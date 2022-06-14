ምስ መራሕቲ ትግራይ ዝላዘብ ኮሚቴ ከምዝቖመ ዶ/ር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቡ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ እቲ ልዕሊ 19 ኣዋርሕ ኣቑጺሩ ዘሎ ኲናት ትግራይ በሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ዝከታተልን ዝላዘብን ኮሚቴ ተጣይሹ ከምዘሎ ተዛሪቡ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከምኡ ዝበለ፡ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ፡ ካብ ኣባላት ንዝቐረበሉ ሕቶታት ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ።
“ንሕና ደለይቲ ሰላም ኢና። ዘሎ ኣማራፂታት ሰላም ተግባራዊ ክከውን ድልዋት ኢና። ነቲ ኲናት ዝጀመሩን ተወቒዕና ዝብሉን ንሳቶም እዮም። ዓለም ድማ ንዓና ፀቕጢ ክትፈጥረልና ጀሚራ” ኢሉ።
ወሲኹ ድማ፡ “ስምዒትና ዓቂብና ናብ ሰላም ንኺድ። ምስ ህወሓት ኮነ ምስ ካልእ ናብ ሰላም ክንምለስ ድልዋት ኢና” ክብል ተዛሪቡ።
ንተግባራውነቱ ድማ፡ ብምክትል ቀዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ኮሚቴ፡ ብፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ውድብ ብልጽግና ምቛሙ፡ ሰላማዊ ፍታሕ ዝርከበሉ መገዲ የጽንዕ ከምዘሎን ስርሑ ምስ ወደአ ጸብጻብ ከምዘቕርብን ተዛሪቡ።
እንተዀነ፡ እቲ ብደመቀ መኮነን ዝምራሕ ዝተብሃለ ኮሚቴ ዘቕረቦ ዛጊድ ጸብጻብ ከምዘየለን ወሲኹ ሓቢሩ።
እቲ ኮሚቴ በቐንዱ፡ ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎን ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ፡ ምስ ፌዴራል መንግስቲ ናብ ወተሃደራዊ ጎንጺ ዝኣተወን ህወሓት ዝላዘብ ምዃኑ'ውን እቲ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብሪሁ።
ሰብኣዊ ረድኤት መሰረት ዝገበረ፡ ተዂሲ ደው ናይ ምባል ውዕል ካብ ዝግበር ጀሚሩ፡ ዝኸፍአ ተጻብኦ ዘይተሰምዐ ዀይኑ፡ ዕላዊ ዘይኮነ 'ኢደ ኣዙር ዝርርብ’ ይካየድ ከምዘሎ መራሒ ትግራይ ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ነይሩ።
ፍሉይ ልኡኽ እቲ ሕብረት: ኣምባሳደር ኦሉሰጉን ኦባሳንጆ: ከምኡ ድማ ሃገራት ኣመሪካን ኬንያን ዝተሓወሰኦ ፈተነታት ሰላማዊ ዝርርብ ይካየድ ከምዝነበረ ጸብጻበት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም።
ኣብ ቀረባ እዋን፡ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተራእየ ኦባሳንጆ፡ ኣብ ሓጺር ዝበሃል እዋን፡ ቅሉዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኲናት ዕላዊ ክግበርን፡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተቛሪጾም ዘለዉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ክምለሱ ምዃኖምን ንቢቢሲ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ።
“ብሕቡእ ዝግበር ልዝብ የለን”
