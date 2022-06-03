ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣማኻሪ ጉዳያት ሃገራዊ ደሕነት ኮይኑ ተሸይሙ
ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ፡ ዴኤታ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን፡ ካብ ሎሚዓንቲ ጀሚሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ኮይኑ ከምዝተሾመ፡ ቤት ጽሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚነስተር ኣፍሊጡ።
እቲ ቤት ጽሕፈት፡ እዚ ዝበለ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦም ሓደሽቲ ሹመታት ኣመልኪቱ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ብመገዲ ትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝጠቀዖ ሓበሬታ እዩ።
ቅድም ኢሉ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን፡ ሓምለ 2018 ናብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኮይኑ ተሸይሙ ንዝተወሰኑ ዓመታት ምግልጋሉ ይዝከር።
ኣብ 1971 ዓ.ም ኣብ ዞባ ስልጤ ዝተወለደ ኣቶ ሬድዋን፡ ቅድም ክብል ኣብ እዋን ስርዓት ኢህወዴግ፡ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ ድማ ሓላፊ ቤትፅሕፈት ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ኮይኑ ሰሪሑ'ዩ።
እቲ ሓበሬታ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢዪ ኣሕመድ (ዶ/ር) ሎማዓንቲ ንካልኦት ሾመታት’ውን ከምዝሃበ ይገልጽ።
ካብ መንጎኦም፡ ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ፡ ዋና ዳይሬክተር ፌዴራል ዋና ኦዲተር ኮይና ክትሽወም፡ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ክጸድቀሉ ሓቲቱ ኣሎ።