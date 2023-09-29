6 ሽሕ ዓመት ዘቑጸረ ሳእኒ ተረኺቡ
ካብ ሳዕሪ ተኣሊሙ ዝተሰርሐን ኣስታት 6 ሽሕ ዓመት ዝገበረን ኣብ ኣውሮጳ ዝነውሐ ዕድመ ዘቁጸረ ሸበጥ ከምዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊጾም።
እቲ ሸበጥ ካብቶም ኣብ 19 ክፍለ ዘበን ኣብ በዓቲ ብዓደንቲ ዝተረኸቡ ብዙሓት ቅርስታት ኮይኑ፡ ኣብ ቀረባ ብዝተገበረ ሓድሽ መጽናዕቲ እዩ ተፈሊጡ።
ኣብቲ በዓቲ ዝነበረ ትሑት ጠልን ዝሑል ንፋስን ከይተበላሸዉ ነዊሕ ዓመታት ንክጸንሑ ከምዝሓገዞ'ውን ተገሊጹ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ እዋን ዝተረኸቡ ዘናቢልን መሳርሒታትን እውን መርሚሮም።
ካብ ተሳተፍቲ እቲ መጽናዕቲ ዝኾነት ማርያ ሀረሮ ኦታል፡ እቶም ኣቑሑት “ዛጊት ኣብ ደቡባዊ ኣውሮጳ ካብ ዝተረኸቡ ካብ ኣትክልቲ ዝተኣለሙ ኣቑሑት፡ እቶም ብዕድመ ዝነውሑን ብጽቡቕ ኩነታት ተዓቂቦም ዝርከቡን እዮም” ኢላ።
“እቲ ዝተመዝገበ ብዝሃ [ብዙሑነት] ቴክኖሎጅን ጥረ ኣቑሑት ዝዳለዉሉ መንገድን፡ ኣብ ቅድመ ታሪኽ ናይ ዝነበሩ ማሕበረሰባት ክእለት ዘመላኽት እዩ” ክትብል ወሲኻ።
እቲ ሓድሽ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ዕድመ መፍለጢ መንገዲ፡ እቶም ኣብቲ በዓቲ ዝተረኸቡ 76 ቅርሲታት፡ ዕድሚኦም ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተገመተ ብክልተ ሽሕ ዓመት ከምዝዛይድ የመልክት።
ካብቶም ቅርሲታት ገሊኦም ኣስታት 9 ሽሕ ዓመት ዘቑጸሩ እዮም።
እቶም ተመራመርቲ ከምዝገለጽዎ እቲ መጽናዕቲ ዝተገበረሉ ሸበጥ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሳዕሪ ከምኡ ድማ ቆርበትን ተኽልን ዝተሰሐ እዩ።
እቲ ሳእኒ ኣብ ዘበነ ኒዮሊቲክ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ካብቶም ኣብ 2008 ኣብ ሓደ በዓቲ ኣርመንያ ዝተረኸበ 5500 ዕድሚኡ ካብ ቆርበት ዝተሰርሐ ሳእኒ ዝዓበየ እዩ።
እቲ 6 ሽሕ ዕድመ ዝገበረ ሸበጥ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ስፐይን ኣብ ዝርከብ በዓልቲ ‘ኲቫ ዲ ሎስ ሙርስያላጎስ’ እዩ ተረኺቡ።
እቶም ተመራመርቲ ከምዝብልዎ እቲ በዓቲ ንፈለማ እዋን ኣብ 1831 ብሓደ ድኹዒ ዝእልሽ ዝነበረ ውልቀሰብ እዩ ተረኺቡ።
ድሕሪ ዕስራ ዓመታት ድማ ኣብቲ በዓቲ ዝዕድኑ ዝነበሩ ሰባት ብውሱን ብመሚ ዝተዓቀበ ሬሳ፣ ዘናቢልን፣ ካብ ዕንጸይቲ ዝተሰርሑ መሳርሒታትን ካልእን ረኺቦም።