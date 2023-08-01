ብቁርዲድ ዝተጠቕዐ ስጋ ከብቲ ምብላዕ ጸገም ጥዕና የስዕብ ድዩ?
ኣመሪካውያን ብቁርዲድ ናይ ዝተነኸሰ እንስሳ ስጋ ብምምጋብ ዝስዕብ ዘይልሙድ ዓይነት ረኽሲ (‘ኣለርጂ’) ዘማዕብሉሉ መጠን እናወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ ተመራመርቲ ኣፍሊጦም።
ዛጊድ ድማ ልዕሊ 450 ሽሕ ሰባት ኣጥቂዑ ክኸውን ከምዝኽእል ሓቢሮም።
ብሰንኪ እቲ ብቑርዲድ ዝተለኸፈ ስጋ ብምምጋብ ዝስዕብ ፀገም ጥዕና ‘ኣልፋ-ጋል ሲንድሮም’ ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ከምዝወሰኸ ማእከላት ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ዘውጽኦ ሓድሽ መረዳእታ የመልክት።
እቲ ረኽሲ ድማ ምስ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስጋ ወይ ፍርያት እንስሳታት ዝተሓሓዝ ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሳዕቤን የበግስ።
ኣመሪካውያን ተመራመርቲ ከምዝብልዎ ‘ኣልፋ-ጋል’ ምስ ጥፍጣፍ (ምራቕ) እቲ ‘ሎን ስታር ቲክ’ ብዝብል ዝፍለጥ ዓይነት ቑርዲድ ዝተሓሓዝ’ዩ።
እቲ ዓይነት ቁርዲድ በቲ ኣብ ሕቖኡ ዘሎ ጻዕዳ ነጥቢ ዝልለ ኮይኑ ኣብ ደቡባውን ምብራቓውን ክፋላት ኣመሪካ ብብዝሒ ይርከብ።
ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ግን ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም እናተዘርግሐ ይኸይድ ከምዘሎ ክኢላታት የጠንቅቑ።
ደም ንምምጣጥ ነቶም እንስሳ ድሕሪ ምንካሱ ዝኾነ ሰብ ድማ ስጋን ካልእ ፍርያትን እቶም እንስሳ ምስ ዝበልዕ ክሓምም ይኽእል።
ብ’ኣልፋ-ጋል ሲንድሮም’ ንዝሳቐዩ ሰባት ሓደገኛ ዝኾኑ መግብታት ድማ ስጋ ሓሰማ፣ ከብቲ፣ ማንትለ፡ ማሕስእ፣ ዓጋዜን ከምኡ’ውን ጸባ፣ ገለ ፍርያት ጸባን ዝተወሰኑ መድሃኒታትን ይርከብዎም።
ኣብዚ ገና ብዙሕ ዘይተፈለጠ ፀገም ጥዕና ዝረኣዩ ገለ ምልክታት ከም ቁርፀት ከብዲ፣ ተምላስ፣ ሕማም ቆርበትን ሕጽረት ትንፋስን ኮይኖም ንሞት ዘስዕብ ረኽሲ (‘ኣናፊላክሲስ - Anaphylaxis ) ከበግሱ ይኽእሉ።
ግብረመልሲ ‘ኣልፋ-ጋል ሲንድሮም’ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ ኮይኑ ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ወይ እውን ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክኸውን ከምዝኽእል ማእከል ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC)) ይሕብር።
‘ኣናፊላክሲስ’ ንህይወት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ግብረመልሲ ኮይኑ ብዙሕ ስርዓታት ኣካላት የጠቓልል፤ ህጹጽ ሕክምናዊ ክትትል ድማ ከድልዮ ይኽእል።
ግን ድማ ሰባት ን‘ኣልፋ-ጋል’ ብዝተቓልዑ ቁፅሪ ኩልግዜ ናይ ረኽሲ ግብረመልሲ (allergic reaction) ክህልዎም ከምዘይክእል እቲ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት ይሕብር።
ኣካላትና ንስጋ ቀስ ኢሉ ስለ ዘሕቕቖ ዝኾነ ምልክታት ንምርኣይ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ካብ 2010 ጀሚሩ ልዕሊ 110 ሽሕ እቲ ረኽሲ ዘለዎም ሰባት ከምዝተረኸቡ ይግለፅ። ካብ 2017 ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ እዋን ድማ ቁጽሪ ሕሙማት ዓመታት ክሳብ ኣስታት 15 ሽሕ ክውስኽ ተራእዩ።
ብሓፈሻ ክሳብ 450 ሽሕ ኣመሪካውያን ብሰንኪ ኣልፋ-ጋል ናይ ስጋ ረኽሲ ኣማዕቢሎም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ይግለጽ።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ 1500 ሓካይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ዝተገብረ መጽናዕቲ 42 መኢታዊት ካብኣቶም ብዛዕባ እቲ ፀገም ጥዕና ሰሚዖም ከምዘይፈልጡ ኣረጋጊጹ’ሎ።
ተመራመርቲ ኣሜሪካ ንመንሽሮ ንምፍዋስ ዝውዕል መድሃኒት ኣብ ዝምርምሩሉ እዋን ዘይተጸበይዎ ውጽኢት ድሕሪ ምርካቦም፡ እቲ ሲንድሮም ክሳብ 2008 ብኣጋጣሚ ኣይተረኽበን ጸኒሑ።
ሰባት ኣብ ደገ ንኣካላቶም ክሽፍኑን ብቑርዲድ እንተተነኺሶም ድማ ምርመራ ክገብሩን ክኢላታት የጠንቅቑ።
ንክሲት ቁርዲድ ናብ ብዙሓት ሓደገኛ ሕማማት ከቃልዕ ይኽእል’ዩ።