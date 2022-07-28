መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ 'ብዘይ ዝዀነ ቅድመ-ኵነት ንምልዛብ ድልው እየ' ኢሉ
መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዘን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኵነት ንምዝርራብ ድሉው እየ ኢሉ።
ኣማኻሪ ጉዳያት ደሕንነት ቀዳማይ ሚኒስትር ሬድዋን ሑሴን፡ ንሱን ሚኒስትር ፍትሒ ጌዲዮን ጢሞቲዮስን፡ ምስ ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት፣ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ከምኡ እውን ምስ ኣምባሳደራት ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያንን ዓባይ ብሪጣንያን ከምዝተራኸቡ ብመገዲ ትዊተር ገሊፁ።
ኣምባሳደር ሬድዋን፡ ምስ ሓይልታት ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዝርርብ፡ ቅዋም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ተወከልትን ኣምባሳደራትን ሎሚ መዓልቲ መብርሂ ከምዝሃቡ ሓቢሩ።
ንሱ፡ መንግስቲ ፌደራል፡ ኣብ ዝኾነ ግዘን ቦታን ልዝብ ንምክያድ ድሉው ከምዝኾነ ገሊፅና ኢና ኢሉ።
ኣምባሳደር ሬድዋን፡ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝገብሮ ልዝብ ብዘይ ገለ ቅድመ ኵነት ክጅመር ድሌቱ እዩ ክብል ተዛሪቡ።
እቲ ዝርርብ፡ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክምእዘን ኣለዎ ዝብል ቅዋም መንግስቲ ከምዝኾነ እውን ወሲኹ ገሊፁ።
ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም፡ እቲ ልዝብ ብፕረዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ክምራሕ ከምዘለዎ እዮም ቅዋሞም ኣፍሊጦም።
እቲ ኣብዚ ቅነ ንፈለማ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኣብ ኵናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኵናትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ንምፅራይ ዝቖመ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ ናብ መቐለ ክጓዓዝ ከምዝኽእል፡ ሬድዋን ሑሴን ብትዊተር ሓቢሩ እንተነበረ'ኳ፡ መሊሱ ጌጋ ምኳኑ እርማት ገይርሉ ኣሎ።
ንሱ ድሒሩ ከምዝበሎ፡ እቶም ናብ መቐለ ክኸዱ ተፈቒዱሎም ዝበሎም እቶም መብርሂ ዝተውሃቦም፡ ዲፕሎመስኛታትን ኣምባሳደራትን ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣመሪካ፣ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን እዮም።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ መንግስቲ፡ ምስቲ ኮምሽን ሓቢሩ ከምዝሰርሐን ኣፈላላያት ንምፅባብ ዝተሰርሑ ስራሕትን ንተወከልቲ ሕቡራት ሃገራት፥ ንሕብረት ኣውሮጳን ኣመሪካን ኣብሪህና ኢሉ።
ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ እቲ ኮምሽን ኣብ ዘካይዶ ምርመራ ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ናይ ግድን ክዛተ ከምዘለዎን፡ "ዘይሻራዊነቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ከምዘይግባእን" ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ህወሓትን መራሒ ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል፡ ኣብዚ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ፡ እቲ ዝተጀመረ ሰላማዊ ዘተ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋንኡ ክርከብን፡ ዝተቛረጹ ህዝባዊ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ክምለሱን ከምዝግባእ፤ እንተዀነ ዝዀነ ምምሕያሽ ከምዘየለ ተዛሪቡ።
እቲ ኲናት ካብ ዝጅመር ንደሓር፡ ኩሎም ዓይነት መራኸብታትን ባንክን ኣብ ትግራይ ተቛሪጾም ዝርከቡ ዀይኖም፡ ነቲ ኣብቲ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው የጋድዶ ከምዘሎ ይዝረብ።
ኣብቲ ንኣስታት 20 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኲናት ኣሽሓት ሰባት ከምዝሞቱ፣ ሚልዮናት ከምዝተፈናቐሉን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከምዝኾናን ፀብፃባት የመልክቱ።
ነቲ ኲናት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ክካየድ ዝፀንሐ ፃዕርታት ክሳብ ሎሚ ጭቡጥ ውፅኢት ኣየምፅአን።