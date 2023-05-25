ንግስቲ ሙዚቃ ሮክ ኤንድ ሮል ቲና ተርነት ዓሪፋ
‘ዋትስ ላቭ ጋት ቱ ዱ ዊዝ ኢት’፡ ‘ዘ ቤስት’ ብዝብሉ ዘመን ተሳገርቲ ሙዚቃታት እትፍለጥ ንግስቲ ሙዚቃ ሮክ ኤንድ ሮል ቲና ተርነት ኣብ መበል 83 ዓመታ ዓሪፋ።
እታ ስነጥበባዊት ካብ ቀረባ ዓመታት ንነጀው ብሕማማት መንሽሮ፥ ስትሮክን ኵሊትን ሓዊሱ ብርክት ብዝበሉ ጸገማት ጥዕና ክትሳቐ ጸኒሓ እያ።
ቲና፡ ብ1960 [ኣ.ኤ] እያ ኣብ መድረኽ ሙዚቃ ክትነግስ ጀሚራ።
ዘመን፡ ትውልዲ፡ ቋንቋ ዘይደረቶም ፕራውድ ሜሪ፡ ሪቨር ዲፕ፡ ማውንቴን ሃይ ዝብሉ ስራሓታ ኣብ ኢንዳስትሪ ሙዚቃ ናይ ባዕሎም ኣሰር ኣንጺፎም’ዮም።
ናብ ሙዚቃ ክትኣቱ እንከላ ምስ በዓል ቤታ ኢክ እያ ነይራ፤ እንተዀነ እቲ ብርክት ዝበሉ ጾታዊ መጥቃዕታት ዘውረደላ በዓል ቤታ ብ1978 ፈቲሓቶ።
ኣብ 1980ታት ድማ ንበይና ኰይና ዝያዳ ዕውትቲ ስነጥበባዊት ክትከውን በቒዓ።
ንግስቲ ሙዚቃ ሮክ ኤንድ ሮል ዝብል ሽም ዘትረፈት ቲና ተርነር፡ ኣዝዩ ብዝትንክፍ ድምጻን ፍሉይ ኣቀራርባ መድረኽን ሰማዕቲ ዘይርስዑዎም ስራሕቲ ሙዚቃ ኣፍሪያ እያ።
ቲና፡ ከም ዝዓረፈት ዝገልጽ ዜና ብኢንስተግራማ ተዘርጊሑ።
“ብሙዚቃ ከምኡ’ውን ደረት ብዘይብሉ ፍቕሪ ህይወት ኣብ ዓለም ሚልዮናት ኣፍቀርቲ ኣፍርያ እያ። ከምኡ’ውን ንመጻኢ ወለዶ መገዲ ከፊታ፣ ኣለዓዒላ እያ” ይብል እቲ ምስ ዜና ዕረፍታ ዝሰፈረ ጽሑፍ።
“ሎሚ ፍትውቲ መሓዛና ክንሰናበታ ኢና። ዓቢይ ስራሕ ህይወታ ዝዀኑ ሙዚቃታት ዝገደፈትልና ቲና ተሰናቢትናያ ኣለና” ይብል።
ቲና ተርነት፡ ንሙዚቃ ብዝተጻወተቶ እጃም ሸሞንተ ሽልማት ግራሚ ተዓዊታ እያ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመድረኽ ሙዚቃ ዝመርሓ ኣብ ልዕሊ ዘለዋ ቢዮንሴ፡ ጃኔት ጃክሰን፡ ጃኔል ሞኔን ሪሃናን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረት እተን ስነጥበባውያን ይዛረባ።
እታ ስነጥበባዊት ብዘበርከተቶም ሙዚቃታት፡ ነጻነት እንታይ ማለት ምዃኑ ከም ዘምሃረትን መርኣያ ጽንዓትን ሓይልን ከም ዝዀነትን ብምግላጽ ብዙሓት ሓዘኖም ይገልጹ ኣለው።
ን30 ዓመታት ኣካያዲ ስራሕ ቲና ዝነበረ ሮጀር ዴቪስ “ቲና ብሓይላ፡ ብዘገርም ጉልበታን ዓቢይ ክእለታን ከምኡ’ውን ዘገርም ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ ዝነበራ እያ። ካብ ዝተላለናሉ ግዜ (1980) ጀሚሩ ብዙሓት ዘይብሎም ንሳ ግን ምሉእ ብምሉእ ብርእሳ ትትኣማመን ነይራ። ኣዝየ ክናፍቓ እየ” ኢሉ።
ህብብቲ ሞዴል ናኦሚ ካምቤል፡ ተጻዋቲ ኩዕሶ ስክዒት ማጂክ ጆንሰንን ስነጥበባውያን ኬሊ ሮውላንድ፡ ሲያራን ካልኦትን’ውን ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም።