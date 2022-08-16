ኢራን ኣብ መጥቃዕቲ ሳልማን ሩሽዲ ኢድ ከምዘይብላ ገሊጻ
ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ሳልማን ራሽዲ ኣብ ዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ “ኢድ የብለይን” ኢላ።
በቲ መጥቃዕቲ ቀንዲ ተሓተትቲ ደራሲ ሳልማንን ደገፍቱን እዮም ኢላ።
እቲ ወዲ 75 ዓመት ደራሲ ኒው ዮርክ ኣብ መድረኽ እንከሎ እዩ ብስሕለት ተወጊኡ። ሳልማን ራሽዲ ኣብ ሕክምና ብዝተገብረሉ ክንክን ከተንፍስ ጀሚሩ ምህላው ተሓቢሩ’ሎ።
ሳልማን ራሽዲ ኣብ 1988 ‘ዘ ሳታኒክ ቨርስ’ ዝተባህለት ንሃይማኖት ምስልምና ብኣሉታ ትትንክፍ መጽሐፉ ድሕሪ ምሕታሙ እዩ ናይ ቅትለት ምፍርራሕ ክወርዶ ጸኒሑ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን፡ መራኸቢ ብዙሓን ኢራን ሳልማን ራሽዲ ብኻራ ምውግኡከምዘሐጎሰን ምግላጸን “ዘሕፍር እዩ” ኢሉ።
'ደይሊ ጃሚ ጃም' ዝተባህለት ናይ ኢራን ቲቪ እቲ ደራሲ ድሕሪ እቲ ዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ዓይኑ ክጠፍእ ይኽእል እዩዝብል ጸብጻብ ምስ ወጽአ፡ “እቲ ሰይጣን ዓይኑ ጠፊኡ” ክትብል ጸብጺባ።
ሳልማን ራሽዲ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠሞ ኣብቲ ስርሒት ምናልባት ኢራን ክትህሉ ትኽእል እያ ዝብልጥርጣረ አሕዲሩ እዩ።
መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያ ቶላህ ኮመይኒ፡ ቅድሚ 30 ዓመት፡ ንሳልማን ራሽዲ ንዝቐተለ ሰብ ኣስታት 3 ሚልዮን ዶላርናይ ገንዘብ ሽልማት ንክህብ መብጽዓ ምእታዉ ኣይርሳዕን’ዩ።
ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ጉዳያት ወጻኢ ኢራን፡ ናስር ካናኒ “ምስቲ መጥቃዕቲ ዘራኽብ ስለዘይብልና ማንም ንኢራንክወቅስ ኣይግባእን” ኢሉ።
“ተሓተትቲ ናይቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሳልማን ራሽዲ ባዕሉን ደገፍቱን እዮም። ነቲ ቅዱስ ናይ እስልምና ትምህርቲብምንእኣስ ቀይሕ መስመር ስለዝሓለፈ፡ ን 1.5 ቢሊዮን ሰዓብቲ እቲ ሃይማኖትን ተኸተልቱን ኣቐይሙ እዩ። ቁጠዐህዝቢ ዘለዓዓለ ባዕሉ ሳልማን ራሽዲ እዩ” ክብል ገሊጹ።
ወሃቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ፡ ሳልማን ራሽዲ ንዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ተሓተትቲ ምድላይ“ትርጉም ኣልቦ እዩ” ኢሉ።
“እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ደራሲ ጥራሕ ዘይኮነ ሓሳብካ ብነጻነት ኣብ ምግላጽ ዘነጻጸረ ስጉምቲ እዩ” ክብል ወሲኹኣረዲኡ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን፡ እቲ ደራሲ ዓለምለኻዊ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ ተምሳሌትእዩ ኢሉ።
“[ሳልማን] ንነጻነት ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ፡ ንሃይማኖት፡ ንእምነት፡ ንመራኸቢ ብዙሓን ተቓሊሱ እዩ። ኢራን ከኣንዓመታት ኣብ ልዕሊ እቲ ደራሲ መጥቃዕቲ ንኽፍጸም ከተለዓዕል ጸኒሓ እያ” ኢሉ።
“አሜሪካን መሻርኽታን ከኣ ነቲ ኣተሓሳስባ ንምስዓር ክሰርሑ እዮም” ኢሉ።
ወዲ እቲ ደራሲ ብወገኑ ዋላ’ኳ ሳልማን ራሽዲ ቁሩብ ጥዕንኡ እንተተመሓየሸ እቲ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ግን ንጥዕንኡኣስጋኢ እዩ ኢሉ።
ብዘይ ናይ ምስትንፋስ ሓገዝ ከተንፍስን “ቁሩብ ክዛረብን” ምኽኣሉ ዘሐጉስ ዜና ምዃኑ ቤተሰቡ ገሊጾም።
ወኪል እቲ ደራሲ፡ ሳልማን፡ ኣብ ቅልጽሙ ናይ ነርቭ መጉዳእቲ፡ ኣብ ጸላም ከብዱ ሓያል ማህረምቲ፡ ከምኡ እውን ዓይኑክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከምዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ሃዲ ማቴር ንሳልማን ራሽዲ ብስሕለት ብምውጋእ ብፈተነ ቕትለት ተጠርጢሩ ተታሒዙ ክሲቀሪቡዎ ኣሎ።