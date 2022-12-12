መሓዛ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ እትርከበን ሰለስተ ደቀንስትዮ ብጥይት ተቐቲለን
ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሓደ ካፈ፡ ሓደ ሰብኣይ ብዝኸፈቶ ተዅሲ መሓዛ ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ እትርከበን ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተን፣ ካልኦት ኣርባዕተ ሰባት ድማ ቈሲሎም።
እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት፡ ኮሚቴ ማሕበር ገዛውቲ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝርከብ ብሎክ ኰይኖም ኣኼባ የካይዱ ዝነበሩ እዮም።
ከንቲባ ከተማ ሮማ ሮበርቶ ጓልቲየሪ፡ እቲ መጥቃዕቲ "ጨካን ፍጻመ" ክብል ብምግላጽ፡ ሰኑይ ህጹጽ ኣኼባ ክጽውዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ወዲ 57 ዓመት ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትይ’ሎ። ምስ ገለ ካብ ኣባላት ቦርድ እቲ ኮሚቴ ኣብ ገዛውቲ ምስሕሓባት ከም ዝነበሮ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ፖሊስ፡ ብዛዕባ ድርኺት ናይቲ ሰብ ዛጊት ዝዀነ ርእይቶ ኣይሃበን፤ እንተዀነ እቲ መጥቃዕቲ ፖለቲካዊ ተባሂሉ ከምዘይግመት ይግለጽ ኣሎ።
ምክትል ፕረዚደንት እቲ ኮሚቴ ማሕበር ሉቺያና ሲዮርባ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ፊደነ ዝርከብ ካፈ ከምዝነበረት ጋዜጣ ላ ሪፓብሊካ ኢጣልያ ኣስፊሩ።
እቲ ዕጡቕ ሽጉጡ ቅድሚ ምትኳሱ፡ "ንዅልኹም ክቐትለኩም እየ" እናበለ ናብቲ ባፈ ከምዝኣተወ እታ ምክትል ፕረዚደንት ማሕበር ገሊጻ።
ንሱ ቅድሚ ብፖሊስ ምእሳሩ፡ ንቕድም ብነበርቲ እቲ ከባቢ ከምዝተሳዕረ ይግለጽ።
ካብቶም ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ደቂ ተባዕትዮን ምዃኖም ዝተገልጸ ህሩማት ሰባት፡ እቲ ሓደ ኣብ ከቢድ ኵነታት ይርከብ።
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒ፡ ሓንቲ ካብተን ዝተቐትላ ደቂ ኣንስትዮ፡ መሓዝኣ ኒኮሌታ ጐሊሳኖ ትብሃል ምዃና ኣፍሊጣ’ላ። እተን ካልኦት ዝሞታ ድማ ኤልሳቤጥ ሲለንዚን ሳቢና ስፔራንዲዮን ዝበሃላ እየን።
ሜሎኒ፡ ኣብቲ ንስድራቤት ጐሊሳኖ ጽንዓት ዝተመነየትሉ ኣብ ፈይስቡክ ዘስፈረቶ ጽሑፍ፡ መሓዛኣ "ጽብቕትን ሕጕስትን" ብምንባራ ወትሩ ከም እትዝክራ ገሊጻ።
"ኒኮሌታ ሓብሓቢት ኣደ፡ ቅንዕትን መስተውዓሊትን መሓዛ፡ በቲ ኻልእ ድማ ሓያልን ተነቃፊትን እያ ነይራ" ክትብል ጽሒፋ።
"ልዕሊ ዅሉ ግን ልዕሊ ንቡር ሓላፍነታዊ ስምዒት ዝነበራ ሞያዊት እያ ነይራ... ኒኮሌታ መሓዛይ።"
"ኒኮሌታ ቅድሚ ገለ ሰሙናት ኣብ ጽንብል 50 ዓመት ልደታ ምስ ዝተኸደነቶ ቀይሕ ክዳን ሕጕስቲ እያ ነይራ፤ ጽብቕቲ ድማ። ንዓይ ወትሩ ከምኡ ጽብቕትን ሕጕስቲን ኰይና ክትነብር እያ።"
ሚስ ሜሎኒ ብተወሳኺ እቲ ሰብ ነታ መጥቃዕቲ ዝፈጸመላ ሽጉጥ ሰሪቕዋ ዝተባህለሉ ቦታ ተዓጽዩ ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ ገሊጻ።
መራሒት ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ኣሕዋት ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር እታ ሃገር ምዃና ይዝከር።