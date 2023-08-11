‘ዓድና ምለሱና’፡ ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ዘኽበዶ ህይወት ተጋሩ ስደተኛታት
ብሰንኪ'ቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ኲናት ትግራይ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ተጋሩ፡ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ሱዳን ብዝተወለዐ ኲናት ሓድሕድ ንዝገደደ ጸገምን ስግኣትን ከምዝተቓልዑ ይገልጹ።
ኣብ ከም ካርቱምን ኡምዱርማንን ዝበላ ማእከል ዓውደ ኲናት ኰይነን ዘለዋ ዓበይቲ ከተማታት ሱዳን ዝነበሩ ስደተኛታት እውን ኣብ ምብራቓዊ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር መንግስቲ ናብ ዝርከቡ መዓስከራት ስደተኛታትን ከተማታትን ከምዝተሰደዱ ይሕብሩ።
ቢቢሲ ዘዘራረቦም ስደተኛታት ተጋሩ፡ ኣብ መዓስከራት ዝነበረ ጸገም መጽለልን ሕክምናን ከምዝተጋደደ ዝሓበሩ ኰይኖም፡ ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ናብቶም መዓስከራት ከይጋፋሕ ዝሰግኡ ገለ ስደተኛታት ድማ ንኣሰጋገርቲ ገንዘብ እናኸፈሉ ናብ ኢትዮጵያ ይምለሱ ከምዘለዉ ይዛረቡ።
ኣብ መንጐ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደጋሎ ወይ ሕሜቲ ዝምራሕ ቅልጡፍ ወሃቢ ደገፍ (ኣርኤስኤፍ) ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተወለዐ ኲናት ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ።
ዛጊድ ልዕሊ ሰለስተ ሚልዮን ዜጋታት ሱዳን ንስደትን ምፍንቓልን ከምዝተቓልዑ ዝተገለጸ ኰይኑ፡ ብፍላይ ሓይልታት ኣርኤስኤፍን ሓገዝቶም ሚልሻታት ዓረብን ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር ብቕትለትን ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮን ይኽሰሱ።
ሰራዊት ሱዳን ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማታት ብዘካየዶ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርትን ትሕተ-ቅርጽን ዕንወት ከምዘውረደ ይግለጽ።
ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ደው ንምባል ብዞባዊ ጕጅለ ኢጋድን ካልኦት ኣካላትን ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ፡ ዛጊድ ግን እቶም ተዋጋእቲ ኣካላት ኲናት ደው ኣቢሎም ናብ ዝርርብ ክመጹ ኣይከኣሉን።
'ናብ ዓድና ምለሱና'
ኣብ መንጐ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ደው ንምባል ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ፡ ኣብ መዓስከራት ሱዳን ዝነበሩ ተጋሩ፡ መንግስቲ ናብ ዓዶም ክመልሶም ብሰላማዊ ሰልፊ ሓቲቶም ነይሮም።
እንተዀነ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዝነብሩሉ ምዕራባዊ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ዕጡቓት ኣምሓራ እዩ ዝርከብ።
መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ፡ መንግስቲ ፈደራል ኣብ ትሕቲ እቶም ዕጡቓት ዝርከቡ ምዕራብን ከፋል ደቡብ ትግራይን ከረክቦም ይጽበዩ ከምዘለዉ ይሕብሩ።
