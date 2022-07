ንልዕሊ 38 ዓመት ንኣንጎላ ዝመርሓ ጆሰ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ዓሪፉ

ተራ ስድራቤቱን ዝምታ ሃብቲ ሃገርን

ገበኖም? ኣብ 2015 ብኣመሪካዊ ጸሓፊ ጂን ሻርብ ዝተደርሰ፡ 'ካብ ምልኪ ናብ ደሞክራሲ፡ ስነሓሳባዊ መቓን ንሓርነት' (From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation) ዝብል መጽሓፍ ከንብቡ ስለዝተረኽቡ።