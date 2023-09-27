ድሮ በዓል መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት -ብስእሊ

ሽግ ዝሓዙ ህጻናት
መግለጺ ስእሊ,

ሽግ መስቀል ዝሸጡ ቆልዑ ዓጋመ

ሎሚ 16 መስከረም 2016 ኣግ ድሮ በዓል መስቀል እዩ። በዓል መስቀል ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ዓጋመን ኢሮብን ብድሙቕ እዩ ዝኽበር። ተወለድቲ ዓጋመ ኣብ ዝነበሩ ነይሮም ኣብ ቅንያት በዓል መስቀል ናብ ዓዶም ይስምለሱ እሞ ምስ ስድራ ቤቶምን መተዓብይቶምን ይጽምብልዎ።

ሎም ዘበን እውን እቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት፡ ንፈለማ እዋን በዓል መስቀል ብድምቀት ንምኽባር ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይካየዱ ኣለዉ።

ወኪል ቢቢሲ ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ከተማ ተንቀሳቒሱ ዝሰነዶም ስእልታት ተኣንገዱ።

ከባቢ ዕዳጋ
ከተማ ዓዲ ግራት
መግለጺ ስእሊ,

ከተማ ዓዲ ግራት ኣብ ድሮ በዓል መስቀል፡ ኣብ ከባቢ ህንፃ ገዛ ገርላሰ

ሽግ ኣዝዩ ጠቓሚ ኣካል ስነ ስርዓት ጽምብል መስቀል እዩ። ኣቦታትን መንእሰያትን ሽግ ገዚኦም ብምቅጻል

"ዓኾ ዓኾኻይ መስቀል ግዳይ

ትዃን ውጻእ ቁንጪ እቶ

ጸገም ውጻእ ኣዝመራ እቶ" እናበሉ ንስድራቤታትን ጎረባብትን የሳግሩ።

ሽግ ዝሸጡ ቆልዑ
መግለጺ ስእሊ,

ሽግ ዝሸጡ ቆልዑ

ውድድር ጉያ
መግለጺ ስእሊ,

ብምኽንያት በዓል መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲ ግራት ዝካየድ ዘሎ ውድድር ጉያ

"ጉያ መስቀል ዓጋመ 2016" ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ ገለ ካብ ተሳተፍቲ
መግለጺ ስእሊ,

"ጉያ መስቀል ዓጋመ 2016" ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ ብኣሻሓት ዝቑፀሩ ሰባት ተሳቲፎም

ተሳተፍቲ ኣኼባ
መግለጺ ስእሊ,

ማሕበር ቀዳሞት ተምሃሮ ኣግኣዚ ምስ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ኣብ ልምዓት ከባቢኦም ይዝትዩ ኣለዉ