'ወተሃደራት ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኣብ ትግራይ ጾታዊ ባርነትን ቅትለትን ፈጺሞም' - ኣምነስቲ

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ኣምነስቲ 'ሎሚ ይኹን ጽባሕ፡ ኣብ ቅድሚ ፍትሒ ክቐርቡ ኣለዎም' [Today or tomorrow, they should be brought before justice] ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘርግሖ ሓድሽ ጸብጻብ፡ እቶም ብወተሃደራት ኤርትራ ዝፍጸሙ ዝበሎም ጥሕሰታት ከም ምድፋር፡ ንደቂኣንስትዮ ንኣዋርሕ ባሮት ጾታዊ-ርክብ ምግባር፡ ኢደወነናዊ ቅትለትን ምዝማትን ዘጠቓለሉ እዮም።