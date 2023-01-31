ቻይናዊት ግዝኣት መጻምድቲ ክንዲ ዝደለይዎ ቆልዑ ክወልዱ ፍቓድ ሂባ
ቻይና እቲ እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ብዝሒ ህዝባ የሻቕላ ኣብ ዘለሉ እዋን ሲቹዋን ኣብ እተብሃለት ግዝኣታ ዝርከቡ መጻምዲ ክንዲ ዝደለይዎ ቆልዑ ክወልዱ ተፈቒዱሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻይና ድሕሪ 60 ዓመታት ንፈለማ እዋን ብዝሒ ህዝቢ ከምዝነከየ ተገሊፁ ምንባሩ ይዝከር።
እታ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ፖሊሲ ‘ሓደ ስድራ ሓደ ቆልዓ’ ትኽተል ጸኒሓ እያ።
ኣብ 2021 ድማ ብደረጃ ሃገር ንዝተመርዓዉ መጻምድቲ እቲ ቁጽሪ ወሊድ ናብ ሰለስተ ሓፍ ክብል ተገይሩ።
ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ሲቹዋን ዝካየድ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዘይተመርዓዉ ውልቀሰባት እውን ቆልዑ ከዕብዩ ይኽእሉ እዮም።
ብመሰረት እቲ ዝጸንሐ ፖሊሲ ቅድሚ ሎሚ ሓዳር ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ከይወልዳ እገዳ ነይሩ።
ቻይና ኣብ 2016 ነቲ ኣብ 1979 ዝተኣታተወ ኣካታዒ ‘ፖሊሲ ሓደ ቆልዓ’ ኣቋሪጻቶ።
ነቲ ሕጊ ዝጠሓሱ ስድራቤታት ዝተቐፅዑ ኮይኖም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ስራሕ ከይተረፈ ይስእኑ ነይሮም።
ኣብታ ንደቂተባዕትዮ ካብ ደቂኣንስትዮ ዘቕድም ባህሊ ዝዕብለላ ቻይና እቲ ፖሊሲ ሓደ ቆልዓ ግዱድ ምንጻል ጥንሲ እውን ኣስዒቡ እዩ።
እቲ ኣብ 2016 ዝጀመረ ለውጢ ግን፡ ነቲ ምንቁልቋል መጠን ወሊድ ደው ከብሎ ኣይከኣለን።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቻይና ንፈለማ እዋን ካብ ዝተወልዱ ህጻናት ብዝሒ ሞት ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ።
ሎሚ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እታ ሃገር እትርከብ 80 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ግዝኣት ሲቹዋን ሰባት ክወልዱዎም ኣብ ዝኽእሉ ብዝሒ ቆልዑ ገደብ ኣይክህሉን እዩ።
ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ፡ መጠን ወሊድ ምዕባይ ቀዳምነት ሂብዎ ኣሎ።
መንግስቲ ነቲ ዝነከየ መጠን ብዝሒ ህዝቢ ንምቕያር ምጉዳል ግብሪን ዝሓሸ ክንክን ጥዕና ኣዴታትን ኣቕሪቡ'ሎ።
እዚ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ቻይና ገና ኣብ መላእ ሃገር ምስ ኮቪድ ዝተኣሳሰር ሞት ንምንካይ እትቃለስ ኣብ ዘላትሉ እዋን'ዩ መፂኡ።
እቲ ቫይረስ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳታት ‘ዜሮ ኮቪድ’ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ድሕሪ ምልዓሉ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ተስፋሒፊሑ ይርከብ።
ንጃፓን ሓዊሱ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ምንቁልቋል ብዝሒ መጠን ህዝቢ የሻቕለን ምህላዉ ይግለፅ።
ከም ውጽኢቱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሃገሩ ከም ሕብረተሰብ ክትቕጽል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ከምዘላ ይዛረብ።