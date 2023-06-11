ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ‘ማራቶን ኣስመራ’ ውልዶ ጎያያይ ኖሆም ኤርምያስ ቀዳማይ ወጺኡ
ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ 2023 ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ትጽቢት ዘይተገበረሉ ውልዶ ጎያያይ ኖሆም ኤርምያስ ንኦሎምፓክውያን ኤርትራውያን፡ ኡጋንዳውውያንን ኢትዮጰጵያውያንን ብምቕዳም ቀዳማይ ብምውጻእ ተዓዋቲ ሽዱሽተ ሽሕ ዶላር ኮይኑ።
ናሆም ኤርምያስ ኣብቲ ከም ግርማይ ገብረስላሰ ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍሉ ውድድር፡ ንምኵር ኡጋንዳዊ ኣትሌት በን ቸላዊ ብምብላጽ’ዩ ነዚ ድሙቕ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ።
ኣትሌት ናሆም ዝያዳ ብሰንዓፈ ዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ ውድድር ሽንግርዋ ብዘርኣዪ ‘ሰንዓፈ ስታይል’ ኢሉ ዝሰመዮ ፍሉይ ቅዲ ሳዕስዒት’ዩ ብብዙሓት ሰባት ዝዝከር።
ኖሆም ኣብ ማራቶን ክወዳደር ናይ መጀመርትኡ ኮይኑ፡ ኣብ ቀዳማይ ውድድሩ’ዩ ነዚ ዓወት’ዚ ክጎናጸፍ ክኢሉ።
ቅድሚ ቅሩብ ኣዋርሕ ምስ ሓደ ናይ ዩትዩብ ቻነል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት፡ ሕጽረት ናይ ምወላ ስለዘለዎ’ምበር ንኤርትራ ከስሚ ዝኽእል እኹል ናይ ምጉያይ ዓቕሚ ከምዘለዎ ተዛሪቡ ነይሩ።
ብተወሳኺ፡ ካብ ሰንዓፈ ናብ ኣስመራ ብጉያ ከምዝመጽእ ብምግላጽ ቀንዲ ዕላምኡ ዝነወሐ ሰዓታትን ርሕቐትን ብምጉያይ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ንምሓዝ ከምዝኾነ ገሊጹ ነይሩ።
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገበረኦ ናይ ዓሰርተ ሽሕ ሜትሮ ውድድር ኦሎምካውያን ኣትሌታት ራሄል ዳንኤልን ናዝሬት ወልዱን ብጸቢብ ተፈላልየን ቀዳመይትን ካልኣይትን ኮይነን ውድድረን ዛዚመን።
ኣብቲ ሎሚ ብድሙቕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ 2023፡ ኣሽሓት ሰባት ክሳተፍዎ እንከለዉ፡ ናይ ኣካላ ስንኩላን ውድድር’ውን ተኻይዱ ነይሩ።