መምህር ኣሉላ ገብረጅወርግስ ሕዳር 2013 [ኣግ]፡ ኲናት ትግራይ ምስተጀመረ ድሕሪ ሰሙናት፡ ካብ ኣደባይ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ። ኣብቲ እዋን ስድራኡ ናብ ማእከል ትግራይ ክሃድሙ እንከለዉ ንሱን ሰለስተ ኣሕዋቱን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኣምራኩባ ተዓቝቦም።
መምህር ኣሉላ፡ ኣብ ሱዳን ኲናት ድሕሪ ምውልዑ እቶም ስደተኛታት ናብ ከቢድ ሻቕሎት ከምዝኣተዉ እዩ ዝገልጽ።
“ኣብ ሱዳን ዝነብር ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ይወጽእ እዩ ዘሎ። ንሕና እውን ክትከዱ ኢኹም ንበሃል ኔርና፤ ኰይኑ ግን ኣፋፍኖት የለን። ክልተ ሰለስተ ግዜ ሰልፊ ኣካይድና ኔርና፤ መንግስቲ ግን ክሰምዓና ኣይከኣለን። እቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ከይዱ ክመውት እዩ ዝደሊ። ብርግጽ ሕዚ እቲ ኵነታት ዝተረጋገአ ይመስል።”
ምስ ኲናት ሱዳን ተተሓሒዙ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዝነከየ ዝገልጽ መምህር ኣሉላ፡ ብፍላይ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኣምራኩባ ከቢድ ጸገም መዕቆቢ ኣሎ ይብል።
“መዕቆቢ ክነቕርበልኩም ኢሎምና ነይሮም፤ ግን ኣይተወሃብናን። ኣብዚ ከባቢ ከቢድ ዝናብ እዩ ዝወቅዕ ዘሎ። በጀት ከምዝጸደቐ ነጊሮምና እዮም። ኰይኑ ግን ‘ብሰንኪ ኲናት መንገዲ ተዓጽዩ፤ ካብ ባንክ ገንዘብ ክነውጽእ ኣይከኣልናን። ኵነታት ሱዳን ተረድኡልና’ እዮም ዝብሉና።”
ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ግን ካብ ስግኣት ወጻኢ ዛጊድ ዝበጸሖም ጸገም ከምዘየለን ዝምልከቶም ኣካላት ጸጥታ ሱዳን ምስቶም ስደተኛታት ብምትሕብባር ይሰርሑ ከምዘለዉን ይዛረብ።
“መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዅን መንግስቲ ትግራይ ብዝዀነ መንገዲ፡ ካብዚ ኣጸጋሚ ኵነታት፡ ነቲ ኣብ ክልተ ተቐርቂሩ ዘሎ ህዝብና ናብ ዓድና ክመልሱና ንደሊ” ብምባል ድማ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘለዎም ሃንቀውታ ይገልጽ።
መዓስከር ተነድባ፡ ንኣስታት ሰለስተ ዓመት፡ ልዕሊ 21 ሽሕ ስደተኛታት ተጋሩ ኣዕቊቡ ይርከብ። ኣቶ ወልዱ ሓድሽ ድማ ኣመሓዳሪ እታ መዓስከር እዩ።
መሰረታዊ ቀረብ ምግብን ኣስቤዛን ይቐርበሎም ከምዘሎ ዝገልጽ ኣቶ ሓድሽ፡ እቲ ናብራ ስደት ዝመረረሮ ህዝቢ፡ መንግስቲ ናብ መረበቱ ክመልሶ ብዘይምኽኣሉ፡ ብዙሓት ሰባት ንኣሰጋገርቲ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ዓዶም ይምለሱ ከምዘለዉ ይሕብር።
“ናብ ዓዲ ናይ ምእታው ኵነታት ምስዘንገዐ፡ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ፡ ብመተማን ደባዚንን ገይሩ ብርክት ዝበለ ቅርሺ እናኸፈለ፡ ናብ ትግራይ ይኸይድ ከምዘሎ ርእይና ኣለና።"
ሓደ ሰብ ናብ ዓዱ ንምምላስ ክሳብ 200 ሽሕ ቅርሺ ሱዳን ንኣሰጋገርቲ ከምዝኸፍል ዝገልጽ እቲ ኣመሓዳሪ፡ እቲ ኵነታት፡ “ከቢድ ሕጽረት ሕክምናን ጥረ ገንዘብን” ዘጋደዶ ከምዝዀነ ይገልጽ።
ዛጊድ እኳ ኣብቲ ከባቢ ዝተርኣየ ጸገም ጸጥታ እንተዘይሃለወ “እቲ ሕብረተሰብ እዚ ኲናት ናባና ክመጽእዶ ይኸውን ዝብል ስግኣት ኣለዎ። ገሊኡ እውን ነዚ ፈሪሑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ” ክብል ይውስኽ ኣቶ ወልዱ።
“ህዝብና ይበታተን ኣሎ፤ ናብ ዓድና ምለሱና’ ጻውዒት ነፍስወከፍ ስደተኛ ትግራዋይ ከምዝዀነ እቲ ኣመሓዳሪ ይገልጽ።
‘ኣብ ኣብያተ ክርሰትያን ዝተዓቘቡ ኣለዉ’
ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሱዳን ይካየድ ብምህላዉ፡ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ካርቱምን ኡምዱርማንን ይቕመጡ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ስደተኛታት ዝገደደ ሃስያ ከምዘውረደ ጸብጻባት የመልክቱ።
ኣብተን ከተማታት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክቋረጹ እንከለዉ ብዙሓት ሰባት ንሞትን ኣካላዊ መጕዳእትን ተቓሊዖም።
ኣቶ ገብረሚካኤል ይሕደጐ ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ተቐሚጡ። ብሰንኪ እቲ ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝተወለዐ ጎንጺ ግና ናብ ከተማ ገዳሪፍ ተሰዲዱ።
“ኣወጻጽኣና ሃንደበት እዩ። ብምድርን ብነፈርትን ከቢድ ውግእ ይካየድ ነይሩ። ህይወትና ንምድሓን ቅያር ክዳን ጥራይ ሒዝና ወጺእና” ይብል።
ኣብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ሰራሕተኛ ከምዝነበረን ድሕሪ ኲናት ትግራይ “ከምዝተቐነሰን” ዝገልጽ ኣቶ ገብረሚካኤል፡ ድሕሪኡ እውን ብሰንኪ ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ተዋፊሩሉ ካብ ዝነበረ ስራሕ ንግዲ ተኣጓጒሉ ኣብ ጸገም ከምዘሎ እዩ ዝጠቅስ።
“ሕጂ ስራሕ የለን፤ ኵነታት እታ ሃገር እንተተመሓየሸ ኢልና ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ኣለና። ንቐጻሊ ዝተለምኩዎ ነገር የለን። ምኽንያቱ ኵሉ ተዓጽዩ እዩ። ናብ ዓደይ ክኣቱ ኣይክእልን። ናብቲ ዝነበርክዎ እውን ክምለስ ኣይክእልን፡ ኲናት ኣሎ። ንሕና ጥራይ እንተይኮናስ እቶም ሱዳናውያን እውን ተሰዲዶም ብሓንሳብ ኢና ዘለና።”
ጸሓፊ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኰይኑ ዘገልግል ኣቶ ገብረሚካኤል፡ እቲ ማሕበር ካብ ዳያስፖራ ተጋሩ ገንዘብ እናተኣኻኸበ ካብቶም ብኲናት ዝተሃሰዩ ከባቢታት ስደተኛታት የግዕዙ ከምዘለዉ ይገልጽ። ኣሻሓት ስደተኛታት ናብ መዓስከራት ከምዝኣተዉን ገሊኦም ድማ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ከምዝተዓቘቡን ብምጥቃስ ብዙሓት ኣብ ከቢድ ቍጠባዊ ጸገም ምውዳቘም ይዛረብ።
“ካብቲ ናይ ኲናት ቀጠና ምውጽኦም ሓደ ነገር ኰይኑ፡ ቍጠባዊ ቅልውላው ግን ኣብ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዘሎ። ናይ ሕክምና፣ መጽለልን ምግብን ጸገም ኣሎ። ገሊኦም ምስ ዝፈልጥዎም ሰባት እዮም ተጸጊዖም ዘለዉ። ኣብ ከባቢ ኡምጉርጃ ኣብ ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ዝተዓቘቡ እውን ኣለዉ።”
ካብ ዝጅመር ናብ ሓምሻይ ወርሒ ተጸጊዑ ዘሎ ኲናት ሓድሕድ ሱዳን ዛጊድ ናይ ምዝሓል ምልክት ኣየርኣየን። ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን ከም ብሓድሽ ኣብ ከተማ ኦምዱርማን ተጋዲዱ ዝቐጸለ ኲናት ብዙሓት ሰላማውን ሰባት ግዳይ ገይሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተዀነ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ኣብቂዑ፡ እታ ሃገር ናብ ምርግጋእ ክትምለስ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ፡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጐ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቓትን ግጭት ተላዒሉ ኣሎ።
ኣብዚ መንጐ፡ ካብ ግጭት ሃዲሞም ኣብ ዝተዓቘቡሉ ጐረቤት ሃገር ካልእ ኲናት ዘሰናበዶም ተጋሩ ስደተኛታት ድማ፡ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብተስፋ ይጽበዩ።