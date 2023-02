ለበዳ ፋንጋስ ንኹላትና ናብ ዞምቢ ክቕይረና ይኽእል’ዶ?

ኣብ ‘The Last of Us’ ዘርእስታ ተኸታታሊት ፊልም ዝርአ ብዕሰ ኮርዲሰፕስ ዝተበልዐ ሬሳ

በዚ ትርኢት 'ዞምቢ ጻጸ' ተደሪኹ ዝተዳለወ ሓድሽ ተኸታታሊ ፊልም "The Last of Us" ድሮ ምስ ብሉጻት ክስራዕ እንከሎ፡ እቲ ናይ ቪድዮ ጌም'ውን ኣዝዩ መሳጢ እዩ።