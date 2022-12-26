ኢትዮጵያ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል ናብ መቐለ ኣምሪሖም
ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል፡ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት፡ ሎሚ ንፈለማ እዋን ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣምሪሖም።
ብኣፈ-ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ልኡኽ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ፡ ሎሚ ንጉሆ ናብ ትግራይ ከም ዘምርሐ ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ጸብጺበን።
ነቲ ኣብ ሞንጐ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ህወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኲናት ሓድሕድ፡ ደው ዘብል ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ ከምዝተገብረ ይዝከር።
እዚ ደማዊ ኲናት፡ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ናብ ጐረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ድሕሪ ምብጽሑ፡ ዘላቒ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምግባር ዘኽእል ስምምዕ ብምፍራም እቲ ኲናት ጠጠው ክብል ክኢሉ’ዩ።
ድሕሪ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ክልቲኦም ወገናት ኣፈጻጽማኡ ብዝምልከት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ዝተሳተፉሉ ስምምዕ ኣብ ኬንያ ብምፍራም፡ ተግባራዊ ይግበር ከም ዘሎ ይግለጽ።
እቲ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምኽታሙ፡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል ናብ ትግራይ ክጉዓዙ እዚ ናይ ፈለማ ኰይኑ፡ እዚ፡ ኣብ ሞንጐ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ርክብ ምምሕያሹ የርኢ።
እቲ ሎሚ ናብ ትግራይ ዘመርሐ ጉጅለ ልኡኽ፡ ኣብቲ ምስ መራሕቲ ህወሓት ዝተኻየደ ዘተ ንመንግስቲ ወኪሎም ዝተሳተፉ ኣማኻሪ ብሄራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴንን ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዎን ጢሞቲዮስን ይርከቡዎም።
ብተወሳኺ፡ ሚኒስተራት፣ ላዕለዎት ሰብ መዝን ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም፡ ፍረህይወት ታምሩን ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዘምርሑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ብሰንኪ እቲ ኲናት፡ ኣብ ትግራይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተቛሪጾም ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ገለ ከባቢታት ኣገልግሎት መብራህቲ፣ ቴሌፎንን ባንክን ከም ዝጀመረ ይግለጽ።
ዕላማ እቲ ጉጅለ ልኡኽ፡ ኣፈጻጽማ እቲ ኣብ ሞንጐ መንግስትን መራሕቲ ህወሓትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምግምጋም ምዃኑ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ጸብጺበን።
ብሰንበት፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ እታ ሃገር ብምዃን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ካልኣይ ዘተ መስርሕ ሰላም ከም ዝገምገመ ገሊጹ ነይሩ።