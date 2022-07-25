ኲናት ዩክረይን፡ ሩስያ ዓለምለኻዊ ቅልውላው ምግቢ ኣስዒባ ዝብል ክሲ ነጺጋቶ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝገበሮ ዲፕሎማስያዊ ጕዕዞ፡ ሞስኮ ዓለምለኻዊ ቅልውላው ምግቢ ኣስዒባ ንዝብል ክሲ ነጺግዎ።
ንሱ፡ ነቶም ኣብ ካይሮ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ሊግ ዓረብ ኣብ ዘቕረቦ መደረ፡ ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ መቕጻዕቲ ኣብ ዓለምለኻዊ ውሕስነት ምግቢ ዘሕድሮ ጽልዋ የዛብዑ ከምዘለዉ ገሊጹ።
ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጽልዋ ክገብራ ይጽዕራ ከምዘለዋ እውን ከሲሱ።
መብዛሕትኡ ክፋል ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን፡ ብሰንኪ እቲ ሩስያ ኣብ ዩክረይን ትገብሮ ዘላ ኲናት ሕጽረት እኽሊ ኣጋጢምዎ እዩ።
ሰደድ እኽሊ ዩክረይን ንኽቕጽል ኣብዚ ሰሙን ዝተገብረ ታሪኻዊ ውዕል፡ ሩስያ ቀዳም ኣብ ወደብ ኦዴሳ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ፡ ነቲ ስምምዕ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ኣሎ።
ሚስተር ሰረገይ ላቭሮቭ ደገፍ ንምርካብ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ምብጻሕ ከካይድ እዩ።
ሚስተር ላቭሮቭ፡ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘንበራኦ "ቍጥዐ" ዝመልኦ ማዕቀብ ዘመልክቶ ቀሊል መደምደምታ፡ "ብዛዕባ ዩክረይን ዘይኰነስ ብዛዕባ መጻኢ ስርዓት ዓለም እዩ" ክብል ገሊጽዎ።
"ኵሉ ሰብ ነቲ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ ስርዓተ ዓለም ክድግፍ ኣለዎ ይብሉ። እቲ ሕግታት ከኣ ኣብቲ ምዕራባውያን ንጥቕሞም ኢሎም ክፈትሕዎ ዝደልዩ ፍሉይ ኵነታት ተመርኲሱ ዝተጻሕፈ እዩ።"
ኣቐድም ኣቢሉ ሚስተር ላቭሮቭ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ሳምሕ ሹክሪ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ እዩ።
ግብጺ፡ ምስታ ስርናይን ኣጽዋርን ተቕርበላን ከምኡ'ውን ንዩክረይን ክሳዕ ትወርር ብዙሓት በጻሕቲ ዝመጽኡላ ዝነበረት ሩስያ ዓቢይ ምትእስሳር ኣለዋ።
ሚስተር ላቭሮቭ ምስ ሚስተር ሹክሪ ድሕሪ ምዝታዩ፡ ምዕራባውያን "እንታይን መወዳእታ መንን" ከም ዝኸውን'ኳ እንተ ተረድኡ፡ ነቲ ግጭት የናውሕዎ ከም ዘለዉ ኣብ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዛሪቡ።
ሚስተር ላቭሮቭ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንሓጺር እዋን፡ ኣብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ከምኡ'ውን ኮንጎ-ብራዛቪል ናይ ዝገብሮ ጕዕዞ መፈለምታኡ እዩ።
ሚስተር ላቭሮቭ፡ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ምብጻሕ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ሩስያ ወትሩ "ንኣፍሪቃውያን ኣብቲ ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ናጻ ንምዃን ዝገበርዎ ቓልሲ ብልቢ ትድግፍ ከም ዝነበረት" ገሊጹ ነይሩ።
ወሲኹ፡ ሩስያ ነቲ ኣፍሪቃውያን ኣብ ጕዳይ ዩክረይን ዘለዎም "ሚዛናዊ መርገጽ" ከም ተኽብር ሓቢሩ።
ዩክረይንን ሩስያን መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍሪቃ ካብቲ ዘድልያ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ስርናይ ከም ዘቕርባ፡ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ይሕብር።
ግብጺ ቀንዲ ተጠቃሚት ስርናይ ዩክረይን እያ። ኣብ 2019 ካብ ዝዀነ ይዅን ሃገር ንላዕሊ 3.62 ሚልዮን ቶን ስርናይ ካብ ዩክረይን ኣእትያ እያ።
ሚስተር ላቭሮቭ ግን፡ ነቲ ሩስያ "ጥሜት ትልእኽ ኣላ" ዝብል ክሲ ነጺጉ፡ እዚ ፕሮፓጋንዳ ምዕራባውያን እዩ ክብል ወቒሱ።
ኣብ ርእሲኡ፡ እቲ ምዕራባውያን ኣብ ሩስያ ዘንበራኦ ማዕቀብ፡ ኣብቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይስ ዝተፈጥረ ዓለምለኻዊ ዕዳጋ ምግቢ "ኣሉታዊ ምዝባዕ" ከም ዘስዓበ ሓቢሩ።