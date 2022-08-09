ዶናልድ ትራምፕ፡ 'ኤፍ.ቢ.ኣይ ናብ ገዛይ ማዕጾ ሰቢሮም ኣትዮም'
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ገዝኡ ብኤፍ.ቢ.ኣይ (ፌደራል ቢሮ መርመራ) ከምዝተዘመተን ማዕፅኡ ከምዝተሰብረን ገሊጹ።
ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ፓልም ቢች ዝርከብ ማር-ኣ-ላጎ "ብዓብይ ጉጅለ ኣባላት ኤፍ.ቢ.ኣይ ከምዝተዘምተ” ገሊጹ።
እቲ ናይ ትማሊ ሰኑይ ተጓንፎ፡ ምስ ኣተሓሕዛ ሕጋዊ መዛግብቲ ትራምፕ፡ ዝምልከት ምርመራ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይግለጽ።
መግለጺ ትራምፕ፡ "እዚ ንሃገርና ጸልማት እዋን'ዩ። ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኣመሪካ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን" ኢሉ።
ኤፍ.ቢ.ኣይ ይኹን ክፍሊ ፍትሒ፡ ብዛዕባ እቲ ዝተገልጸ ፍተሻ ርእይቶ ኣይሃቡን።
ሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ኣኽባሪ ሕጊ ግና፡ ንወኪል ቢቢሲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሲቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ናይ ተፍትሽ ትእዛዝ ኣስታት ሰዓት 10፡00 ብኣቆጻጽራ እታ ሃገር ቅድሚ ምሃቡ፡ ንሚስጢራዊ ኣገልግሎት ከምዝተሓበረን፡ ኣባላት ሓለዋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ መርመርቲ ኤፍ.ቢ.ኣይ ከም ዝተሓባበሩ ሓቢሩ።
ብዙሕ ሳንዱቕ ከምዝተወሰዱ ዝገለጸ እቲ ምንጪ፡ ዝኾነ ማዕጾ ከምዘይተሰብረን፡ እቲ ተፍትሽ ኣጋ ምሸት ከም ዝተዛዘመን ሓቢሩ።
ናይ ፌደራል ናይ ምፍታሽ ትእዛዝ ብዳኛ ክፍረም ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ትእዛዝ፡ ትራምፕ ገበናዊ ክሲ ክቐርብሉ ከምዝኽእል ዝሕብር'ኳ እንተዘይኮነ፡ ኣኽበርቲ ሕጊ፡ መጀመርያ ናይ ‘ዘይሕጋውነት’ መርትዖ ከቕርቡ ኣለዎም።
ዓቃቢ ሕጊ ግዝኣት ፓልም ቢች ካውንቲ ዴቭ ኣሮንበርግ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ኣብ ታሪኽ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንታት ነበር፡ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ተራእዩ ኣይፈልጥን” ክብል ገሊጽዎ።
ፕረዚደንታት ኣመሪካ፡ ብሕጊ መዛግብቲ ፕረዚደንት (PRA) ኩሉ ደብዳቤታቶም፣ ሰነዳት ስራሕን ኢመይሎምን ናብ ሃገራዊ ማህደር (NA) ከሰጋግሩ ይግደዱ።
ኣብ ወርሒ ለካቲት፡ ሃገራዊ ማህደር፡ ካብ ማር-ኣ-ላጎ 15 ሳንዱቕ ወረቓቕቲ ከም ዝረኸበን ትራምፕ ካብ ዋይት ሃውስ ክወጽእ ከሎ ከረክብ ከምዝነበሮን ገሊጹ ነይሩ።
ድሒሩ፡ እቲ ትካል ንኮንግረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቶም ሳንዱቓት "ምስጢራዊ ሃገራዊ ሰነዳት" ሒዞም ከምዝነበሩ ሓቢሩ።
ጠበቓ ትራምፕ ክርስቲና ቦብ፡ ንኤንቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ በቲ ተፍትሽ ገለ ሰነዳት ከም ዝተታሕዙ ገሊጻ።
እዚ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ምጽራይ ሕጊ፡ ሪፓብሊካን ኣብ 2024 ካልእ ዙር ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንኸካይዱ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን'ዩ።
ዜና ናይቲ ዘመተ፡ ንገለ ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ክተኣኻኸቡ ምኽንያት ኮይኑዎም ኣሎ።
ደገፍቱ ኣብ ደገ ማር-ኣ-ላጎ ተኣኪቦም ባንዴራታት ከንበልብሉን ቁጥዐኦም ክገልጹን ተራእዮም።
ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ተወከልቲ ውድብ ሪፐብሊካን ድማ፡ ከምቲ ገለ መለኽቲ ኣብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝገብርዎ፡ እቲ ስርዓት ፍትሒ፡ መሳርሒ ፖለቲካ ይኸውን ኣሎ ክብሉ ተቓውሞኦም የስምዑ ኣለዉ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላት ከም ዝተሓባበር ብምግላጽ፡ "ኣብ ልዕሊ ገዛይ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ ወራር ኣድላዪ ወይ ግቡእ ኣይነበረን" ኢሉ።
ንሱ፡ዳግማይ ንዋይት ሃውስ ንከይወዳደር፡ ብኣግኡ ዝካየድ ምትዕንቓፍ ገይሩ ከምዝቖጽሮ’ውን ከሲሱ።
"ናብ ገዛይ ማዕጾ ሰቢሮም ኣትዮም!"
እቲ ፕረዚደንት ነበር፡ ኣብቲ ኣብ ገዝኡ ተፍትሽ ዝተፈጸመሉ እዋን፡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ትራምፕ ታወር እዩ ነይሩ።