መንግስቲ ፌዴራል ልዝብ ተጀሚሩ ዝብል ሕሶት ምዃኑን ብሕቡእ ዝካየድ ልዝብ ከምዘየለን እቲ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብቲ ፓርላማ ተዛሪቡ።
“ኲናት ክካየድ ከሎ ኣይሓባእናን። ሕዚ ድርድር ክካየድ ከሎ፡ ኣብ እዋኑ ክነፍልጥ ኢና። ዶላራት ኢና ንትኩስ ዘለና ስለዚ ይኣኽለና እዩ። ሕቡእ ልዝብ ዝበሃል የለን። ግን ድማ ንሰላምን ድርድርን ዝግበር ፃዕሪታት እንተሃልዩ ንስኻትኩም ኣባላት ፓርላማ 'ኣጆኹም ብርትዑ ቀጽሉሉ' ክትብሉና እዩ ዘለኩም”።
“እቲ ንሰላምን ድርድርን ዝተጣየሸ ኮሚቴ ዳህሳስ ብምክያድ ሪፖርት ምስ ኣቕረበልና ናብ ህዝቢ ዕላዊ ክንገብሮ ኢና። ሰላም እንተመፂኡ ብቐዳምነት ዝርባሕ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚ እዚ ኣባል ፓርላማ ንህዝቢ ትግራይ እውን ክግደስ ክኽእል ኣለዎ” ክብል ተዛሪቡ።
ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ንህወሓት ኣብ ግምት ብምእታው ዘይኮነስ ንሓፈሻዊ ስግኣት ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሃንጸ ሰራዊት ከምዘሎ ተዛሪቡ።
“ኣምሓራ ከይፈለጠ ዝርርብ ይካየድ ኣሎ” ብዝብል ካብ ሓደ ኣባል ፓርላማ ተወላዲ እቲ ክልል ንዝቐረበ ሕቶ እንትምልስ፡ እቲ ኲናት ንመላእ ኢትዮጵያ ዝምልከት ከምዝዀነ ብምሕባር፡ “ነቲ ኲናት ቆንጪልኩም ናብ ታሕቲ ኣይተውርድዎ” ክብል ነቒፉ።
“ንዝዀነ ሓደ ኣካል ጥራይ ጽልኢ ዘቕነዐ ጽልኢ ኣይነበረን፤ የለን” ክብል ድማ ወሲኹ።
ካልእ እንታይ ኢሉ
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝእካየድ ዘሎ ‘ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ’ ኣልዒሉ'ውን መብርሂ ሂቡ'ሎ።
ብፍላይ ኣብ ከልል ኣምሓራ፡ ዘይሕጋውነት ዓሲሉ ከምዝነበረ፣ ዘይሓጋዊ ዝውውር ገንዘብን ኣጽዋራትን ንቡር ኰይኑ ከምዝጸንሐን ብምጥቃስ፤ ህዝቢ ድማ በቲ ዝተወስደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ።
“ኣዴታት ድቃስ ሓሪሙወን ነይሩ” ዝበለ ኣብዪ ኣሕመድ፡ እቲ ህዝቢ ኣብ ዓቢ ጭንቂ ኣትዩ ክምዝነበረ ተዛሪቡ።
ዘይስሩዕ ዕጡቑ ሓይሊ ዝኾነን ብዓለማዊ ተሓለቕቲ መሰላት፡ ክስታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርበሉ ፋኖ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ስጉምቲ ከምዝተወስዶ ዝዝከር እዩ።
“ንኣምሓራን ንኢትዮጵያን ውዕለታ ዝወዓለ- ስለዝዀነ ብፍሉይ ክኽበር ኣለዎ” ዝብሉ ብስሙ ዝነግዱ ሓይልታት ከምዝነበሩ ኣብሪሁ።
ኣብታ ሃገር ብሕታዊ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ስልጣን ናይ መንግስቲ ጥራይ ምዃኑ ድማ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብቲ ክልል፡ መናእሰይ ወፊሮም ዘይኣትውሉ ሕጊ-ኣልቦነት ተፈጢሩ ከምዝነበረን እቲ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ከምዝቕጽልን ተዛሪቡ።
ምስቲ ኣብቲ ክልል ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ተኣሳሲሩ፡ ንጋዜጠኛታት ሓዊሱ ብዙሓት ዕጡቓት እቲ ክልል ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ከምዘለዉ ይዝረብ። ካብ መንጎኦም ልዕሊ 3 ሽሕ ዝኸሓዱ ዝበሎ ኣባላት ሰራዊት ከምዝኾኑ ድማ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቢሩ።