ተረኽበ።እታ በዓል ቤታ ዝሞታ ሰበይቱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብቕትለት “ገበነኛ” ተባሂላ ተፈሪዳ።
እቲ ቅትለት፡ እቲ ገበን ቅድሚ ምፍጻሙ ሓያሎ ዓመታት፡ "ንሰብኣይካ ብኸመይ ትቐትሎ" ብዝብል ቴማ ብክራምተን ብሮፍይ፡ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒቡ ።
ኣብቲ ሕጂ ካብ መርበብ እተደምሰሰ ጽሑፍ፡ " [ኣነ] ብዛዕባ ቅትለት ዝፈልጦ፡ ነፍሲ ወከፍና ብስምዒት ክንድፋእ እንከሎና ኣብ ውሽጥና ናይ ቅትለት ስምዒት ከምዘለና እዩ" ክትብል ጽሒፋ ነይራ።
"ሰባት ካብ ትቐትሎም ክሞቱልካ ክትምነ ይቐልል" ኢላ ቅድሚ ምጽሓፋ ከኣ ንሰባት ብጠበንጃ፡ ብኻራ፡ ብስሚ/መርዚ ወይ ከኣ ብማህረምቲ ክትቀትሎም ከም እትኽእል ሓቢራ ነይራ።
ኣስዕብ ኣቢላ ድማ፡ "እቲ ቅትለት ናጻ ኼውጽኣኒ ዝኽእል እንተኰይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግዜ ከሕልፍ ኣይደልን እየ" ኢላ ።
እታ ዳኛ፡ እቲ ጽሑፋ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ከም ናይ ሰሚናር ጽሑፍ ስለ እተጻሕፈ፡ ኣብ መጋባእያ ከም መርትዖ ክቐርብ ኣይተቐበለቶን።ይኹን እምበር እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ እውን ነቲ ጽሑፍ ከም መርትዖ ክቐርበሎም ኣይደለዩዎን።
ንሳቶም፡ ክራምፕተን ብሮፊ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ኣብ ከቢድ ቝጠባዊ ጸገም ወዲቖም ስለዝነበሩ፡ ዓቕላ ስለዝጸበባ ናይ መድሕን ክፍሊት ንኽተረክብ ንበዓል ቤታ ኽትቐትል ከምእተደረኸትን ከምዝቐተለቶን ተማጒቶም።
ድሕሪ ሞቱ ከኣ ነቲ ብመድሕን/ኢንሹራንስ እተረኽበ ርቡሕ ገንዘብ ናብ ጁባኣ ከም ዘእተወቶ ተዛሪቦም።
ኣብቲ ቅትለት እተፈጸመሉ እዋን ክራምተን ብሮፍይ በዓል ቤታ ናብ ስርሑ ክኸይድ እንከሎ ብመኪና እናተኸተለት ከምዝሰለየቶ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ።
ፖሊስ፡ ዋላ’ኳ ነቲ ናይ ቅትለት ብረት እንተ ዘይረኸብዎ፡ ሰበይቱ፡ ምስቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ብረት ሓደ ዓይነት ስርሓትን ሞዴልን ዘለዎ ብረት ከም ዝዓደገት ፈለጦም።
እታ ንመትከላ፡ባዕላ ዝሰዓበቶ ደራሲት፡ ካብታ ብሮፍይ ዝሞተላ ንግሆ ኣትሒዛ፡ "ናይ ምዝካር ጸገም" ከም ዘለዋ ገለጸት።
ነቲ ናብቲ ኢንስቲትዩት ኽትዝውር እንከላ ዘርኢ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ምስሊ ግን ክትክሕዶ ኣይከኣለትን።
እቲ 12 ሰባት ዝነበሩዎ መጋባእያ፡ ነቲ ጉዳይ ብዝርዝር ድሕሪ ምስምዑ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ፡ ንበዓል ቤታ ደይ መደይ ከምዝቐተለት ኣብ መደምደምታ ስለዝበጽሐ ገበነኛ ኰይና ረኺብዋ።
ብሰኑይ ከኣ ናይ 25 ዓመታት ማእሰርቲ ተበይኑላ። ጠበቓታታ ግን ይግባይ ከምዝብሉ ገሊጾም ኣለው ።
ቅድሚ እቲ ውሳነ ምውሃቡ፡ ፈተውትን ኣባላት ስድራን እቲ ከሻን መግቢ መዋቲ ዘረባኦም ኣስሚዖም።
ካብ ቀዳማይ ሓዳራ ዝውለድ ናትናኤል ስቲላይት ዝስሙ ወዳ ከኣ፡ "ሓሶት፡ ስርቂ፡ ምትላል፡ ምጥፍፋእ ኣብ መወዳእትኡ ከኣ ነቲ ቀንዲ ኣድናቒኺ ሰብኣይኪ ክትቀትልዮ መሪጽኪ” ብምባል ነቲ “ግጉይ ሰብኣይ” ክትብል ዝጸሓፈቶ ኣርእስቲ መጽሓፋ ብምግምጣል “ ግግይቲ ሰበይቲ” ክብል ገሊጹዋ።